Chi sale sulle Madonie pensa ai boschi, alle cime innevate e ai borghi in pietra. Pochi immaginano che dietro le porte delle antiche chiese si conservino opere d’arte di straordinario valore. Le chiese delle Madonie sono uno scrigno ancora da scoprire: una tela monumentale dedicata al Giudizio Universale, un capolavoro della pittura fiamminga, stucchi barocchi su fondo oro, marmi del Rinascimento. Sono testimonianze di un passato in cui questi centri erano luoghi importanti per la vita religiosa, artistica ed economica della Sicilia, anche grazie alla committenza di famiglie feudali come i Ventimiglia.

Gangi, il Giudizio Universale che pochi conoscono

Nel cuore di Gangi, accanto all’antica torre civica diventata campanile, sorge la Chiesa Madre dedicata a San Nicola di Bari. Al suo interno si trova una delle opere più impressionanti delle Madonie: il Giudizio Universale, dipinto nel 1629 da Giuseppe Salerno, il pittore conosciuto come lo Zoppo di Gangi. La tela, alta cinque metri e larga quattro, rappresenta uno dei suoi capolavori. Il tema richiama inevitabilmente il celebre Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina, anche se le due opere appartengono a contesti artistici differenti. Nella stessa chiesa si conservano diverse statue lignee attribuite allo scultore gangitano Filippo Quattrocchi.

Polizzi Generosa, il trittico venuto dalle Fiandre

La Chiesa Madre di Polizzi Generosa custodisce il celebre Trittico fiammingo, uno dei tesori artistici più importanti delle Madonie. L’opera raffigura la Madonna con il Bambino, circondata da quattro angeli, tra Santa Caterina d’Alessandria e Santa Barbara. Tradizionalmente avvicinato a grandi maestri della pittura nordica, viene attribuito negli studi storico-artistici al Maestro dei fogliami ricamati, pittore fiammingo influenzato dall’arte di Rogier van der Weyden. Anche il suo arrivo in Sicilia rimane avvolto da interrogativi e ricostruzioni differenti. Il trittico è esposto nella cappella di San Gandolfo, patrono della città. La chiesa custodisce inoltre importanti testimonianze del culto del santo, tra cui elementi dell’antica arca marmorea realizzata da Domenico Gagini e un prezioso reliquiario d’argento.

Castelbuono, l’oro della Cappella Palatina

Secondo la tradizione storica locale, nel 1454 la corte dei Ventimiglia trasferì da Geraci a Castelbuono anche la reliquia venerata come teschio di Sant’Anna. Nel Seicento, il castello si arricchì di una splendida Cappella Palatina, la cui decorazione in stucco fu commissionata nel 1684 da Francesco Rodrigo Ventimiglia ai fratelli Giuseppe e Giacomo Serpotta. Putti, festoni, figure allegoriche e drappi bianchi risaltano sul fondo d’oro, creando uno degli ambienti barocchi più suggestivi del territorio. Dietro la grata della cappella è custodito il prezioso reliquiario argenteo di Sant’Anna, patrona del paese, al centro di una devozione profondamente radicata nella comunità.

Castelbuono, la Matrice Vecchia

Sulla piazza Margherita sorge la Matrice Vecchia, una chiesa di origine trecentesca nella quale convivono elementi romanico-gotici, catalani e chiaramontani. Nella cappella del Santissimo Sacramento si conserva un monumentale ciborio marmoreo di Giorgio da Milano, realizzato nell’ultimo decennio del Quattrocento. È una delle testimonianze più significative della scultura rinascimentale presente nelle chiese delle Madonie. La chiesa custodisce anche un grande polittico del 1520, la cui attribuzione è stata oggetto di differenti interpretazioni storico-artistiche, oltre a numerose opere pittoriche e scultoree.

Collesano, la basilica in cima alla scalinata

La Basilica di San Pietro domina Collesano dall’alto di una scalinata monumentale. Nel 1983 Giovanni Paolo II l’ha elevata al rango di basilica minore. Sopra la navata centrale si trova il grande Crocifisso della Provvidenza, complessa opera lignea cinquecentesca che reca sul retro una raffigurazione della Resurrezione di Cristo, dipinta nel 1555 da Antonello Sillaro. La chiesa conserva anche gli affreschi di Gaspare Vazzano, l’altro pittore conosciuto come Zoppo di Gangi. Il ciclo pittorico, dedicato anche alle storie dei santi Pietro e Paolo, fu completato entro il 1624 ed è ricordato come l’ultima opera conosciuta dell’artista.

Petralia Sottana, le tele dello Zoppo

Anche la Chiesa Madre di Petralia Sottana è una tappa importante per chi segue le tracce di Giuseppe Salerno. Qui si conservano il Trionfo dell’Eucaristia con santa Caterina da Siena e san Pietro Martire, del 1617, e Le cinque piaghe di Cristo, opera firmata e datata 1629. Due dipinti che testimoniano il ruolo della committenza religiosa e della pittura devozionale nella Sicilia del primo Seicento.

Perché le chiese delle Madonie vanno scoperte

Queste opere raccontano un passato in cui i paesi di montagna erano centri vivi di arte, fede ed economia. Visitare le chiese delle Madonie significa anche dare valore a comunità che oggi affrontano le difficoltà dello spopolamento e cercano nuove occasioni di valorizzazione culturale. Prima di partire conviene informarsi presso le parrocchie e gli enti che gestiscono i monumenti sugli orari di apertura e sulle possibilità di visita. Partendo da Cefalù si possono organizzare diversi itinerari alla scoperta di un patrimonio che merita di essere conosciuto. Perché i capolavori delle Madonie non si trovano soltanto nei loro paesaggi, ma anche dentro le antiche chiese dei paesi di montagna.