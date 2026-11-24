Un paese cancellato e trasformato in memoria

Non tutte le opere d’arte nascono per essere appese a una parete. Alcune nascono per custodire una ferita. In Sicilia esiste un’opera che ricopre le macerie di un intero paese e racchiude in un’immensa distesa bianca la storia, il dolore e la rinascita di una comunità.

Un’opera grande come un paese

Quando si pensa all’arte contemporanea, la mente corre ai grandi musei di Milano, Roma o Venezia. Eppure una delle opere più grandi d’Italia si trova all’aperto, sulle colline della Valle del Belice: il Grande Cretto di Alberto Burri, sulle rovine della vecchia Gibellina, in provincia di Trapani.

Con una superficie di circa 80.000 metri quadrati, è considerato una delle più grandi opere di land art al mondo. E Gibellina è oggi la prima Capitale italiana dell’Arte contemporanea.

Una notte del 1968 e un paese da rifare

L’opera nasce da una tragedia. Tra il 14 e il 15 gennaio 1968 una sequenza di scosse devastò la Sicilia occidentale e Gibellina fu rasa al suolo. Il paese non venne ricostruito dove sorgeva, ma a circa venti chilometri di distanza, dove nacque Gibellina Nuova.

Il sindaco Ludovico Corrao volle affidare la rinascita anche agli artisti, e molti grandi nomi italiani accettarono il suo invito. Tra loro c’era Alberto Burri, che scelse di intervenire proprio sulle rovine del vecchio paese.

8 ettari sulle strade di un paese

L’idea fu tanto semplice quanto potente. Le macerie vennero raccolte, compattate e ricoperte da una colata di cemento bianco, mentre i solchi tra un blocco e l’altro seguono il tracciato delle antiche vie. I blocchi sono alti circa un metro e sessanta e le fenditure, larghe due o tre metri, si possono percorrere a piedi.

Il nome richiama le crepe che si aprono sull’argilla quando si secca, un tema che Burri aveva già esplorato nei suoi quadri. Il risultato è un unicum: visto dall’alto il Cretto appare come una ferita bianca sulla collina, mentre percorso a piedi diventa un labirinto silenzioso in cui ogni corridoio è stato una strada.

Trent’anni per completarlo

I lavori partirono a metà degli anni Ottanta, ma nel 1989 si fermarono per mancanza di fondi. Burri morì nel 1995 senza vedere l’opera conclusa, e il Cretto rimase incompiuto per oltre un quarto di secolo.

Solo nel 2015, nel centenario della nascita dell’artista, venne completato secondo il progetto originale. Accanto all’opera è nato anche il Museo del Grande Cretto, ospitato in una chiesa sopravvissuta al terremoto.

La memoria alla prova del futuro

Ciò che tiene vivo il Cretto non è il cemento, ma lo sguardo di chi lo attraversa. Nel 2026 Gibellina ha aperto il suo anno da Capitale italiana dell’Arte contemporanea proprio il 15 gennaio, nell’anniversario del sisma, trasformando la data della distruzione in quella di una nuova partenza.

Mostre, residenze d’artista e incontri hanno riportato visitatori da tutta Italia nella Valle del Belice, e il Cretto è tornato al centro di questo racconto. Per molti, il vero valore del Grande Cretto non sta nelle sue dimensioni, ma nell’aver trasformato le rovine di un paese in un luogo dove fermarsi, camminare e ricordare, passo dopo passo, una comunità che non c’è più.