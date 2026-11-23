Nel 2018 Petralia Soprana ha conquistato il titolo di Borgo dei Borghi, il concorso televisivo di Rai 3 che premiava il borgo più bello d’Italia. Chi arriva quassù, oltre i mille metri, resta colpito dai panorami che nelle giornate limpide arrivano fino all’Etna, dai vicoli di pietra e dai belvedere. Pochi sanno però che dentro le sue chiese si conserva un patrimonio d’arte straordinario: sculture rinascimentali, argenti medievali, maioliche, stucchi barocchi. Ecco sette tesori da non perdere.

1. Il crocifisso di Frate Umile nella Chiesa Madre

La Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo affaccia su piazza Duomo con il suo caratteristico portico e due campanili di epoche differenti. All’interno, nella parte destra, si conserva un crocifisso di Frate Umile da Petralia, al secolo Giovanni Francesco Pintorno.

Il frate scultore nacque proprio qui, tra il 1600 e il 1601, e divenne famoso in Sicilia e nell’Italia meridionale per i suoi crocifissi di straordinario realismo, con il corpo di Cristo segnato dalle ferite della Passione. La datazione dell’opera conservata nella Chiesa Madre è discussa, ma la sua importanza nella produzione artistica del frate è riconosciuta dagli studiosi.

Vedere una sua scultura nella chiesa del paese natale ha un valore particolare. Sopra l’altare maggiore si trova anche il Martirio dei Santi Pietro e Paolo del pittore palermitano Vincenzo Riolo.

2. I calici smaltati del Tesoro della Chiesa Madre

Il Tesoro della Chiesa Madre custodisce alcune delle oreficerie più antiche delle Madonie. Tra queste spiccano due calici in argento e argento dorato decorati con smalti, realizzati da argentieri siciliani influenzati dai modelli toscani.

Il primo risale alla fine del Trecento o agli inizi del Quattrocento. Il secondo porta un’iscrizione che permette di datarlo al 1429 e conserva preziose decorazioni religiose.

Accanto a questi manufatti si trova un calice del tipo detto madonita, riferito alla fine del Quattrocento o agli inizi del Cinquecento.

Sono testimonianze di una tradizione orafa di grande raffinatezza. Maria Accascina, che negli anni Trenta del Novecento promosse la riscoperta dell’arte sacra delle Madonie, dedicò particolare attenzione a questi tesori. In un suo celebre racconto ricordò l’emozione provata a Geraci Siculo, quando l’arciprete le mostrò gli argenti conservati nell’armadio della sagrestia della Chiesa Madre. Quella scoperta contribuì a far maturare l’idea di una mostra dedicata al patrimonio religioso madonita, inaugurata nel 1937.

3. Le guglie di maiolica di Santa Maria di Loreto

Sono uno dei simboli di Petralia Soprana. La facciata barocca della chiesa di Santa Maria di Loreto presenta due campanili simmetrici, coronati da guglie a tronco di cono rivestite di maioliche policrome verdi, gialle e blu, disposte secondo motivi geometrici.

Le due guglie furono costruite in epoche differenti: quella a destra, osservando il prospetto, è la più antica.

Il 23 settembre 2026 la Regione Siciliana ha annunciato l’avvio dei lavori di restauro della guglia del campanile est, interessata da fenomeni di degrado e cedimento delle decorazioni. Il progetto, finanziato con 143.500 euro, prevede indagini con Georadar e un rilievo tridimensionale mediante laser scanner, per documentare ogni elemento ceramico.

Le caratteristiche maioliche, chiamate localmente scarpuzze, sono parte di una tradizione costruttiva che rende riconoscibili molti campanili delle Madonie.

4. La cona marmorea attribuita a Giandomenico Gagini

Dentro Santa Maria di Loreto, chiesa a pianta a croce greca, si trova uno dei capolavori del Rinascimento siciliano conservati nelle Madonie: la cona marmorea dell’altare maggiore, attribuita a Giandomenico Gagini e riferita al Cinquecento.

