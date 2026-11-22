A guardarlo sembra una cassata al forno, ma lo sfoglio di Polizzi è un’altra cosa. È uno dei dolci più conosciuti della tradizione gastronomica delle Madonie, protagonista delle tavole nei giorni di festa. La sua storia, secondo la tradizione locale, comincia dietro le grate di due monasteri benedettini: Santa Margherita e Santa Maria delle Grazie, conosciuti come Badia Vecchia e Badia Nuova.

Le origini vengono collocate dalle fonti locali tra il Cinquecento e il Settecento, anche se non è stato individuato un documento dell’epoca che permetta di stabilire quando venne preparato per la prima volta. Chi va a Polizzi Generosa può ancora visitare, su appuntamento, la chiesa della Badia Vecchia, un tempo tra le più ricche e sontuose della città e tradizionalmente legata alla nascita del dolce.

In dialetto si chiama u sfuagghiu. Il nome inganna: nonostante si chiami così, nella ricetta qui proposta non si utilizza la pasta sfoglia, ma una pasta frolla allo strutto particolarmente friabile.

I 4 ingredienti delle monache

Il cuore dello sfoglio è il ripieno. Secondo la tradizione gastronomica polizzana, quattro ingredienti ne costituiscono la base: tuma, zucchero, cioccolato e cannella.

La tuma è la vera sorpresa. È un formaggio fresco di pecora, normalmente utilizzato nelle preparazioni salate, che nello sfoglio diventa la base di un dolce. Per ottenere il risultato desiderato si utilizza tuma freschissima e senza sale.

Il cioccolato e la cannella regalano profumo e sapore, mentre lo zucchero addolcisce il formaggio. Nelle ricette familiari e nelle versioni moderne vengono aggiunti anche ingredienti come la zuccata, cioè la zucca candita, e la scorza di limone.

Non sappiamo se le monache utilizzassero esattamente questa formulazione: non è stato individuato un loro ricettario originale. Questi sono però gli ingredienti che caratterizzano la preparazione tramandata dalla tradizione locale.

Il segreto delle nonne

Con il tempo lo sfoglio è uscito dai monasteri ed è entrato nelle case delle famiglie di Polizzi Generosa. Secondo la tradizione, dopo la chiusura delle comunità monastiche furono anche le religiose a contribuire alla diffusione della ricetta.

Nei giorni di festa il dolce è diventato un’occasione per ritrovarsi in cucina, tramandando piccoli accorgimenti di generazione in generazione.

Il primo riguarda la tuma, che deve essere freschissima e senza sale. Il secondo è lo strutto, utilizzato nella frolla per ottenere la caratteristica friabilità. Il terzo è la lavorazione: la pasta non deve essere impastata troppo a lungo, per evitare che perda la consistenza desiderata.

Infine c’è la pazienza. Dopo la cottura lo sfoglio deve riposare e raffreddarsi prima di essere tagliato, perché il ripieno ha bisogno di stabilizzarsi.

Gli ingredienti per la frolla e per il ripieno

Questa è una versione casalinga contemporanea dello sfoglio delle Madonie, per circa 12 porzioni, preparata con una teglia da 26 centimetri.

Per la pasta frolla

500 grammi di farina 00

100 grammi di zucchero

200 grammi di strutto

2 uova medie

2 tuorli

30 ml di marsala

Un pizzico di sale

Vaniglia e scorza di limone

Per il ripieno

650 grammi di tuma fresca senza sale

180 grammi di zucchero

2 albumi

100 grammi di gocce di cioccolato

120 grammi di zuccata

Un cucchiaino di cannella in polvere

Scorza di limone

Per completare il dolce serve zucchero a velo.

Ogni famiglia può avere una propria versione, con piccole differenze negli ingredienti e nelle proporzioni.

Come si prepara, passo dopo passo

Si comincia dalla pasta frolla. In una ciotola capiente si mescolano la farina e lo strutto, lavorandoli fino a ottenere un composto sabbioso. Si aggiungono le due uova intere, i due tuorli, lo zucchero, il marsala, la vaniglia, il sale e la scorza di limone.

Si impasta rapidamente fino a formare un panetto omogeneo, che va coperto e lasciato riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Intanto si prepara il ripieno. La tuma viene sminuzzata finemente oppure grattugiata. In un’altra ciotola si lavorano gli albumi fino a renderli spumosi e si incorpora gradualmente lo zucchero. Si unisce quindi la tuma, mescolando con cura.

Si aggiungono cannella, gocce di cioccolato, zuccata tagliata a piccoli pezzi e scorza di limone. Il composto deve risultare ben amalgamato.

A questo punto si divide la frolla in due parti. La prima viene stesa a uno spessore di poco superiore a mezzo centimetro e sistemata in una teglia da 26 centimetri rivestita di carta forno, facendo aderire la pasta anche ai bordi.

Si versa il ripieno e si distribuisce uniformemente. Con la seconda parte della frolla si prepara un disco per coprire il dolce. I bordi vengono chiusi con cura, eliminando la pasta in eccesso.

Cottura e conservazione

Lo sfoglio va cotto in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 45 minuti. Il tempo effettivo può variare secondo il forno e lo spessore del dolce.

Dopo la cottura è importante lasciarlo assestare prima di toglierlo dalla teglia. Quando è freddo si completa con una spolverata di zucchero a velo.

Per la presenza del formaggio fresco, lo sfoglio deve essere conservato in frigorifero, ben coperto, senza lasciarlo a temperatura ambiente per periodi prolungati. È prudente consumarlo entro due o tre giorni.

Un dolce tutelato e conteso

Lo sfoglio, indicato anche come sfogghiu, compare nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Sicilia. Nel 2008, a Polizzi Generosa, nacque inoltre il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dello Sfoglio Polizzano.