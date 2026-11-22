Tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento una famiglia di scultori cambiò il volto delle chiese siciliane: i Gagini. Il capostipite Domenico, originario di Bissone, nell’area dei laghi lombardi, lavorò a Palermo; il figlio Antonello, nato nel 1478 e morto nel 1536, ne portò l’arte al massimo splendore. Dalle loro botteghe partivano statue e altari diretti in tutta l’isola, anche nei paesi di montagna.

Le Madonie ne conservano un numero sorprendente: Madonne di marmo bianco dal volto dolce e composto, spesso in chiese che pochi turisti visitano. Accanto alle opere dei Gagini si trovano sculture di altri artisti rinascimentali, talvolta vicini al loro linguaggio. Ecco sei capolavori da conoscere.

1. San Mauro Castelverde, la Madonna del Soccorso di Domenico Gagini

Nella chiesa di Santa Maria de’ Francis, a San Mauro Castelverde, si trova una delle opere più importanti di Domenico Gagini nelle Madonie: la statua marmorea della Madonna del Soccorso, conosciuta anche come Madonna della Provvidenza.

La sua storia è documentata da un contratto del 25 maggio 1480. In quel giorno lo scultore si impegnò con i procuratori della chiesa a completare una Madonna con Bambino che era già stata avviata nella sua bottega.

Il volto della Vergine e il Bambino che si aggrappa alla sua veste raccontano la capacità dell’artista di trasformare il marmo in un’immagine di tenerezza e umanità.

La stessa chiesa conserva anche un fonte battesimale attribuito ad Antonello Gagini, figlio di Domenico, risalente al Cinquecento: padre e figlio riuniti sotto lo stesso tetto, in un borgo arroccato sui monti.

2. Polizzi Generosa, la Madonna con Bambino della Chiesa Madre

Polizzi Generosa, città demaniale e ricca, fu un importante centro di committenza artistica nelle Madonie. Nel 1482 venne commissionata a Domenico Gagini l’arca marmorea destinata a custodire le spoglie del patrono San Gandolfo, della quale rimangono oggi importanti elementi nella Chiesa Madre.

Nella stessa chiesa si conserva anche una statua marmorea della Madonna con Bambino, datata 1473 e attribuita a Domenico Gagini e ai suoi collaboratori.

Chi visita la chiesa trova, a pochi passi, anche il celebre Trittico fiammingo: due mondi artistici differenti, quello del Rinascimento italiano e quello della pittura nordica, riuniti nello stesso edificio sacro.

3. Pollina, la Madonna delle Grazie voluta dai Minneci (1515)

A Pollina, il borgo delle Madonie affacciato sul mare, la Chiesa Madre dei Santi Giovanni e Paolo custodisce un bassorilievo marmoreo con la Madonna delle Grazie.

L’opera fu commissionata ad Antonello Gagini da Benedetto Minneci con un contratto del 15 gennaio 1515. Il documento descrive la Vergine nell’atto di allattare il Bambino e prevede l’impiego di marmo bianco, oltre a particolari dipinti in oro e azzurro.

La famiglia Minneci rimase legata alla bottega anche negli anni successivi. Nella cappella della Natività si conserva infatti un gruppo marmoreo del 1526 di Antonello Gagini, commissionato da Margherita Minneci.

È una delle testimonianze più interessanti della scultura rinascimentale presente nelle Madonie e merita da sola la visita.

4. Castelbuono, Santa Maria degli Angeli nella Matrice Vecchia (1520)

La Matrice Vecchia di Castelbuono, la cui costruzione viene tradizionalmente fatta risalire al 1362, durante la signoria di Francesco II Ventimiglia, è uno scrigno d’arte.

Accanto al grande polittico dell’altare maggiore e alla cripta affrescata, conserva una statua marmorea di Santa Maria degli Angeli, datata 1520.

L’attribuzione dell’opera non è definitivamente chiarita. Alcune fonti la riferiscono ad Antonello Gagini, mentre altre la assegnano a Bartolomeo Berrettaro, uno degli scultori attivi nella Sicilia rinascimentale.

Nella stessa chiesa si conserva anche il monumentale ciborio marmoreo di Giorgio da Milano, realizzato nell’ultimo decennio del Quattrocento.

Una visita alla Matrice Vecchia permette così di scoprire alcune delle testimonianze più significative della scultura e della pittura rinascimentale del territorio.

5. Geraci Siculo, la Madonna della Neve attribuita a Domenico Gagini

Nella Chiesa Madre di Geraci Siculo, consacrata il 16 agosto 1495, si trova la Madonna della Neve, una statua in marmo bianco attribuita a Domenico Gagini.

L’opera, riferita alla fine del Quattrocento, è collocata nella cappella della Madonna Maggiore. La Vergine poggia su una base ottagonale decorata con la Resurrezione di Cristo, teste di angeli e stemmi.

La stessa chiesa conserva il monumentale coro ligneo realizzato da Antonino d’Occorre, maestro originario di Mistretta, tra il 1644 e il 1650.

Vale la pena dedicare alla visita il tempo necessario per osservare anche gli altri manufatti che raccontano secoli di storia e devozione.

6. Gangi, la Madonna della Catena e il mistero del suo autore

Nella chiesa di Santa Maria della Catena, tra le più antiche di Gangi, si conserva una statua marmorea della Madonna della Catena, databile tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento.

Il suo autore non è stato individuato con certezza. Secondo lo storico dell’arte Giuseppe Antista, il volto della Vergine e l’espressione del Bambino richiamano alcune opere uscite dalla bottega di Giuliano Mancino, scultore attivo nella Sicilia rinascimentale.

Il culto della Madonna della Catena è legato a una tradizione che colloca a Palermo, nel 1392, la liberazione miracolosa di tre condannati. Secondo il racconto, la Vergine avrebbe spezzato le catene che li tenevano prigionieri.

La base ottagonale della statua raffigura proprio questa scena: sul lato principale sono scolpiti i tre condannati inginocchiati, mentre ai lati compaiono un edificio religioso e due soldati armati.

È un particolare che rende la scultura particolarmente interessante, perché unisce la qualità artistica del marmo al racconto di una devozione popolare ancora viva.

Un itinerario tra i Gagini e il Rinascimento delle Madonie

Queste sei Madonne si possono scoprire attraverso un itinerario di uno o due giorni nelle Madonie, da Pollina sul mare fino a Gangi e Geraci Siculo nell’entroterra.

Per chi vuole approfondire la conoscenza della famiglia Gagini esiste anche un itinerario gaginiano che collega altre opere del territorio: la cona marmorea della chiesa di San Bartolomeo a Geraci, quella attribuita a Giandomenico Gagini in Santa Maria di Loreto a Petralia Soprana e il monumentale retablo marmoreo della Santissima Trinità a Petralia Sottana.

Prima di partire conviene informarsi presso le parrocchie sugli orari di apertura delle chiese e sulle possibilità di visita.

Le Madonie non sono soltanto montagne, boschi e borghi in pietra. Nelle loro chiese si conserva una parte importante della storia artistica della Sicilia, fatta di botteghe, maestri, committenti e comunità che hanno affidato al marmo la propria fede.