Chi percorre le strade del vino dell’Etna, nella campagna di Castiglione di Sicilia, può imbattersi in un edificio che sembra fuori dal tempo. In mezzo ai vigneti, a breve distanza dal fiume Alcantara, sorge una piccola chiesa di pietra scura, compatta, sormontata da una cupola. La gente del posto la chiama “‘a cubula”. È la Cuba di Santa Domenica, uno dei monumenti medievali più affascinanti della Sicilia, e anche uno dei più enigmatici: dopo più di un secolo di studi, nessuno sa ancora con certezza quando sia stata costruita. Ecco tre cose da sapere prima di andarla a vedere.

1. Si chiama “cuba” per la sua forma, ed è una delle più importanti dell’isola

Il nome viene dall’arabo qubba, che indica un edificio coperto da una cupola. In Sicilia si chiamano “cube” le piccole chiese a pianta centrale, rigorosamente geometriche, costruite su forme essenzialmente cubiche. Quella di Santa Domenica ne è uno degli esempi più importanti dell’isola: ha una pianta quasi quadrata, una cupola e tre absidi, una centrale e due laterali che ospitavano piccole cappelle. La facciata è divisa in due ordini. Per costruirla furono usati pietra, blocchi di lava, malta e laterizi, materiali che le danno il caratteristico colore scuro e la fanno sembrare tutt’uno con il paesaggio vulcanico intorno. Il suo valore fu riconosciuto presto: grazie agli studi di Sebastiano Agati sul rudere, il 31 agosto 1909 fu dichiarata monumento nazionale.

2. Nessuno sa con certezza quando sia stata costruita

È questo il vero mistero della Cuba. Per molto tempo gli studiosi l’hanno considerata un’opera bizantina, costruita negli ultimi secoli della dominazione di Costantinopoli in Sicilia, prima dell’arrivo degli Arabi. Col tempo però sono emerse altre ipotesi. Alcuni elementi architettonici fanno pensare a una costruzione successiva, e oggi diverse fonti la collocano tra l’età islamica e quella normanna, tra il X e l’XI secolo. Per provare a sciogliere il nodo, i ricercatori dell’Università di Catania hanno applicato anche metodi di datazione scientifica ai materiali dell’edificio. La sua parentela con un altro gioiello del Medioevo siciliano, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò, ha spinto gli studiosi a leggerla come una versione ridotta, “raccolta in un quadrato”, dello schema della basilica. Il risultato è un edificio che racconta l’incontro di culture diverse: orientale, islamica e latina.

3. Dentro c’erano affreschi bizantini, e accanto forse un cimitero di monaci

Oggi l’interno appare spoglio, ma un tempo non era così. Le pareti erano ricoperte di affreschi in stile bizantino, andati perduti nel corso dei secoli; ne restano solo tracce degli intonaci originali. Durante i restauri, inoltre, sono stati ritrovati due scheletri, probabilmente di epoca bizantina. La scoperta ha fatto ipotizzare che accanto alla chiesa ci fosse un cimitero di monaci basiliani, i religiosi di rito greco che per secoli hanno animato la vita spirituale della Sicilia orientale. La Cuba, quindi, potrebbe non essere stata una cappella isolata, ma il cuore di una piccola comunità religiosa in mezzo alla campagna.

Come arrivare e quando visitarla

La Cuba si trova in contrada Santa Domenica, nel territorio di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, nella valle dell’Alcantara. L’ingresso è gratuito, ma gli orari di apertura cambiano: prima di partire conviene contattare il Comune o la Pro Loco. La visita si può abbinare facilmente a una giornata nel borgo di Castiglione, alle vicine Gole dell’Alcantara e alle cantine della zona. Il momento migliore è la tarda estate, quando i vigneti intorno sono carichi d’uva e la pietra lavica della Cuba risalta contro il verde dei filari.