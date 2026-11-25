Nella Giornata Mondiale del 25 novembre, la denuncia: le pazienti oncologiche che vivono in contesti di violenza domestica hanno peggiori out come terapeutici e il sistema sanitario spesso non lo vede

Un tema forte e coraggioso, quello del collegamento tra violenza di genere e patologie oncologiche che Lilt Palermo, e Onde Ets, Associazione che gestisce un centro antiviolenza e due case rifugio ad indirizzo segreto, lanciano in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’incontro dal titolo “Il corpo che esiste: dalla violenza alla cura di sé”, che si svolto a Villa Malfitano Whitaker, ha coinvolto istituzioni e tanti professionisti del settore per confrontarsi sul tema che vede le donne doppiamente a rischio. Presenti tra gli altri il deputato nazionale Carolina Varchi, l’assessora comunale alle Politiche Sociali, Mimma Calabrò, Letizia Davì, presidente di Lilt Palermo, Maria Grazia Patronaggio, past president dell’associazione Onde, Antonino Daidone, direttore scientifico del congresso, Don Antonino Sapuppo, coordinatore regionale Lilt Sicilia e la giornalista Licia Raimondi che ha moderato l’incontro.

La politica a sostegno del tema

“L’iniziativa di oggi ha il grande merito di segnare un nuovo punto di vista sulla prevenzione delle conseguenze della violenza di genere – ha commentato la deputata nazionale Carolina Varchi -, una esperienza che nasce sul campo. Dall’ascolto della sinergia tra donne che si occupano di violenza e donne che si occupano di malattie oncologiche, le istituzioni potranno trarre spunto per nuove iniziative che si andranno ad affiancare a quelle già messe in campo nei quattro anni di Governo Meloni, con il potenziamento dei fondi ai centri antiviolenza, giunti da 40 milioni a 92 milioni, l’aumento degli incentivi fiscali per chi assume donne vittime di violenza e l’inasprimento delle sanzioni previste”.

“Essere presente oggi è importantissimo – ha commentato Mimma Calabrò, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palermo – perché le istituzioni devono stare al fianco di tutti coloro che lottano per il bene comune e il contrasto alla violenza di genere è lottare per il bene comune e stare vicino soprattutto alle donne che hanno altre fragilità e ai loro bambini”.

I molti volti della violenza nella malattia

“La violenza contro le donne non rappresenta soltanto un’emergenza sociale e giudiziaria – spiega Letizia Davì, presidente di Lilt Palermo -, ma anche una determinante di salute pubblica ancora sottovalutata. Un numero crescente di studi epidemiologici e report istituzionali, tra cui quelli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, documenta come l’esposizione alla violenza, fisica, sessuale o psicologica, sia associata a un incremento del rischio di sviluppare patologie croniche in età adulta, tra cui malattie cardiovascolari, disturbi metabolici, patologie oncologiche e disturbi della sfera riproduttiva. Nonostante la rilevanza del tema, la letteratura scientifica su questo nesso è ancora frammentata e poco conosciuta dagli operatori sanitari, sociali e giudiziari che quotidianamente entrano in contatto con le vittime di violenza”.

Il commento del responsabile scientifico del convegno, Antonio Daidone

“Il corpo ricorda – afferma Antonino Daidone medico oncologo radioterapista e direttore scientifico del congresso -. Chi cura le malattie oncologiche lo sa: dietro ad ogni paziente c’è una storia e, a volte, è una storia di violenza che nessuno gli ha mai chiesto di raccontare. Prevenire significa anche questo: imparare a riconoscere, ascoltare e non lasciare sole le donne. Questo incontro nasce per dare a medici e professionisti gli strumenti per farlo, insieme”.

Il commento del coordinatore regionale Lilt Sicilia, Don Antonino Sapuppo

“Fra le iniziative della Lilt, in ambito provinciale e regionale – ha commentato Don Antonino Sapuppo, coordinatore regionale di Lilt -, questa di Palermo, oggi 25 novembre, è fra le più preziose, perché si affronta un argomento nuovo per certi versi, cioè la relazione tra violenza e oncologia. Un plauso a Letizia Davì e a tutti i collaboratori per aver dato spazio a un argomento così innovativo. Occorre, naturalmente, una rete che permetta di approfondire l’argomento verso un’unica finalità, la prevenzione unita all’attenzione alla persona”.

Paolo TAORMINA ( Giornalista)