Parte stasera, martedì 24 novembre, una delle fiction più attese della stagione. Una finestra vista lago arriva in prima serata su Rai 1, alle 21.30, con i primi due episodi di una serie che porta in televisione il mondo dei romanzi di Andrea Vitali. Siamo negli anni Trenta, in un piccolo paese affacciato su un lago del Nord, dove un giovane maresciallo dei carabinieri arrivato dalla Calabria dovrà imparare a farsi accettare da una comunità diffidente e piena di segreti.

Il primo appuntamento: “Nome d’arte Doris Brilli”

La prima serata è dedicata al caso intitolato “Nome d’arte Doris Brilli”, diviso in due parti. Doris, il cui vero nome è Desolina Berilli, è un’attrice che anni prima aveva lasciato Bellamo, il paese immaginario in cui è ambientata la storia. Dopo un’accusa di disturbo della quiete pubblica a Milano, la giovane torna a casa dei genitori, da quella famiglia da cui era scappata.

Ad accoglierla all’imbarcadero c’è proprio il maresciallo Ernesto Maccadò. Il carabiniere comincia presto a sospettare che dietro quella partenza improvvisa si nasconda un momento di profonda disperazione, forse legato a una delusione d’amore. È il primo caso che mette alla prova il nuovo comandante della stazione, ancora alle prese con un paese che lo guarda con sospetto.

Maristella e la fatica di ambientarsi

Accanto alle indagini, Una finestra vista lago racconta anche la vita privata del protagonista. La moglie Maristella, che ha seguito il marito dal Sud, fatica a sentirsi a casa in un luogo così diverso da quello in cui è cresciuta. Ad aiutarla c’è Agata, mentre l’incontro con Vinicio, un bambino dell’orfanotrofio, apre nella sua storia una strada nuova e piena di emozioni.

Il cast

Il maresciallo Ernesto Maccadò ha il volto di Antonio Folletto, mentre Giulia D’Aloia interpreta Maristella. Nel cast ci sono anche Domenico Centamore nei panni del brigadiere Letterio Misfatti, Claudia Potenza in quelli di Agata, Paola Minaccioni che è suor Anastasia e Antonio Catania nel ruolo del podestà Mongatti. Completano il gruppo Vincenzo Nemolato, Leo Besozzi, Dario Vergassola, Edoardo Purgatori e Christian Ginepro.

La regia è di Marco Pontecorvo. La sceneggiatura porta la firma di Salvatore De Mola e Simona Coppini, che hanno lavorato insieme allo stesso Andrea Vitali.

Quante puntate sono e quando vanno in onda

Una finestra vista lago conta otto episodi, trasmessi due per sera in quattro prime serate. Dopo il debutto di stasera, gli altri appuntamenti sono fissati per martedì 1, 8 e 15 dicembre. Chi non può seguire la diretta su Rai 1 potrà vedere la serie anche in streaming e on demand su RaiPlay, mentre per chi ha un televisore compatibile è disponibile anche la versione in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat.

Tra commedia e giallo

La forza di Una finestra vista lago sta nel tono, lo stesso dei libri di Vitali: un mix di commedia e mistero, con personaggi strambi e sopra le righe che, dietro le loro stranezze, custodiscono verità nascoste. Bellamo sembra un paese tranquillo, ma ogni puntata dimostrerà che dietro le finestre affacciate sul lago non c’è niente di ordinario.