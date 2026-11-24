Dopo il debutto di stasera, Una finestra sul lago torna su Rai 1 martedì 1° dicembre con la seconda puntata. La fiction, il cui titolo ufficiale è “Una finestra vista lago”, porta in tv i romanzi di Andrea Vitali e le avventure del maresciallo Ernesto Maccadò, il giovane carabiniere calabrese mandato a comandare la stazione di Bellamo, piccolo paese immaginario sulle rive del lago, negli anni Trenta.

La seconda serata si intitola “Certe fortune” ed è divisa in due episodi, il terzo e il quarto della serie. Va in onda in prima serata subito dopo Affari Tuoi e si può vedere anche in diretta e on demand su RaiPlay.

Arriva Benito, il toro che sconvolge Bellamo

Al centro della seconda puntata di Una finestra sul lago c’è un ospite ingombrante. Alla cascina dei Piattola arriva Benito, un toro enorme: pesa circa 1.200 chili ed è alto 170 centimetri al garrese. Considerato uno dei migliori tori da monta della zona, fa subito parlare di sé e attira curiosi e allevatori.

Ma la curiosità dura poco. Benito scappa dalla stalla e comincia a girare per il paese, seminando il panico tra gli abitanti. Per il maresciallo Maccadò, interpretato da Antonio Folletto, inizia una missione delicata: rintracciare l’animale prima che succeda qualcosa di grave e riportarlo al suo padrone.

La caccia al toro e i guai con Tartina

A complicare le cose ci pensa Tartina, il personaggio interpretato da Vincenzo Nemolato. Nel paese governato dal regime la vicenda del toro diventa presto anche una questione politica, e Tartina tira in ballo la scarsa devozione al fascismo. Poi organizza una caccia tutta sua insieme a Cagaia, che però sembra avere altre intenzioni. Il risultato è uno scontro con Morcamazza, il proprietario di Benito.

È il tono tipico dei libri di Vitali e di Una finestra sul lago: un fatto quasi buffo che diventa lo specchio di un paese intero, con le sue piccole rivalità, i suoi pettegolezzi e il peso del clima politico di quegli anni.

Il cast della seconda puntata

Accanto ad Antonio Folletto tornano Giulia D’Aloia nel ruolo di Maristella, la moglie del maresciallo, Domenico Centamore nei panni del brigadiere Letterio Misfatti, Claudia Potenza che interpreta Agata, Paola Minaccioni nel ruolo di suor Anastasia e Antonio Catania in quello del podestà Mongatti. Nel cast c’è anche Dario Vergassola. La regia è di Marco Pontecorvo.

Quante puntate mancano

Una finestra sul lago è composta da quattro serate e otto episodi in tutto. Dopo “Certe fortune” del 1° dicembre arriveranno “Un uomo in mutande”, martedì 8 dicembre, e “La signorina Tecla Manzi”, che chiuderà la prima stagione martedì 15 dicembre.