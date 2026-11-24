Un volto solo, tre facce: l’immagine che la Chiesa vietò

A Geraci Siculo, uno dei borghi più alti delle Madonie, c’è una piccola chiesa che custodisce un’immagine rara e inquietante. Nella chiesa di Santa Maria la Porta un affresco del tardo Quattrocento mostra la Madonna in trono che allatta il Bambino e, accanto, la Trinità rappresentata con una sola testa e tre volti fusi insieme. È un’iconografia che per secoli provò a spiegare con un’immagine il mistero di un solo Dio in tre persone, ma che finì per sembrare mostruosa. Nel 1628 papa Urbano VIII la condannò e ordinò di bruciare le immagini di questo tipo; nel 1745 Benedetto XIV ribadì il divieto. Per questo le Trinità con tre volti sopravvissute sono poche, e trovarne una sulle Madonie è una sorpresa.

L’affresco di Santa Maria la Porta: cosa c’è da vedere

La chiesa prende il nome da una delle antiche porte urbane di Geraci, accanto alla quale fu costruita. L’affresco è stato riferito all’ambito del Maestro di Migaido e datato dopo il 1490. Lo storico dell’arte Giovanni Travagliato si è chiesto se non si tratti addirittura di un’opera castigliana, una pista che collegherebbe questo borgo di montagna alla pittura spagnola del tempo. La Madonna che allatta, la cosiddetta Virgo lactans, è raffigurata “in maestà”, cioè in trono, come una regina. La Trinità tricefala completa la scena con il suo volto triplice che fissa il visitatore.

Prima di entrare vale la pena fermarsi sul fianco della chiesa: il portale in marmo bianco di Carrara porta incisa la data 1496 ed è tornato al suo splendore grazie a un restauro finanziato dalla Fondazione Sicilia. Gli studiosi lo hanno accostato ai portali di Mistretta e di Alcamo, tutti legati al modello di Domenico Gagini. All’interno, oltre all’affresco, si trovano una cona marmorea con la Presentazione al Tempio e alcune statue lignee, tra cui un San Sebastiano della metà del Cinquecento.

Itinerario 1: dal mare di Cefalù a Geraci passando per Castelbuono

È il percorso ideale per chi soggiorna sulla costa. Da Cefalù si sale verso Castelbuono, capitale dei Ventimiglia, i signori che governarono questo territorio per secoli e che proprio da Geraci si trasferirono nel 1454. A Castelbuono meritano una sosta la Cappella Palatina di Sant’Anna dentro il castello, con gli stucchi dei Serpotta su fondo d’oro, e la Matrice Vecchia, con il grande polittico dell’altare maggiore, la statua di Santa Maria degli Angeli attribuita ad Antonello Gagini e la cripta affrescata. Da qui si prosegue verso l’interno fino a Geraci: in un solo giorno si ripercorre il viaggio della corte dei Ventimiglia, al contrario, dalla nuova capitale a quella antica.

Itinerario 2: da Palermo attraverso le Petralie e Gangi

Per chi arriva da Palermo o dall’entroterra, la strada passa dalle alte Madonie. A Petralia Soprana, Borgo dei Borghi 2018, si possono vedere le guglie di maiolica di Santa Maria di Loreto con la cona marmorea di Gian Domenico Gagini e il crocifisso di Frate Umile nella Chiesa Madre. Poco più avanti c’è Gangi, con la statua in marmo della Madonna della Catena e il grande crocifisso del Santissimo Salvatore. Da Gangi si raggiunge Geraci, che chiude la giornata con l’affresco della Trinità. È l’itinerario più ricco per chi ama la scultura rinascimentale e i crocifissi del Seicento.

Itinerario 3: una giornata intera dentro Geraci Siculo

Chi preferisce un viaggio lento può dedicare l’intera giornata a Geraci, che da sola vale la visita. Dopo Santa Maria la Porta si sale alla Chiesa Madre, consacrata nel 1495, dove si trovano la Madonna della Neve in marmo di Antonello Gagini e il monumentale coro ligneo di Antonio d’Occurre. Il Tesoro della Chiesa Madre è stato il primo delle Madonie aperto al pubblico, già dal 1988, e conserva argenti e oreficerie legati ai Ventimiglia. Nella chiesa di San Bartolomeo c’è un’altra cona marmorea di Antonello Gagini. Si chiude con una passeggiata fino ai resti del castello, da cui lo sguardo spazia su tutte le Madonie.

Consigli per la visita

Santa Maria la Porta non ha orari fissi da museo: conviene contattare in anticipo la parrocchia di Geraci Siculo o la Pro Loco per farsi aprire la chiesa. Il periodo più suggestivo è il 3 maggio, quando la comunità celebra la festa del Crocifisso, legata proprio a questa chiesa. Le strade delle Madonie sono di montagna: in inverno è meglio informarsi sulle condizioni meteo prima di partire.