Al termine di una sfida combattuta e ricca di cambi di inerzia, i trapanesi si impongono per 3-2.

(Nella foto il tecnico Enzo Brusca e ll secondo allenatore Maria Catalano).

Cinque set, continui capovolgimenti di fronte e una partita rimasta in bilico fino all’ultimo pallone. Alla palestra dell’Istituto d’Arte «Diego Bianca Amato» di Cefalù, la Fortis-Trapani Volley conquista una preziosa vittoria esterna, superando la Farmacia Vacanti Cefalù per 3-2, al termine di un confronto intenso e combattuto, valido per il campionato maschile di Serie D.

L’avvio premia la formazione trapanese, che riesce a conquistare il primo parziale per 25-21. La Farmacia Vacanti, tuttavia, non si lascia intimorire e reagisce prontamente, ristabilendo la parità con un secondo set vinto 25-22. La squadra cefaludese trova poi il proprio momento migliore nel terzo parziale, nel quale impone il proprio ritmo e si aggiudica nettamente il set per 25-11, portandosi avanti 2-1.

Quando la partita sembra poter prendere definitivamente la direzione dei padroni di casa, la Fortis-Trapani ritrova ordine e determinazione. Gli ospiti rialzano il livello del gioco, conquistano il quarto set per 25-21 e trascinano la contesa al tie-break.

Nel quinto e decisivo parziale si gioca punto a punto, con entrambe le formazioni determinate a portare a casa il risultato. Alla fine sono i trapanesi a trovare lo spunto vincente, chiudendo sul 15-13 e completando la rimonta. Per la Farmacia Vacanti resta il rammarico di una sconfitta maturata sul filo di lana, dopo aver dimostrato soprattutto nel terzo set le proprie potenzialità.

Una gara che ha richiesto oltre due ore di gioco, con fischio d’inizio alle 18.30 e conclusione alle 20.57, confermando l’equilibrio e la combattività di un confronto deciso soltanto nelle battute finali.

Un buon punto guadagnato.

TABELLINO

Farmacia Vacanti Cefalù – Fortis-Trapani Volley 2-3

Parziali: 21-25, 25-22, 25-11, 21-25, 13-15.

Farmacia Vacanti Cefalù: Purpora Vincenzo, Cirincione Andrea, Camilleri Vincenzo, Siragusa Alberto, Maranto Simone, Gugliuzza Giuseppe, Mannara’ Gabriele Maria, Centineo Salvatore Leonardo, Ilardi Davide, Rizzello Francesco Giuseppe. Liberi: Collesano Kristofer (L1), Trobia Riccardo (L2). Allenatore: Brusca Vincenzo. Assistente allenatore: Catalano Maria. Dirigente: Mannara’ Gerlando.

Fortis-Trapani Volley: Schifano Giovanni, Vultaggio Gaspare, Scavone Samuele, Gatto Alessandro, Gammicchia Ivan Salvatore, Margagliotti Francesco, Cuomo Riccardo, Schifano Giuseppe, La Russa Federico. Liberi: Donato Emilio (L1), Balbi Salvatore Fabrizio (L2). Allenatore: Schifano Giovanni. Dirigente: Raineri Giuseppe.

Arbitro: Del Signore Carlo. Segnapunti: La Commare Rosaria.

Durata dell’incontro: 147 minuti.