Il Madonie UNESCO Global Geopark protagonista a Terrae – Agritravel Expo, la manifestazione dedicata al turismo e alla promozione dei territori che si è svolta a Bergamo, prendendo parte allo stand del sistema Natura Sicilia.

Travel, Experience, Resort, Relax, Adventure, Exploration.

Queste le parole che definiscono TERRAE, il nuovo format e concept espositivo concepito per raccogliere, arricchire e portare in una nuova dimensione l’eredità di Agritravel Expo. Una manifestazione che mette al centro il viaggio, la scoperta e il desiderio di allargare gli orizzonti e che torna ad animare il polo fieristico di Bergamo dopo il successo dello scorso anno.

Uno spazio espositivo che che ha offerto ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino la ricchezza ambientale della Sicilia e le tante possibilità di scoperta dei suoi territori. Accanto ai materiali divulgativi, sono stati proposti momenti di educazione ambientale e incontri con operatori e stakeholder, anche attraverso appuntamenti B2B, per illustrare le attività e le esperienze fruibili all’interno della rete delle aree protette regionali.

Un patrimonio particolarmente esteso, che comprende quattro parchi regionali, 75 riserve naturali, sette aree marine protette e un parco nazionale.

Per il Madonie UNESCO Global Geopark erano presenti la dott.ssa Rita Militi, funzionario dell’Ente, e Calogero Casserà, della U.O. 3 dell’Ente Parco delle Madonie. La loro partecipazione ha consentito di presentare le caratteristiche del territorio madonita, le sue peculiarità e le opportunità legate a un riconoscimento internazionale che ne attesta il valore.

Il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, ha manifestato soddisfazione per la presenza alla manifestazione, ringraziando i rappresentanti dell’Ente che hanno preso parte all’iniziativa. “Ringrazio la nostra delegazione per aver rappresentato il nostro Parco in questa importante occasione. La partecipazione a Terrae –- Agritravel Expo ci ha permesso, ancora una volta, di far conoscere a un pubblico più ampio le tante eccellenze del Madonie UNESCO Global Geopark. Il nostro territorio custodisce un patrimonio ambientale, geologico e paesaggistico di grande valore, che merita di essere conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini regionali. È attraverso queste occasioni di incontro e promozione che possiamo dare maggiore visibilità alle Madonie e al lavoro che quotidianamente viene svolto per la loro tutela”.

A conclusione della manifestazione, la dott.ssa Rita Militi ha evidenziato il valore della presenza del Parco all’interno dello stand regionale: “È stata un’occasione per raccontare la ricchezza della natura siciliana nelle sue diverse espressioni e per presentare le attività che si possono svolgere nelle nostre aree protette, entrando in contatto con operatori e realtà interessate a conoscere più da vicino questi territori”.

La presenza a Bergamo si inserisce nel lavoro di promozione che l’Ente Parco porta avanti e che guarda anche alla possibilità di costruire nuove relazioni e di avvicinare visitatori e operatori a un territorio nel quale la natura, la storia geologica e le tradizioni delle comunità locali costituiscono un patrimonio strettamente legato alla sua identità.

