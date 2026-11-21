A Polizzi Generosa, su uno sperone di roccia nel cuore delle Madonie, c’è un’opera che da secoli fa discutere storici dell’arte, studiosi e semplici visitatori. È il Trittico fiammingo custodito nella Chiesa Madre, una grande tavola dipinta tra i capolavori della pittura nordica presenti in Sicilia. Nessuno sa con certezza chi l’abbia realizzata e sul modo in cui è giunta nell’isola si racconta una storia degna di un romanzo. Un capolavoro avvolto nel mistero, in un paese di montagna che non smette di sorprendere.

Che cosa raffigura il Trittico fiammingo

Il Trittico fiammingo di Polizzi Generosa raffigura la Madonna con il Bambino, circondata da quattro angeli, tra Santa Caterina d’Alessandria e Santa Barbara. Il soggetto centrale è conosciuto anche come Mater Sapientiae, la Madre della Sapienza. Colpiscono subito le dimensioni: la tavola misura circa un metro e sessantadue di altezza e due metri e trentasette di larghezza. Sono misure notevoli per un’opera di questo genere.

A queste si aggiunge la straordinaria cura dei particolari tipica della pittura fiamminga: i volti delicati, le vesti preziose, la luce che sembra accarezzare ogni superficie, il paesaggio che si apre sullo sfondo. Accanto alla Madonna compaiono quattro angeli, due dei quali intenti a suonare strumenti musicali. Anche questi dettagli sono stati oggetto di studi specialistici, che hanno messo in relazione la musica raffigurata nel dipinto con composizioni del Quattrocento europeo.

La leggenda della tempesta

Sul suo arrivo a Polizzi la tradizione locale racconta una storia avventurosa, tramandata da antiche memorie e ripresa dagli studiosi nei secoli successivi.

Secondo il racconto, una nave con a bordo il trittico sarebbe stata sorpresa da una violenta tempesta lungo le coste della Sicilia. Il capitano, chiamato Luca Giardino o Giardini, avrebbe fatto voto di donare il prezioso dipinto a una chiesa se fosse riuscito a salvarsi. Giunto a Palermo, avrebbe incontrato un religioso francescano proveniente da Polizzi, al quale avrebbe affidato l’opera. Il trittico sarebbe così arrivato nel paese madonita.

La vicenda è stata riportata anche dallo storico Gioacchino Di Marzo, che nell’Ottocento esaminò le memorie relative all’opera. Sul dipinto compare inoltre un’iscrizione latina che ricorda un certo Lucas Jardinus come offerente.

Ma questa storia resta una tradizione e non una ricostruzione storica definitivamente accertata. Altre ipotesi collegano infatti l’arrivo del trittico a donazioni e committenze locali dei primi decenni del Cinquecento. Il mistero della sua provenienza rimane aperto.

Il nodo dell’autore

Il vero mistero riguarda chi abbia dipinto il trittico. Nel tempo l’opera è stata avvicinata ad alcuni dei maggiori nomi della pittura fiamminga, tra cui Hans Memling, Jan van Eyck e Rogier van der Weyden.

Una parte importante della storiografia storico-artistica attribuisce oggi il dipinto al cosiddetto Maestro dei fogliami ricamati, artista fiammingo anonimo, attivo nel Quattrocento e influenzato dalla pittura di Rogier van der Weyden. Già nel 1937 lo storico dell’arte Max J. Friedländer aveva proposto questa identificazione.

Non tutti, però, condividono tale attribuzione. Lo studioso polizzano Luciano Schimmenti ha dedicato al trittico due volumi, uno sulle attribuzioni e uno sui documenti, sostenendo che l’autore possa essere proprio Rogier van der Weyden.

La questione non è definitivamente risolta. Le diverse interpretazioni ricordano quanto sia complesso attribuire un dipinto antico quando mancano documenti certi sulla sua esecuzione. Ed è proprio questo uno degli aspetti che rendono il Trittico fiammingo di Polizzi così affascinante.

Un paesaggio siciliano dentro un dipinto fiammingo?

C’è poi un altro enigma. In uno studio pubblicato nel 2024 sulla rivista Geologia dell’Ambiente, Roberto Franco ha proposto una lettura particolare del paesaggio raffigurato sullo sfondo.

Secondo lo studioso, alcuni dettagli del dipinto potrebbero richiamare luoghi reali della Sicilia. In particolare, il profilo di una montagna ricorderebbe quello del Monte San Calogero, sopra Termini Imerese, visibile da Polizzi in direzione nord-ovest.

Lo studio confronta inoltre alcuni elementi del paesaggio dipinto con un’antica raffigurazione di Polizzi risalente alla metà del Cinquecento.

Se queste somiglianze trovassero ulteriori conferme, si aprirebbero nuovi interrogativi sui rapporti tra l’autore del dipinto e il territorio siciliano. Non sarebbe però sufficiente a dimostrare che il pittore abbia visitato personalmente Polizzi o che l’opera sia stata realizzata nell’isola.

Per ora resta un’ipotesi di ricerca, ma aggiunge un tassello suggestivo al mistero.

Dove si trova e come vederlo

Il Trittico fiammingo è conservato nella cappella di San Gandolfo, all’interno della Chiesa Madre di Polizzi Generosa, dove è stato sistemato dopo gli interventi di restauro e valorizzazione.

San Gandolfo è il patrono della città e le sue reliquie sono custodite nella stessa chiesa, in una preziosa urna d’argento.

Nella cappella si conservano anche parti dell’antica arca marmorea commissionata allo scultore Domenico Gagini l’11 aprile 1482 dai giurati della città e dal procuratore della cappella del santo. L’opera, modificata e smembrata nel corso dei secoli, rappresenta una delle testimonianze più importanti della scultura rinascimentale a Polizzi.

La Chiesa Madre, di origini antiche e profondamente trasformata nei secoli, custodisce numerosi altri capolavori, tra cui il Trittico della Visitazione di Johannes de Matta, opere di Giuseppe Salerno e preziosi manufatti di oreficeria sacra.

Un tesoro che unisce una comunità

Per Polizzi Generosa il Trittico fiammingo non è soltanto un’opera d’arte ma anche un simbolo di identità. Attorno al dipinto si sono sviluppati studi, pubblicazioni, incontri e iniziative culturali che hanno contribuito a farlo conoscere.

Chi sale fino a Polizzi per ammirarlo scopre un borgo ricco di storia, chiese e palazzi. Qualunque sia il nome del suo autore, il Trittico fiammingo rimane uno dei capolavori più preziosi delle Madonie e un motivo più che valido per mettersi in viaggio.