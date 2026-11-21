Nelle chiese delle Madonie torna spesso lo stesso nome: lo Zoppo di Gangi. Lo si legge sulle didascalie, lo pronunciano i parroci quando accompagnano i visitatori davanti a una pala d’altare. Pochi però sanno che dietro questo soprannome si nascondono due artisti diversi. Entrambi erano nati a Gangi ed entrambi hanno riempito di colore le chiese dei paesi di montagna tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento. Seguire le loro tracce significa attraversare le Madonie da un borgo all’altro e scoprire un patrimonio che merita di essere conosciuto ben oltre i confini della Sicilia.

Due pittori, un solo soprannome

Il primo Zoppo di Gangi è Gaspare Vazzano, chiamato anche Bazzano, nato a Gangi intorno al 1560-1565. Il secondo è Giuseppe Salerno, nato nello stesso paese intorno al 1570. Secondo le ricostruzioni biografiche, entrambi avrebbero frequentato la bottega del pittore Pietro de Bellio, originario di Castrogiovanni, l’odierna Enna. Vazzano si trasferì poi a Palermo, dove lavorò con Giuseppe Alvino, detto il Sozzo. Salerno invece aprì la propria bottega a Gangi, dove sviluppò gran parte della sua attività. Il soprannome dello Zoppo è documentato per entrambi, ma le ragioni della sua condivisione non sono del tutto chiarite. È stata avanzata l’ipotesi che Salerno lo abbia ripreso dal più anziano Vazzano. La sovrapposizione dei nomi ha creato nel tempo difficoltà nelle attribuzioni delle opere, rendendo necessario il confronto tra dipinti e documentazione storica.

Gangi, il capolavoro di Giuseppe Salerno

Il viaggio non può che cominciare dal paese natale dei due pittori. Nella Chiesa Madre di Gangi, dedicata a San Nicola di Bari, si trova il capolavoro di Giuseppe Salerno: il Giudizio Universale del 1629. È una tela monumentale, tra le opere più imponenti conservate nelle chiese delle Madonie. Il tema richiama il grande Giudizio Universale che Michelangelo aveva rappresentato nella Cappella Sistina, pur appartenendo il dipinto gangitano a una differente tradizione pittorica. Davanti a quest’opera si capisce perché lo Zoppo di Gangi sia diventato un simbolo del paese: nella grande composizione si dispiega il mondo religioso di un’epoca, dai beati in Paradiso ai dannati trascinati verso l’Inferno.

Petralia Sottana, il paese delle tele

Se Gangi custodisce il capolavoro, Petralia Sottana conserva un nucleo particolarmente ricco di opere di Giuseppe Salerno. Nella Chiesa Madre si trovano, tra le altre, il Trionfo dell’Eucaristia con santa Caterina da Siena e san Pietro Martire, del 1617, e Le cinque piaghe di Cristo, dipinta nel 1629, lo stesso anno del Giudizio di Gangi.

Nella chiesa di San Francesco d’Assisi sono conservate la Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Gioacchino, del 1607, e San Francesco che riceve le stimmate, del 1624. Nella chiesa dei Santi Marco e Biagio si trova la Madonna delle Grazie con i santi Marco e Biagio, del 1611. A Palazzo del Giglio, sede del Comune, è custodita la Dormizione della Vergine, proveniente dal convento dei Padri Riformati.

Il paese ha dedicato a queste testimonianze un itinerario culturale che permette di seguire l’attività del pittore attraverso le sue opere.

Collesano, l’ultima opera di Vazzano

Per incontrare Gaspare Vazzano bisogna andare a Collesano. Nella Basilica di San Pietro, la Chiesa Madre del paese, si conservano gli affreschi del presbiterio con le storie dei santi Pietro e Paolo, realizzati entro il 1624. Sono indicati dalle fonti storico-artistiche locali come l’ultima opera conosciuta del pittore.

Collesano è un luogo speciale per chi segue questo itinerario, perché nelle sue chiese convivono opere dei due Zoppi. Nella basilica si possono ammirare anche dipinti e decorazioni di Giuseppe Salerno e del pittore collesanese Giovanni Giacomo Lo Varchi. Nella chiesa di San Giacomo si trovano gli affreschi con la Madonna e l’Apostolato attribuiti a Salerno, mentre nella chiesa di Santa Maria Assunta si conserva un ciclo dedicato alla vita della Vergine, opera di Lo Varchi. Nell’Annunziata Nuova si trova una Madonna del Rosario e santi di Gaspare Vazzano.

Un percorso che permette di confrontare artisti diversi, attivi nello stesso territorio e chiamati a decorare le chiese della comunità.

Polizzi Generosa e gli altri paesi

Le opere dello Zoppo di Gangi non si fermano qui. A Polizzi Generosa sono conservate diverse testimonianze della pittura di Giuseppe Salerno, tra cui dipinti dedicati alla Madonna del Rosario, a Santo Stefano e alla Sacra Famiglia. La chiesa di San Girolamo custodisce un importante gruppo di opere legate al pittore gangitano.

La presenza artistica dei due Zoppi si estende anche ad altri centri delle Madonie, fra cui Castelbuono, Petralia Soprana, Geraci Siculo e Isnello, oltre che a Palermo e ad altre località siciliane.

La diffusione delle loro opere racconta una stagione di intensa attività artistica, alimentata soprattutto dalle committenze religiose e dalla devozione delle comunità.

Due artisti da riscoprire

Gaspare Vazzano e Giuseppe Salerno appartengono a una stagione importante della pittura siciliana, quella che accompagna il passaggio dal tardo manierismo ai nuovi linguaggi del Seicento. La loro fama è rimasta a lungo legata soprattutto al territorio delle Madonie, ma le opere raccontano una storia artistica che supera i confini dei singoli paesi.

Chi entra nelle chiese di Gangi, Petralia Sottana, Collesano e Polizzi Generosa scopre una pittura intensa, pensata per parlare alla gente attraverso immagini sacre, figure di santi e grandi racconti della fede. Ripercorrere le orme dei due Zoppi di Gangi è anche un modo per sostenere questi borghi e ricordare che sulle Madonie l’arte non è mai stata un fatto di periferia.