MONREALE – In un clima di profonda commozione e solennità, si è svolta questa mattina, 21 novembre, nel Duomo di Monreale, la tradizionale celebrazione in onore della «Virgo Fidelis», celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri. La ricorrenza, che coincide con la Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, ha riunito autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle istituzioni, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e numerosi cittadini, in un momento di preghiera e di rinnovata testimonianza dei valori di fedeltà, servizio e dedizione al bene comune.

La solenne celebrazione eucaristica è stata presieduta da S.E. Mons. Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’on. Marco Intravaia, insieme alle numerose autorità intervenute. Presenti anche una folta delegazione della Croce Rossa Italiana (CRI) e i rappresentanti delle diverse istituzioni civili e militari del territorio.

La cerimonia ha avuto inizio con il saluto del Cappellano militare dell’Arma dei Carabinieri per la Sicilia, don Salvatore Falzone, che, rivolgendosi all’Arcivescovo Isacchi, ha espresso gratitudine per la sua presenza: «Grazie, Eccellenza Reverendissima, per la Sua paterna presenza, che costituisce per tutti noi una preziosa opportunità di comunione fraterna per celebrare la celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri».

Particolarmente significativa la partecipazione dei vertici dell’Arma territoriale, a cominciare dal comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, dal comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata Pietro Sutera, e dal comandante del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, Colonnello Angelo Franchi. Presenti, inoltre, i comandanti dei Reparti speciali e numerosi ufficiali, tra i quali il comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale, Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, e il comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, Capitano Niko Giaquinto.

Nutrita anche la rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con l’Ispettore regionale per la Sicilia dell’A.N.C., dott. Ignazio Buzzi, le Sezioni di Palermo e Palermo Due e la Sezione di Monreale, rappresentata dal Commissario straordinario, Luogotenente carica speciale Salvatore Vecchio.

Tra le autorità religiose presenti S.E. Mons. Raffaele De Angelis, Eparca di Piana degli Albanesi, e il parroco della Basilica Cattedrale, don Nicola Gaglio.

A conferire ulteriore solennità al rito sono stati la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri e il Coro «Virgo Fidelis», che hanno accompagnato i diversi momenti della celebrazione.

Non sono mancati i rappresentanti delle altre istituzioni e dei Corpi dello Stato: Esercito, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale di Monreale. Presenti anche una rappresentanza della Polizia di Stato in congedo e l’U.N.U.C.I., con il presidente della Sezione di Palermo, Tenente Colonnello Sergio Palmeri, e il consigliere U.N.U.C.I., Tenente Salvatore Scalici.

Nel corso dell’omelia, l’Arcivescovo Gualtiero Isacchi ha richiamato il significato spirituale del motto dell’Arma, «Nei secoli fedele», soffermandosi sul valore della fedeltà, virtù che trova nella Vergine Maria un modello luminoso e una testimonianza esemplare. La figura della «Virgo Fidelis» diventa così riferimento spirituale per quanti, indossando l’uniforme, sono quotidianamente chiamati a servire le istituzioni, tutelare la legalità, garantire la sicurezza pubblica e farsi prossimi alle persone più fragili e vulnerabili. Una fedeltà che non si esaurisce nell’adempimento di un dovere, ma si traduce in una scelta di responsabilità, generosità e servizio.

Particolarmente toccante il momento della lettura della «Preghiera del Carabiniere», affidata al Tenente Chiara Antoniol, che ha raccolto in un’intensa invocazione il senso della missione e della dedizione degli appartenenti all’Arma.

Nel suo intervento, il Generale Ubaldo Del Monaco ha ricordato la Battaglia di Culqualber, combattuta il 21 novembre 1941 in Africa Orientale, episodio tra i più luminosi e tragici della storia dell’Arma. In quella circostanza, i Carabinieri del battaglione mobilitato si distinsero per straordinario coraggio e spirito di sacrificio, fino all’estremo sacrificio, meritando alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. Un richiamo alla memoria che, nella giornata della Virgo Fidelis, rinnova il legame tra il sacrificio dei caduti e la responsabilità di quanti oggi continuano a servire il Paese.

Il Generale Del Monaco ha inoltre posto l’accento sull’importante attività svolta dall’ONAOMAC, l’Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, che sostiene i figli dei Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere, accompagnandoli nel percorso di formazione e negli studi, fino al conseguimento della laurea. Un’opera di solidarietà concreta, che testimonia l’attenzione dell’Arma verso le famiglie dei propri militari e trasforma la memoria del sacrificio in un impegno quotidiano di vicinanza e sostegno.

In conclusione, il Generale Del Monaco ha rivolto un sentito ringraziamento all’Arcivescovo Isacchi, al Cappellano militare don Salvatore Falzone e a tutte le autorità civili, militari e religiose intervenute. Un pensiero particolare è stato indirizzato ai Carabinieri impegnati quotidianamente sul territorio, per la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrati nello svolgimento del servizio, nonché ai loro familiari, che condividono silenziosamente oneri, responsabilità e rinunce.

La celebrazione della Virgo Fidelis si è così confermata non soltanto un appuntamento religioso e istituzionale, ma anche un’occasione per rinnovare il valore di una fedeltà che attraversa la storia dell’Arma e si manifesta, ancora oggi, nella prossimità alle comunità, nella tutela della giustizia e nella testimonianza concreta del servizio.

Paolo TAORMINA (Giornalista)

