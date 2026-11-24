I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 46 anni residente nel catanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’attenzione della pattuglia è stata attirata dal comportamento sospetto del 46enne che, in sella a una bicicletta elettrica di ingente valore economico, alla vista dei militari, ha arrestato la marcia sedendosi su una panchina pubblica.

I successivi controlli effettuati dai Carabinieri, hanno fatto emergere l’assenza di documenti di riconoscimento in possesso all’indagato il quale, incalzato anche dalle domande in merito al possesso della bicicletta, ha fornito delle giustificazioni elusive e contraddittorie.

Proprio mentre i militari stavano effettuando gli accertamenti, sono stati raggiunti sul posto dalle legittime proprietarie del mezzo che, stavano monitorando in tempo reale gli spostamenti della bicicletta grazie a un sistema di localizzazione GPS installato a bordo.

I successivi approfondimenti investigativi e l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda. Poco prima del controllo, l’uomo aveva forzato il portone d’ingresso di uno stabile condominiale situato in via Gramsci, introducendosi all’interno per asportare la bicicletta elettrica con cui è stato poi intercettato.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alle aventi diritto, mentre il 46enne è stato arrestato. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica guidata dal dott. Antonio Vittorio Cavallo, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’arrestato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.