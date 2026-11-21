Il 21 novembre 1694 nasceva a Parigi François-Marie Arouet, che il mondo avrebbe conosciuto come Voltaire. Scrittore, filosofo, polemista instancabile, finì in prigione alla Bastiglia, conobbe l’esilio, vide le sue opere bruciate e messe al bando. Eppure non smise mai di scrivere e di battersi per tre parole che sono diventate il cuore dell’Europa moderna: tolleranza, ragione, libertà. A più di tre secoli dalla sua nascita, quelle parole sono scritte nelle Costituzioni e insegnate nelle scuole. Ma basta guardarsi intorno, a Cefalù, in Sicilia, per accorgersi che nella vita di tutti i giorni vengono spesso calpestate. Ecco cinque idee di Voltaire che farebbero bene alla nostra isola, da Palermo a Cefalù, dalle Madonie fino all’ultimo dei nostri paesi.

1. La tolleranza: nessuno va condannato per quello che è

Nel 1762, a Tolosa, un commerciante protestante di nome Jean Calas venne accusato di aver ucciso il figlio per impedirgli di convertirsi al cattolicesimo. Non c’erano prove. Bastarono le voci, i pregiudizi e la folla. Calas fu torturato e giustiziato sulla ruota, continuando a dichiararsi innocente fino all’ultimo respiro. Voltaire, saputa la notizia, si mise in moto: scrisse lettere, coinvolse amici e potenti, pubblicò nel 1763 il “Trattato sulla tolleranza”. Due anni dopo Calas fu riabilitato. Troppo tardi per lui, ma non per la verità.

La lezione è semplice: il pregiudizio uccide. In Sicilia lo vediamo ogni giorno, in forme meno cruente ma non meno velenose. Lo straniero guardato con sospetto prima ancora di aprire bocca, chi ha idee diverse trattato come un nemico, chi è “di fuori” o “dell’altra parte” escluso per principio. Basta leggere i commenti sotto una notizia sui social per trovare processi sommari, sentenze già scritte, gogne pubbliche costruite su un sentito dire. Voltaire ci ricorderebbe che ogni volta che giudichiamo qualcuno per ciò che è e non per ciò che fa, stiamo ripetendo, in piccolo, il processo a Jean Calas.

2. La ragione: il coraggio di non accontentarsi del “si è sempre fatto così”

Nel “Candido”, pubblicato nel 1759, Voltaire mette in scena il dottor Pangloss, un filosofo che di fronte a ogni disgrazia ripete che tutto va per il meglio nel migliore dei mondi possibili. Guerre, naufragi, terremoti: per lui tutto ha un senso, tutto è giusto così. È una satira feroce contro chi si rassegna e chiama “destino” ciò che è frutto di scelte umane.

Quanti Pangloss abbiamo in Sicilia? Strade che franano, ospedali senza personale, servizi che non funzionano, giovani che partono: e la risposta, troppo spesso, è un’alzata di spalle. “Qui è sempre stato così”, “non cambierà mai niente”, “è la Sicilia”. La ragione illuminista è l’esatto contrario di questa rassegnazione. Significa chiedersi perché le cose vanno in un certo modo, chi ne è responsabile, cosa si può fare per cambiarle. Significa anche diffidare delle bufale, delle notizie urlate, delle soluzioni miracolose promesse a ogni campagna elettorale. Usare la testa, prima di tutto.

3. La libertà di parola: dire ciò che si pensa senza paura

C’è una frase che tutti attribuiscono a Voltaire: “Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo”. In realtà non l’ha mai scritta. La coniò nel 1906 una scrittrice inglese, Evelyn Beatrice Hall, per riassumere il suo pensiero. Ma riassume così bene ciò in cui Voltaire credeva che è diventata il simbolo stesso della libertà d’espressione.

In Sicilia questa libertà è un bene fragile. Chi denuncia un abuso viene spesso isolato. Chi critica un amministratore rischia di essere considerato un nemico personale. Chi scrive, chi fa informazione nei piccoli centri, conosce bene il peso delle telefonate, delle pressioni, delle querele usate come intimidazione, dei silenzi imbarazzati di chi pure sarebbe d’accordo ma non vuole esporsi. E poi c’è la paura più antica, quella che la Sicilia conosce fin troppo bene: il “fatti i fatti tuoi”, l’omertà che ha permesso alla mafia di prosperare per generazioni. Voltaire passò la vita a scrivere sotto pseudonimo, a pubblicare all’estero, a scappare da un Paese all’altro pur di non tacere. Ci ricorda che la libertà di parola non è un regalo: va esercitata ogni giorno, altrimenti si perde.

4. Uguali davanti alle regole: no ai privilegi, no ai favori

Voltaire visse in un mondo dove i diritti dipendevano dalla nascita, dalle amicizie giuste, dalla protezione dei potenti. Lui stesso, da giovane, fu bastonato dai servi di un nobile con cui aveva avuto una lite, e quando cercò giustizia fu lui a finire alla Bastiglia. Quella umiliazione lo segnò per sempre e alimentò la sua battaglia contro l’arbitrio e i privilegi.

Oggi in Sicilia nessuno finisce in prigione per aver sfidato un nobile. Ma quante volte un diritto diventa un favore? Un posto di lavoro, una visita medica in tempi ragionevoli, una pratica sbloccata, un contributo pubblico: troppo spesso tutto passa da “chi conosci” invece che da “chi sei e cosa sai fare”. La raccomandazione, la clientela, il voto scambiato con una promessa sono la negazione stessa dell’uguaglianza che l’Illuminismo ha sognato. E finiscono per premiare i furbi e punire i capaci, che spesso scelgono di andare via.

5. “Bisogna coltivare il nostro giardino”: prendersi cura del bene comune

Il “Candido” si chiude con una frase diventata celebre: bisogna coltivare il nostro giardino. Dopo aver girato il mondo e visto ogni sorta di orrore, il protagonista capisce che le grandi teorie servono a poco se non ci si rimbocca le maniche per migliorare il pezzo di mondo in cui si vive.

È forse l’idea più preziosa per la Sicilia di oggi. Il nostro giardino è la piazza del paese, la spiaggia, il centro storico, la scuola dei nostri figli. A Cefalù lo sappiamo bene: viviamo in uno dei luoghi più belli del Mediterraneo, con un Duomo patrimonio dell’umanità, un mare che il mondo ci invidia, una storia millenaria. Eppure quanta incuria, quanta sporcizia, quanta indifferenza verso ciò che è di tutti e quindi, per molti, di nessuno. Coltivare il nostro giardino significa smettere di aspettare che qualcun altro sistemi le cose e cominciare a fare la propria parte: rispettare le regole, partecipare alla vita pubblica, pretendere conto da chi amministra, prendersi cura di ciò che abbiamo.

Un compleanno che è un invito

Voltaire morì a Parigi nel 1778, undici anni prima della Rivoluzione francese che avrebbe portato quelle idee nelle piazze. Non vide il mondo che aveva contribuito a immaginare. Ma le sue parole sono arrivate fino a noi, e oggi suonano come una domanda scomoda. Siamo davvero tolleranti? Usiamo davvero la ragione? Siamo davvero liberi? In Sicilia la risposta, troppo spesso, è no. Ricordare Voltaire nel giorno della sua nascita non significa celebrare un monumento. Significa raccogliere il suo invito e, finalmente, cominciare a coltivare il nostro giardino.