Dall’esterno il Castello dei Ventimiglia di Castelbuono ha l’aspetto severo di una fortezza del Trecento. Basta salire al secondo piano ed entrare nella Cappella Palatina di Sant’Anna per trovarsi in un altro mondo: angeli, putti, allegorie e drappeggi in stucco bianco che sembrano muoversi su un fondo dorato. Molti visitatori arrivano a Castelbuono per il centro storico, la manna e i panettoni, e non sanno che dentro il castello si nasconde uno dei gioielli del barocco siciliano.

Il castello dei Ventimiglia e la reliquia di Sant’Anna

La storia della cappella è strettamente legata a quella del castello. La costruzione fu avviata nel 1316 dal conte Francesco I Ventimiglia, sul colle di San Pietro, dove sorgeva una struttura fortificata che dominava l’antico casale di Ypsigro. Il nome Castelbuono viene ricondotto all’antica denominazione Castellum Bonum, mentre la tradizione lo associa anche all’idea di un castello situato in un luogo dal clima favorevole.

I Ventimiglia erano profondamente legati al culto di Sant’Anna, madre della Vergine. Già nel 1311 Francesco I aveva intrapreso la costruzione di una chiesa dedicata alla santa presso il castello di Geraci, come ricorda un’iscrizione conservata nell’edificio. Secondo la tradizione, la famiglia custodiva una reliquia venerata come il teschio di Sant’Anna, che sarebbe stata donata a Guglielmo Ventimiglia dal duca di Lorena e portata in Sicilia nel XIII secolo.

Nel 1454, secondo la ricostruzione storica comunemente accolta, Giovanni I Ventimiglia trasferì la corte da Geraci a Castelbuono, portando con sé anche la reliquia. Il castello divenne così il centro della vita politica della famiglia e uno dei luoghi principali della devozione a Sant’Anna. Nel corso del Quattrocento l’edificio subì trasformazioni, mentre la cappella destinata alla reliquia avrebbe assunto progressivamente un ruolo sempre più importante.

Gli stucchi dei Serpotta su fondo dorato

L’aspetto barocco della cappella risale alla fine del Seicento. Nel 1684 Francesco Rodrigo Ventimiglia promosse i lavori di decorazione, affidandoli alle maestranze palermitane legate alla famiglia Serpotta.

I documenti permettono di ricostruire le fasi principali dell’intervento: nel marzo 1684 fu incaricato il capomastro Paolo Milia, mentre nel dicembre dello stesso anno Giuseppe Serpotta assunse l’impegno per la decorazione in stucco. Un successivo contratto del 1686 documenta anche il coinvolgimento del fratello Giacomo. I lavori furono completati nel 1687 e la cappella fu aperta al pubblico nel 1690.

Giacomo Serpotta sarebbe diventato uno dei grandi protagonisti dell’arte dello stucco in Sicilia, celebre soprattutto per gli oratori palermitani. A Castelbuono la decorazione è legata a una fase relativamente precoce della sua attività, nella quale il ruolo di Giuseppe risulta particolarmente importante.

La particolarità della Cappella Palatina è il contrasto tra il bianco degli stucchi e lo sfondo dorato. Le figure sembrano staccarsi dalle pareti con una leggerezza che fa dimenticare la materia di cui sono fatte. Putti, angeli, creature fantastiche, motivi vegetali e teatrini prospettici creano un insieme di straordinaria ricchezza.

La decorazione è stata oggetto anche di analisi scientifiche, presentate nel 2025, che hanno studiato i materiali utilizzati per le pitture murali e gli stucchi. Le indagini hanno rilevato la presenza di oro in piccole quantità e di pigmenti gialli a base di piombo e ferro. Negli stucchi sono stati individuati soprattutto calcite e gesso.

A completare l’ambiente ci sono due dipinti raffiguranti l’Estasi di San Liborio e la Discesa di Cristo dalla croce.

Il teschio dietro la grata

Il vero centro della cappella resta la reliquia venerata come il teschio di Sant’Anna. È custodita dietro una grata alle spalle dell’altare, all’interno di un prezioso reliquiario a busto d’argento.

Il reliquiario fu commissionato nel 1521 da Isabella Moncada, moglie di Simone Ventimiglia, e rappresenta una delle testimonianze più importanti della devozione della famiglia alla madre della Vergine.

La reliquia viene mostrata ai fedeli durante i tre giorni principali della festa patronale, che cominciano il 25 luglio con l’apertura del cancelletto. Il 27 luglio i festeggiamenti culminano nella processione solenne e nella tradizionale benedizione del paese dal balcone della torre sud-occidentale del castello.

La devozione a Sant’Anna non è rimasta confinata alla famiglia feudale. Nei secoli è diventata parte dell’identità religiosa e civile di Castelbuono.

Il castello comprato dal popolo

C’è un’altra storia che rende speciale questo luogo. Nel 1920 gli abitanti di Castelbuono acquistarono il castello a un’asta pubblica, per 20 mila lire, grazie a una raccolta popolare. Fu un modo per conservare alla comunità il simbolo della propria storia e il luogo che custodiva la reliquia della patrona.

Oggi il castello ospita il Museo Civico, con una sezione di arte sacra dedicata al Tesoro di Sant’Anna: oreficerie, argenti, coralli, pietre preziose, ex voto e paramenti sacri legati a secoli di devozione.

Tra i manufatti più preziosi si trova un paliotto seicentesco ricamato con fili d’oro e d’argento e impreziosito da coralli e altri materiali preziosi.

La storia della cappella è continuata anche dopo il Seicento. Nell’Ottocento lo spazio venne modificato per accogliere un numero maggiore di fedeli, con l’ampliamento dell’ambiente e lo spostamento della cantoria lignea.

Perché visitarla

La Cappella Palatina di Castelbuono è uno di quei luoghi che sorprendono proprio perché molti visitatori non immaginano di trovarvi tanta bellezza. In pochi metri quadrati racchiude secoli di storia: la potenza dei Ventimiglia, la devozione a Sant’Anna, l’arte dei Serpotta e il legame profondo tra il castello e la comunità.

La si visita insieme al Museo Civico, nel cuore del maniero medievale. Un momento particolarmente suggestivo è quello della festa patronale di fine luglio, quando la reliquia viene mostrata ai fedeli e Castelbuono rinnova una tradizione che attraversa i secoli.