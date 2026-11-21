Nelle chiese della Sicilia, della Calabria e di altre regioni italiane si conservano crocifissi davanti ai quali i fedeli si fermano in silenzio. Il Cristo è a grandezza naturale, il corpo segnato dalle piaghe, il volto contratto nell’agonia. Molti di questi crocifissi sono opera di uno stesso artista o della bottega che si formò attorno a lui: un frate francescano nato in un borgo di montagna delle Madonie, Petralia Soprana. Si chiamava Giovanni Francesco Pintorno, ma la storia lo ricorda come Frate Umile da Petralia.

Chi era Giovanni Francesco Pintorno

Nacque a Petralia Soprana tra la fine del 1600 e l’inizio del 1601. Figlio di un falegname e intagliatore, imparò fin da giovane a lavorare il legno nella bottega paterna. Nel 1616 si trasferì a Palermo per perfezionarsi presso altri scultori. Nel novembre 1623 entrò nell’Ordine dei Frati Minori Riformati, prendendo successivamente il nome di fra Umile.

Visse poco: morì il 9 febbraio 1639 nel convento di Sant’Antonino a Palermo, a trentotto anni. In quel breve tempo lasciò un segno profondo nella scultura sacra del Seicento. Una tradizione risalente alla fine del Seicento gli attribuisce 33 crocifissi in legno, numero che richiama simbolicamente gli anni della vita di Cristo. Gli studiosi moderni riconoscono con un certo grado di sicurezza un numero inferiore di opere, mentre altre restano attribuite alla sua bottega o ad artisti che ne seguirono lo stile.

Il suo paese natale lo ricorda con un busto in bronzo nella piazza a lui dedicata, opera dello scultore Filippo Sgarlata.

Il realismo che commuove

Il segreto dei crocifissi di Frate Umile sta nel realismo. Il Cristo non è un’immagine composta e serena, ma un uomo che soffre. L’artista descrive con cura ogni ferita, ogni livido, la tensione dei muscoli e il peso del corpo abbandonato.

Già nei primi anni della sua attività la scultura religiosa era diventata il centro del suo lavoro. Un documento del giugno 1623 ricorda il pagamento per un crocifisso destinato alla chiesa di Santa Maria della Fontana a Petralia, oggi perduto. Nella Chiesa Madre di Petralia Soprana si conserva invece un altro grande crocifisso del frate, la cui datazione è discussa dagli studiosi.

Era il linguaggio della Controriforma, che voleva un’arte capace di toccare il cuore dei fedeli e spingerli alla preghiera. Fra Umile lo portò a risultati di straordinaria intensità, inserendosi nella tradizione naturalistica della scultura siciliana e nella spiritualità francescana del suo tempo.

La leggenda della spina nell’occhio

Intorno alla sua figura sono nate anche leggende. Una tradizione locale racconta che il frate morì per l’infezione di una ferita all’occhio sinistro, e che una spina della corona conficcata nello stesso occhio di Cristo sarebbe una sorta di firma nascosta dell’artista.

La ricostruzione storica della sua morte è però diversa. Le fonti biografiche moderne riferiscono che fra Umile si ammalò gravemente alla fine del gennaio 1639, forse di polmonite. Non è quindi dimostrato che la sua morte sia stata causata dalla ferita ricordata dalla tradizione, né che il particolare della spina sia presente in tutte le sue opere.

Il racconto rimane comunque una testimonianza del legame tra la figura del frate e la devozione popolare.

L’ultimo crocifisso, finito da un altro frate

Fra Umile ebbe allievi e collaboratori. Tra questi il più importante fu fra Innocenzo da Petralia, originario di Petralia Sottana, anch’egli scultore francescano.

Il rapporto tra i due è stato oggetto di differenti interpretazioni. Secondo alcuni studiosi Innocenzo fu soprattutto un allievo di Umile; secondo altri collaborò con lui fin dai primi anni della sua attività.

