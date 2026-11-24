«Voglio esprimere la mia piena solidarietà all’amica Matilde Prinzi, consigliera e già vicesindaco del Comune di Campofelice di Roccella. È una figura capace, di grande spessore umano e politico.

In queste ore ci siamo sentiti più volte, anche attraverso tanti amici comuni. Grazie a Salvo Di Carlo ho avuto modo di ascoltare e comprendere il suo sfogo e la sua rabbia. Insieme a lui stiamo parlando con tanti cittadini di Campofelice che la apprezzano.

A Matilde voglio dire che non è sola. Siamo al suo fianco nel suo impegno politico. Ci incontreremo nei prossimi giorni per concordare le iniziative da portare avanti e trovare insieme la giusta formula per rilanciare l’azione politica di una donna che ha ancora molto da dare al territorio».

Così Vincenzo Figuccia, deputato della Lega e Questore dell’Assemblea regionale siciliana.