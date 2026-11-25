C’è una fotografia che chiunque abbia visitato Taormina ha visto almeno una volta: una piccola isola verde circondata da scogli bianchi, una sottile lingua di sabbia che la unisce alla terraferma e un mare che passa dal turchese al blu profondo nel giro di pochi metri. È l’Isola Bella, la “Perla dello Ionio”, e vista dall’alto è uno dei panorami più fotografati della Sicilia. Per portarsi a casa quello scatto, però, bisogna sapere dove salire e a che ora.

Perché l’Isola Bella è così fotogenica

Il segreto sta nella forma. L’isolotto si trova in una piccola baia sotto Taormina ed è collegato alla spiaggia da una striscia di sabbia e ciottoli che, a seconda del mare, affiora o resta coperta da pochi centimetri d’acqua. Dall’alto questo dettaglio diventa evidente: si vede la spiaggia che si allunga verso l’isola, le persone che camminano letteralmente sul mare e i fondali bassi, chiari, che disegnano macchie scure di scogli e posidonia.

Poi c’è la vegetazione. L’isola non è un semplice scoglio: alla fine dell’Ottocento fu acquistata dalla nobildonna inglese Florence Trevelyan, appassionata di botanica, che vi fece piantare specie esotiche e subtropicali accanto alla macchia mediterranea. Quel verde fitto, che spicca sulla roccia chiara, è l’eredità del suo giardino. In mezzo si intravede la villa in pietra con il tetto di tegole, oggi parte della riserva.

Il belvedere di via Pirandello: lo scatto classico

Il punto più conosciuto per fotografare l’Isola Bella è il belvedere lungo via Luigi Pirandello, la strada che dal centro di Taormina scende verso la funivia e verso Mazzarò. È un balcone affacciato sullo Ionio da cui si abbracciano insieme l’isola, la spiaggia, Capo Sant’Andrea e, nelle giornate limpide, la costa della Calabria.

È da qui che nasce la maggior parte delle cartoline. Un consiglio pratico: la strada è trafficata e in alcuni tratti mancano i marciapiedi, quindi conviene arrivarci con attenzione, soprattutto in alta stagione. Da questo belvedere parte anche il sentiero a gradini che scende fino all’ingresso della riserva, per chi vuole passare dalla foto alla visita.

Dal centro di Taormina: Piazza IX Aprile e il Parco Trevelyan

Chi non vuole allontanarsi dal Corso Umberto ha altre due possibilità. La prima è la terrazza di Piazza IX Aprile, il grande salotto panoramico di Taormina: la vista è più ampia, abbraccia la baia e l’Etna, e l’Isola Bella entra nell’inquadratura come parte del paesaggio.

La seconda è il Parco Florence Trevelyan, la villa comunale nata dal giardino della stessa nobildonna che possedeva l’isola. Dai suoi viali e dalle terrazze affacciate sul mare si aprono scorci sulla costa sottostante, con il vantaggio di poter aspettare la luce giusta all’ombra degli alberi.

Dal basso: la scalinata di via Nazionale

Non tutte le foto belle sono quelle dall’alto. Dalla via Nazionale, a Mazzarò, una scalinata scende verso la spiaggia: durante la discesa si susseguono punti di vista più ravvicinati, in cui l’isola appare grande, quasi a portata di mano, con gli scogli in primo piano. È la scelta giusta per chi vuole dettagli più che panorama.

L’ora giusta per la foto

La luce fa la differenza. La baia guarda verso est, quindi al mattino il sole sorge sul mare e l’isola tende a stagliarsi in controluce: atmosfera suggestiva, ma colori meno saturi. Nel tardo pomeriggio, invece, la luce arriva da dietro le colline e accende di caldo la roccia e il verde, mentre il mare resta di un blu intenso. È la luce dorata che rende la foto da cartolina.

Anche la stagione conta. D’estate la spiaggia è piena di ombrelloni e bagnanti; in primavera e in autunno il colpo d’occhio è più pulito, il mare resta limpido e i belvedere sono meno affollati.

Non solo foto: una riserva da rispettare

L’Isola Bella è dal 1998 riserva naturale orientata, insieme a Capo Taormina e Capo Sant’Andrea, ed è di proprietà pubblica dal 1990, quando fu acquistata dalla Regione Siciliana. Oggi la gestione è affidata al CUTGANA, il centro per la tutela degli ambienti naturali dell’Università di Catania. Chi scende a visitarla trova un regolamento da rispettare: si cammina sui percorsi previsti e non si raccolgono piante né conchiglie.

Fotografarla dall’alto è il modo migliore per capirne la forma. Scendere fino alla lingua di sabbia è il modo migliore per capire perché, da più di un secolo, chi la vede una volta non la dimentica.