C’è un punto di via Mandralisca, a Cefalù, dove basta alzare gli occhi. Tra le facciate color sabbia, i balconi in ferro battuto e le lanterne appese ai muri, in fondo alla strada spunta lei: una delle due torri della Cattedrale, con la sua cuspide a piramide e le bifore aperte sul cielo. Una fotografia scattata in una giornata qualunque basta a dire tutto. In basso la vita di oggi, in alto la pietra che sta lì da quasi nove secoli.

Quella torre di cose ne ha viste. Ha visto nascere il Duomo, ha visto passare re, vescovi, pescatori, eserciti e mercanti. E oggi guarda una via che cambia sotto i suoi occhi, giorno dopo giorno, senza fare rumore.

Nove secoli di storia in una pietra

Il cantiere della Cattedrale partì nel 1131, per volontà di Ruggero II. La leggenda racconta che il re, sorpreso da una tempesta in mare, fece voto al Santissimo Salvatore di costruire una chiesa nel punto in cui sarebbe approdato vivo. Approdò a Cefalù, e la promessa diventò uno dei monumenti più belli del Mediterraneo. I lavori andarono avanti a lungo, tra interruzioni e cambi di programma, e la chiesa fu consacrata solo nel 1267.

Le due torri che affiancano la facciata non sono semplici campanili. Hanno qualcosa della fortezza, e non a caso: la Cattedrale nasce in una città che era già una cittadella murata, protetta dalla Rocca e dal mare. Secondo una lettura tradizionale, le merlature diverse delle due torri rappresenterebbero i due poteri del tempo, quello della Chiesa e quello del re.

Da lassù la torre ha visto la Sicilia cambiare padrone più volte. Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Borbone: le dinastie si contendevano l’isola con le armi, e Cefalù stava nel mezzo. Ha visto anche il mare portare paura. Nel Cinquecento le coste siciliane erano bersaglio dei corsari barbareschi, partiti dal Nord Africa per saccheggiare paesi e catturare uomini da vendere come schiavi. Per secoli chi viveva qui ha guardato l’orizzonte con il timore di vedere arrivare una vela nemica.

Il nuovo assedio non fa rumore

Oggi nessuno assalta Cefalù con le spade e nessuno sbarca di notte per razziare. Eppure la città vive un assedio diverso, più lento e più silenzioso. Lo vedi proprio dai balconi di via Mandralisca, se li guardi con attenzione.

Ci sono ancora i panni stesi, le piante nei vasi, un gatto che sonnecchia al sole. Ma accanto a questi segni di vita quotidiana spuntano i motori dei condizionatori fissati alle facciate, i fili elettrici che penzolano da un balcone all’altro, i tubi di plastica che corrono lungo i muri, le antenne storte, le sedie di plastica ammassate. Piccole cose, prese una per una. Messe insieme raccontano una strada in cui la cura per la bellezza ha lasciato spazio alla fretta e alla convenienza.

E raccontano anche altro. Molte di quelle case non sono più abitate da famiglie cefaludesi. Sono diventate appartamenti per turisti, B&B, case vacanza. Le stime parlano di circa 800 alloggi per affitti brevi nel territorio comunale. D’estate le finestre si aprono, si sentono lingue di tutto il mondo e le valigie a rotelle rimbalzano sul basolato. D’inverno molte persiane restano chiuse e la strada si fa muta.

Un turismo che prende senza conoscere

Il turismo, sia chiaro, è una ricchezza per Cefalù. Dà lavoro e fa vivere negozi, ristoranti, guide, artigiani. Non si tratta di chiudere le porte a chi arriva. Il problema è un turismo che non chiede di conoscere la città ma se ne impossessa: la consuma in fretta, la fotografa, la usa e riparte.

Chi viene per tre giorni spesso non sa chi era il barone Mandralisca, che pure dà il nome alla via e al museo dove si conserva il Ritratto d’ignoto di Antonello da Messina. Non sa che quelle mura hanno più di duemila anni, che quella torre ha sentito il terremoto e ha visto arrivare i corsari. Cefalù diventa uno sfondo per le foto, un set a cielo aperto.

Intanto chi a Cefalù ci è nato fa sempre più fatica a restarci. Gli affitti salgono, le case in vendita finiscono nel mercato turistico, i servizi di quartiere chiudono e lasciano posto a negozi di souvenir. Il centro storico rischia di diventare un luogo dove si va in vacanza ma non si vive. Secondo l’ISTAT al 1° gennaio 2026 i residenti del comune erano 13.846, molto meno di tre anni prima. Un calo sui numeri, ma il problema si vede soprattutto nel centro antico, quando si spengono le luci delle case in inverno.

Cosa direbbe la torre

Se la torre potesse parlare forse non si arrabbierebbe. Ha visto troppe cose per farlo. Ma forse ci ricorderebbe che una città non è fatta solo di pietre. È fatta delle persone che la abitano, che stendono i panni, che si salutano dai balconi, che portano i bambini a scuola lungo questi vicoli. Senza di loro anche il monumento più bello diventa una scenografia vuota.

Dal 2015 la Cattedrale fa parte del sito UNESCO “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”. È un riconoscimento che impegna tutti, non soltanto chi custodisce il monumento. Proteggere la torre vuol dire anche proteggere la strada che la guarda: togliere i cavi a vista, nascondere i motori dei condizionatori, rispettare le facciate. E soprattutto fare in modo che in quelle case possano ancora vivere i cefaludesi.

La torre ha resistito ai terremoti, alle guerre e ai pirati. L’assedio di oggi è più difficile da riconoscere, perché arriva con il sorriso e con la carta di credito. Per difendersi questa volta non servono mura né bastioni. Servono scelte, regole e un po’ d’amore per la città.