A Collesano, nel 1635, fra Umile realizzò un crocifisso per la chiesa di Santa Maria di Gesù, con una croce attribuita a fra Innocenzo.

Quando Umile morì a Palermo, nel 1639, lasciò incompiuto un crocifisso destinato alla chiesa del convento di Sant’Antonino. L’opera venne portata a termine alcuni anni dopo da fra Innocenzo.

È una delle testimonianze più significative della continuità artistica tra i due frati, le cui opere presentano talvolta somiglianze tanto forti da rendere difficile distinguere la mano dell’uno da quella dell’altro.

Dove vedere i crocifissi di Frate Umile nelle Madonie

Chi vuole conoscere il frate scultore può partire dal suo paese. Nella Chiesa Madre di Petralia Soprana, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, si conserva un suo crocifisso nella cappella di destra. L’opera, proveniente dal convento di Santa Maria di Gesù, è una delle testimonianze più importanti della sua presenza artistica nelle Madonie.

A pochi chilometri, a Gangi, nella chiesa del Santissimo Salvatore, si conserva un grande crocifisso ligneo collegato alla tradizione artistica di fra Umile.

Proprio quest’opera è stata studiata attraverso moderne analisi scientifiche, insieme ai crocifissi di Bisignano e Cutro, in Calabria. Una ricerca pubblicata nel 2025 ha confrontato le tecniche costruttive, i materiali pittorici e le caratteristiche dei tre manufatti.

Le indagini hanno individuato numerose somiglianze, rafforzando il collegamento con l’ambiente artistico di fra Umile. Per il crocifisso di Gangi, tuttavia, gli studiosi richiamano anche il ruolo della bottega e dei successori del frate. Un documento del 1656 registra infatti un pagamento ai religiosi di Petralia Sottana per un intervento di ridipintura dell’opera.

A Petralia Sottana si conserva inoltre una statua lignea di San Calogero, patrono del paese, attribuita a fra Umile e storicamente legata alla chiesa dei Santi Giovanni Battista e Calogero Eremita. Anche questa scultura ha subito modifiche nel corso dei secoli.

Da Petralia alla Calabria: la devozione che non si spegne

I crocifissi di Frate Umile hanno viaggiato lontano. A Cutro, in provincia di Crotone, il Santissimo Crocifisso, realizzato nel Seicento e generalmente collocato dagli studi tra il 1630 e il 1638, è al centro della devozione cittadina.

A Bisignano, nel santuario dedicato a Sant’Umile, un altro frate francescano canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2002, si conserva un crocifisso del 1637 legato allo scultore siciliano. Due figure diverse, entrambe chiamate Umile, che la storia della devozione francescana ha idealmente riunito nello stesso luogo.

A Caltagirone, nella chiesa di San Bonaventura, si trova un altro crocifisso attribuito a Frate Umile. Dopo il restauro della cappella di San Francesco, sostenuto dal FAI e concluso nel 2021, venne annunciato un intervento anche sul crocifisso ligneo.

La fortuna artistica dello scultore fu così grande che molti crocifissi siciliani del Seicento mostrano caratteristiche riconducibili alla sua influenza. Alcuni furono realizzati da collaboratori e seguaci, altri continuano a essere oggetto di studio per stabilirne l’effettiva attribuzione.

Perché vale la pena andare a vederli

Fuori dalla cerchia degli studiosi, Frate Umile resta poco conosciuto. Eppure le sue opere continuano a vivere nelle chiese, dove da secoli accompagnano la preghiera e la devozione delle comunità.

Un itinerario tra Petralia Soprana, Petralia Sottana, Gangi e Collesano permette di incontrare alcune delle testimonianze più significative della sua arte, nel cuore delle Madonie, nei paesi dove questo frate scultore è nato e dove la sua memoria continua a essere custodita.

Sono opere che raccontano una stagione straordinaria della scultura religiosa siciliana. E ricordano come anche nei piccoli paesi di montagna siano nati artisti capaci di lasciare un segno ben oltre i confini della propria terra.