L’ancona rappresenta quattro episodi della vita di Gesù: l’Adorazione dei Magi, la Circoncisione, la Fuga in Egitto e Gesù fra i Dottori. Nella parte superiore compaiono altre scene sacre, mentre nella predella sono raffigurati gli Apostoli.

Al centro si trova una statua marmorea della Madonna con Bambino, che secondo alcune interpretazioni potrebbe essere opera di un altro scultore.

La chiesa sorge nell’area detta u Castru, legata alla memoria delle antiche fortificazioni e successivamente alla presenza carmelitana. Alle sue spalle si apre uno dei belvedere più suggestivi del paese, dal quale nelle giornate limpide si scorge l’Etna.

5. La chiesa ellittica del Santissimo Salvatore

Tra le chiese di Petralia Soprana, quella del Santissimo Salvatore è una delle più sorprendenti per la sua architettura.

Ha una pianta ellittica, una forma poco comune nelle chiese madonite. Otto pilastri sostengono la cupola e scandiscono lo spazio interno, dove si aprono cappelle disposte radialmente. Le superfici presentano decorazioni in stucco e rilievi dorati.

Una tradizione locale racconta che in epoca araba qui sorgesse una moschea, successivamente trasformata in chiesa dai Normanni. Non sono però disponibili prove documentarie o archeologiche sufficienti per considerare accertata questa origine.

L’aspetto attuale dell’edificio deriva soprattutto dai lavori di ristrutturazione e ampliamento della metà del Settecento.

6. L’organo antico e il lampadario donato dagli emigrati

La chiesa del Santissimo Salvatore conserva anche testimonianze di epoche differenti, legate alla vita religiosa e alla memoria della comunità.

Tra queste si distinguono un organo settecentesco e un grande lampadario di cristallo e ottone del 1902. Quest’ultimo, secondo la documentazione del Comune, fu donato dagli emigrati di Petralia Soprana in America.

È un particolare che racconta un’altra pagina della storia del paese: quella delle famiglie che partirono alla ricerca di una vita migliore e continuarono a mantenere un legame con la terra d’origine.

Nella stessa chiesa si conservano inoltre dipinti e sculture che testimoniano l’importanza della committenza religiosa nei secoli.

7. La Madonna firmata da Antonio Vanella

Un’ultima sorpresa si trova nella chiesa del Collegio, anticamente dedicata a San Giovanni Evangelista e oggi al Sacro Cuore di Gesù.

Qui è documentata una statua marmorea della Madonna con Bambino dello scultore Antonio Vanella, attivo tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento. L’opera proviene dalla distrutta chiesa del Carmelo.

La sua particolarità è l’iscrizione conservata sulla base, nella quale compare il nome dell’autore, Antonio Vanella, insieme a quello di un Giovanni indicato come Macalos.

La presenza di questi nomi è stata studiata dagli storici dell’arte anche per ricostruire le vicende della scultura e della sua commissione. L’identificazione precisa del personaggio nominato nell’iscrizione rimane tuttavia da approfondire.

È una testimonianza preziosa della scultura rinascimentale siciliana e delle relazioni tra artisti, committenze e comunità locali.

Come visitare i tesori di Petralia Soprana

Le sette tappe si distribuiscono nel centro storico di Petralia Soprana e possono essere riunite in una passeggiata alla scoperta delle sue chiese, delle piazze e dei belvedere.

Prima di partire conviene informarsi presso le parrocchie o il Comune sugli orari di apertura e sull’accessibilità delle singole opere. Eventi culturali e aperture straordinarie, come quelle organizzate nell’ambito del Borghi dei Tesori Fest, possono offrire ulteriori occasioni di visita.

Petralia Soprana non è soltanto un paese dai panorami spettacolari. È un luogo nel quale l’arte conserva la memoria di scultori, pittori, artigiani e comunità che, nel corso dei secoli, hanno lasciato capolavori ancora da scoprire.