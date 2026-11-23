Le etichette PLU e quello che dicono sulla coltivazione

Non tutte le etichette del supermercato stanno su una confezione. Alcune sono grandi quanto un’unghia e finiscono nella spazzatura insieme alla buccia. Eppure su quel piccolo adesivo attaccato a mele, banane e kiwi c’è un numero che racconta più di quanto si pensi.

Un piccolo adesivo che tutti ignorano

Quando si sceglie la frutta, lo sguardo va al colore, alla forma e al prezzo sul cartellino. L’adesivo invece passa quasi sempre inosservato. Si chiama codice PLU, dall’inglese Price Look-Up: sono numeri di 4 o 5 cifre che i negozi usano dal 1990.

Non indica il prezzo, ma serve a trovarlo: alla cassa o alla bilancia il numero identifica il prodotto. I codici vengono assegnati dall’IFPS, la federazione internazionale per gli standard dei prodotti ortofrutticoli, dopo un’attenta revisione a livello nazionale e internazionale.

4 cifre per la frutta di ogni giorno

Il caso più comune è il codice a quattro cifre. Ai prodotti da agricoltura convenzionale vengono assegnati in modo casuale codici a quattro cifre delle serie 3000 e 4000. Il più famoso è il 4011, che indica le banane gialle.

Le singole cifre non hanno un significato nascosto: nessun numero all’interno del codice a 4 cifre rappresenta qualcosa in particolare. Il codice dice soltanto che quel frutto viene da coltivazione convenzionale, cioè non certificata come biologica.

Il 9 che rivela il biologico

La cifra da cercare è un’altra. I codici a cinque cifre identificano i prodotti biologici e iniziano con un 9, aggiunto davanti al codice a quattro cifre del prodotto convenzionale.

L’esempio più semplice è proprio la banana: la banana convenzionale con codice 4011 diventa 94011 quando è biologica. Basta quindi un’occhiata all’adesivo per distinguere due frutti che sullo scaffale sembrano identici.

Il falso mito del numero 8

Online circola da anni una regola che non vale più: il codice che inizia con 8 indicherebbe un prodotto geneticamente modificato. In realtà il prefisso 8 era stato riservato ai prodotti OGM, ma non è mai stato usato nei negozi.

Nel luglio 2015 il prefisso ha perso questo significato, e l’IFPS ha deciso di usarlo per far posto alle nuove varietà di frutta e verdura che arrivano sul mercato. Oggi l’unico prefisso riconosciuto è il 9: un 8 all’inizio non dice nulla sugli OGM.

Un’etichetta alla prova del carrello

L’adesivo non va preso come un certificato. Accanto ai codici standard sono molto diffusi anche quelli assegnati dai singoli rivenditori, e in Europa a garantire il biologico sono la certificazione e il logo comunitario. Il PLU resta comunque un indizio utile, soprattutto sulla frutta sfusa.

Per molti, il vero valore di quel piccolo numero non sta nella cassa veloce, ma nel fatto che trasforma un gesto distratto in una scelta consapevole: leggere prima di mettere nel carrello, frutto dopo frutto.