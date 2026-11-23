Per perdersi basta svoltare dove due muri sembrano aprire la strada. Nella campagna ragusana c’è un giardino in cui proprio questo piccolo errore faceva parte del divertimento. Lo volle un barone siciliano, che tra gli alberi della sua tenuta fece costruire un labirinto.

Un labirinto di pietra nel cuore della campagna

Tra carrubi, masserie e ville di campagna, a pochi chilometri da Ragusa, si incontra il Castello di Donnafugata. La sua loggia di gusto gotico veneziano guarda verso la campagna e il grande parco che circonda la dimora occupa circa otto ettari. Il labirinto si trova proprio in questo giardino. A custodirne l’ingresso c’è un soldato di pietra, una figura immobile che sembra messa lì per osservare chi imbocca il primo corridoio e chi, dopo qualche tentativo, torna sui propri passi.

Un gioco per gli ospiti del barone

Il giardino prese forma nell’Ottocento per volontà del barone Corrado Arezzo, che seguì personalmente la scelta delle piante. Nel parco fece sistemare costruzioni molto diverse tra loro, pensate anche per rendere più piacevole il soggiorno degli ospiti. C’era un padiglione dove fermarsi, un tempietto circolare e persino una grotta artificiale che imitava quelle scavate dall’acqua nella roccia. Il labirinto aveva una funzione precisa in mezzo a queste attrazioni. Invitava chi arrivava in visita ad avventurarsi tra i muri e a cercare da sé il percorso giusto.

Il dettaglio che lo rendeva unico fra i giardini

La pianta del labirinto ha la forma di un trapezio e ricorda quella di Hampton Court, la residenza reale alle porte di Londra. A Donnafugata i corridoi prendono forma tra pareti di pietra chiara del territorio ragusano. Un tempo sui muri crescevano rose rampicanti, che rendevano più difficile sbirciare nei passaggi vicini o scavalcare una parete per accorciare il percorso. Le rose avevano dunque una parte nel gioco, oltre a ornare il giardino. Visto dall’alto, il disegno si può seguire con lo sguardo. Una volta dentro, si vede soprattutto il tratto di muro che si ha davanti e bisogna decidere a ogni svolta quale direzione prendere, affidandosi alla memoria e procedendo senza scorciatoie.

La dimora del barone

Il labirinto appartiene a una dimora di 122 stanze che il barone fece ampliare. Tra gli ambienti spiccano il salone degli specchi, la sala del biliardo e il salone degli stemmi, decorato con le insegne di famiglie siciliane. Anche dentro la villa la pietra racconta il territorio. Per diversi pavimenti fu usata la pietra pece, una roccia locale dal colore scuro che fa parte della tradizione edilizia del territorio ragusano.

La meraviglia alla prova del tempo

Il restauro ha restituito al parco uno dei suoi manufatti più riconoscibili. Oggi chi visita Donnafugata può orientarsi nel giardino con una mappa e con i codici QR dedicati alle architetture, alle piante e agli altri punti di interesse. Il labirinto conserva il suo richiamo anche per chi arriva sapendo già che forma ha. Basta immaginare le rose sopra i muri e un gruppo di invitati che si divide al primo bivio e sparisce dietro due muri per capire perché un barone abbia voluto aggiungere questo gioco al parco della sua villa. Tra quei passaggi di pietra, un pomeriggio di visita poteva diventare una piccola gara a chi ritrovava per primo la strada percorsa.