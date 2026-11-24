Una mattinata dedicata all’informazione che racconta la guerra senza perdere di vista le persone. Paola Nurnberg, corrispondente Mediaset da Gerusalemme, ha ricevuto oggi a Cefalù il premio “Giornalista della Pace 2026”, il riconoscimento che il Festival del Cinema di Cefalù assegna ogni anno a chi si distingue nel racconto dei conflitti e delle loro vittime.

La consegna si è svolta nell’Auditorium “Vincenzo Marguglio” dell’IISS “Jacopo Del Duca – Diego Bianca Amato” di Cefalù, davanti a studenti e docenti della scuola. Non una cerimonia formale, ma un incontro vero: la giornalista ha parlato ai ragazzi di quello che accade ogni giorno a Gerusalemme e in Medio Oriente e ha risposto alle loro domande.

L’incontro con gli studenti

A fare gli onori di casa è stato il Dirigente scolastico Antonella Cancila, che ha ringraziato Paola Nurnberg per aver scelto di essere presente e di dedicare il suo tempo agli studenti dell’istituto. Il Festival del Cinema di Cefalù è stato presentato dal suo direttore artistico, Giacomo Sapienza.

Mario Macaluso, presidente del Festival, ha poi presentato la giornalista ai ragazzi e ha ripercorso la storia del premio “Giornalista della Pace”, spiegando il senso di un riconoscimento nato per valorizzare un giornalismo capace di stare nei luoghi più difficili del mondo e di restituire volti e storie a chi vive la guerra.

La motivazione del premio

Questa la motivazione con cui il Festival del Cinema di Cefalù ha assegnato il titolo a Paola Nurnberg: «A Paola Nurnberg il Festival del Cinema di Cefalù attribuisce il titolo di Giornalista della Pace 2026 per la serietà e l’equilibrio con cui, da Gerusalemme, racconta ogni giorno agli italiani una terra ferita dalla guerra. Nei suoi servizi il dolore delle vittime non ha bandiera: c’è il lutto delle famiglie israeliane colpite il 7 ottobre e c’è la devastazione di Gaza, ci sono le macerie e c’è la fatica di chi prova a ricostruire. Con una formazione europea e uno sguardo che attraversa i confini, dal Libano alle Torri Gemelle fino a Israele e Palestina, ha scelto di stare dove la storia fa più male, restituendo ai fatti la loro complessità e alle persone il loro volto. In un tempo in cui la guerra rischia di diventare rumore di fondo, il suo lavoro ricorda che informare con rigore e umanità è già un gesto di pace».

Chi è Paola Nurnberg

Paola Nurnberg è nata a Genova nel 1971, figlia di padre tedesco e madre italiana. Laureata in Lettere moderne all’Università degli Studi di Milano con una tesi in storia del giornalismo, ha iniziato molto giovane a scrivere come freelance per diverse testate.

Tra il 2001 e il 2002 lavorava a New York come redattrice economica e ha vissuto da vicino i giorni dell’attacco alle Torri Gemelle. Rientrata in Italia, è entrata nella redazione del Tg4 ed è stata autrice del programma “Top Secret” su Rete 4. In seguito ha lavorato a Lione per Euronews e a Milano per l’agenzia AGR.

Dal 2008 al 2024 è stata giornalista e inviata della RSI, la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Ha condotto il Telegiornale, ma soprattutto ha seguito i fronti di guerra, in particolare quelli del Medio Oriente.

Da Gerusalemme, il racconto di entrambe le parti

Dal 2025 Paola Nurnberg è la corrispondente Mediaset da Gerusalemme. In questo periodo ha raccontato una delle stagioni più dure per la regione: Gaza distrutta osservata dal confine di Sderot, i kibbutz di Be’eri, Kfar Azza e Nir Oz a due anni dal 7 ottobre, i collegamenti in diretta con le sirene d’allarme su Gerusalemme, la ricostruzione lenta delle case e delle vite nel kibbutz di Holit. È proprio questa capacità di tenere insieme il dolore di tutti che il Festival ha voluto premiare.

L’albo d’oro del premio

Con il riconoscimento ricevuto a Cefalù, Paola Nurnberg si aggiunge a un elenco di firme importanti del giornalismo italiano. Il premio “Giornalista della Pace” è andato nel 2022 a Raffaella Daino di Sky Tg24, nel 2023 a Lidia Tilotta di Rai Sicilia, nel 2024 ad Angela Caponnetto di RaiNews24 per i suoi reportage sulle migrazioni e sui profughi della guerra in Ucraina, e nel 2025 a Lucia Goracci, inviata della Rai.

Cinque edizioni, cinque giornaliste. A legarle è il racconto delle guerre e delle persone che le subiscono, il filo che il Festival del Cinema di Cefalù continua a seguire per dare spazio a un’informazione che unisce rigore e umanità.