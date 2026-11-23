Prestazione convincente della formazione cefaludese, che conquista in trasferta tre punti preziosi. Le ragazze della Kepha si impongono in tre set, confermando solidità e continuità di rendimento.

La Sicilia In Vacanza Kepha 2.0 prosegue con autorità il proprio cammino nel campionato di Serie D femminile e torna dalla trasferta palermitana con una vittoria piena. Nella gara disputata domenica 22 novembre, alla palestra Club Leoni di Palermo, la formazione cefaludese ha superato l’APD Cegap con un netto 3-0, maturato al termine di un incontro nel quale ha saputo gestire con efficacia i momenti decisivi dei tre parziali.

Un successo costruito attraverso un rendimento costante, che ha consentito alla Kepha di mantenere il controllo della partita e di chiudere la contesa senza concedere set alle avversarie. I parziali raccontano una gara nella quale la compagine ospite ha progressivamente consolidato il proprio vantaggio: 19-25 nel primo set, 21-25 nel secondo e ancora 21-25 nel terzo.

La squadra cefaludese ha così archiviato l’impegno in un’ora e trentasei minuti di gioco, confermando la propria capacità di affrontare con determinazione anche le gare lontano dal pubblico amico. Per la Sicilia In Vacanza Kepha 2.0 si tratta di un’affermazione importante non soltanto per il risultato, ma anche per il valore dei tre punti conquistati nella corsa del campionato.

TABELLINI

APD CEGAP: Giulio Marzia (4), Polizzi Vittoria (5), Spera Aurora (9), Arangio Costanza (11), Martinez Chiara (12), Daniele Margherita (14), Sparacio Carlotta (15), Trapani Chiara (17), Sparacio Sofia (55), Russo Chiara (91), Iengo Giorgia (97), Catalano Sara (99). Liberi: Bianco Matilde (L1), Liotta Maria Teresa (L2). Allenatore: Vassallo Francesco.

SICILIA IN VACANZA KEPHA 2.0: Gugliuzza Silvia (1), Gatta Manuela (5), Di Cristina Monica (7), Tirabasso Paula Andrea (8), Gallo Martina Milagros (10), Musotto Rosa (11), Tosi Eleonora (12), Rossetti Giulia (13), Barranco Marica (18). Liberi: Cirrito Giulia Maria (L1), Guercio Karen Valentina (L2). Allenatore: Sabatino Elio.

Risultato finale: APD CEGAP – SICILIA IN VACANZA KEPHA 2.0 0-3 (19-25, 21-25, 21-25).

Arbitro: Uroni Irene. Segnapunti: Bennici Fabiola.

La Sicilia In Vacanza Kepha 2.0 può dunque guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti, forte di una vittoria esterna che premia il lavoro del gruppo e aggiunge un altro significativo tassello al percorso stagionale della formazione cefaludese.