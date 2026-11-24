Un presepe di marmo in un borgo tra il mare e la montagna

A poco più di quindici chilometri da Cefalù, arroccato su una rupe con vista sul Tirreno e sulle isole Eolie, c’è Pollina. È qui, nella Chiesa Madre dedicata ai Santi Giovanni e Paolo, che si conserva un presepe di quasi cinquecento anni fa: un gruppo scultoreo in marmo della Natività, realizzato nel 1526. Niente pastori di terracotta né statuine da mettere sotto l’albero, ma un’opera del Rinascimento siciliano che ha una cappella tutta per sé. Ecco tre cose da sapere prima di andarla a vedere.

1. A volerla fu una donna: Margherita Minneci

La Natività di Pollina nasce da una commissione privata. Nel 1526 la richiese Margherita Minneci, esponente di una famiglia del luogo legata a doppio filo alla bottega dei Gagini. Già nel 1515 altri due membri della famiglia, Benedetto ed Eleonora Minneci, avevano commissionato ad Antonello Gagini un bassorilievo della Madonna delle Grazie per la stessa chiesa. In pochi anni, quindi, una sola famiglia portò in un piccolo borgo delle Madonie opere degne delle chiese di Palermo. Il presepe è il segno più evidente di quella devozione privata, e anche del prestigio che una famiglia di provincia voleva mostrare alla propria comunità.

2. Porta la firma del più grande scultore del Rinascimento siciliano

Il gruppo marmoreo è attribuito ad Antonello Gagini, nato a Palermo nel 1478 e morto nel 1536, figlio di Domenico e massimo esponente della famiglia di scultori che portò il Rinascimento in Sicilia. Il 1526 è un anno della piena maturità dell’artista, che allora lavorava anche ai grandi cantieri della Cattedrale di Palermo. Per Pollina non si tratta dell’unica opera gaginiana: nella Chiesa Madre ci sono anche la statua della Madonna delle Grazie, un fonte battesimale e una Pietà di scuola gaginiana, oltre a un tabernacolo in marmo di Giorgio da Milano. Secondo una tradizione locale, la Madonna sarebbe stata ispirata da un’antica statua pagana dedicata a Diana o a Cerere.

3. Si trova nella cappella della Natività, e a Natale diventa la tappa finale di Betlemme

La Natività si trova nella cappella a lei dedicata, all’interno della Chiesa Madre, nel cuore del centro storico. Il momento più suggestivo per vederla è il periodo natalizio. Ogni anno, tra la fine di dicembre e i primi giorni dopo Natale, Pollina organizza un presepe vivente con decine di figuranti che ricostruiscono l’antica Betlemme lungo le strade del borgo. Il percorso parte da piazza Duomo e arriva proprio alla Chiesa Madre, dove si custodisce la Natività dei Gagini: il presepe di carne e ossa finisce davanti a quello di marmo. In alcune edizioni la visita ha compreso anche l’accesso al tesoro della Chiesa Madre.

Cosa vedere a Pollina dopo il presepe

Dalla chiesa si sale alla parte alta del borgo, dove si trova la Torre di Maurolico, resto del castello che apparteneva ai Ventimiglia. Dalla sua terrazza la vista spazia sulla costa tra Cefalù e Capo d’Orlando e, nelle giornate limpide, arriva alle Eolie. Merita una sosta anche la chiesa di San Giuliano, dedicata al patrono, con la statua lignea del santo di Filippo Quattrocchi. Chi visita Pollina in estate può assistere alla festa di San Giuliano, la seconda domenica di luglio, con quattro processioni, una delle quali in campagna.