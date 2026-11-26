Festival del Cinema di Cefalù, «Stelle di Mare» è il Miglior documentario 2026

La giuria del Festival del Cinema di Cefalù ha assegnato a Stelle di Mare di Silvia Monga il premio Miglior documentario 2026. Il film racconta il legame tra Genova e la canzone d’autore italiana attraverso le testimonianze di artisti di generazioni diverse.

La motivazione della giuria

Il premio è assegnato a Stelle di Mare per aver raccontato, attraverso le voci di Gino Paoli, Francesco Baccini, Alice De André e di altri interpreti, il legame tra Genova e la canzone d’autore italiana. Silvia Monga accosta i ricordi di chi ha contribuito a scrivere quella storia alle voci di generazioni successive, mostrando come un patrimonio di canzoni continui a essere ascoltato, interpretato e tramandato. Il merito della regia è aver dato a questa memoria una forma cinematografica precisa. Le interviste inedite le danno la concretezza dei ricordi personali, le scene di finzione ricreano le atmosfere che quei ricordi evocano e le canzoni tengono insieme il racconto. È così che il film permette anche a chi conosce già quelle canzoni di riascoltarle alla luce delle storie e delle persone che le hanno rese parte della nostra cultura.

Genova e la canzone d’autore in Stelle di Mare

Il documentario alterna interviste inedite e scene di finzione. Ai ricordi di interpreti come Gino Paoli e Francesco Baccini si affiancano voci di generazioni successive, tra cui quella di Alice De André. Le canzoni accompagnano il passaggio dalle testimonianze alle sequenze recitate e tengono insieme le diverse parti del film.

Stelle di Mare aveva già ottenuto il premio per il miglior documentario al San Benedetto International Film Festival.

La scheda del documentario

Silvia Monga firma regia, soggetto e sceneggiatura. Il documentario, prodotto in Italia da Nuova SN nel 2026, dura 84 minuti e ha musiche di Pivio e Aldo De Scalzi. Il film è stato sostenuto dalla Regione Liguria attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR 2021–2027).

Cast Enzo Paci, Adolfo Margiotta, Enrico Mutti, Gianni Ansaldi, Gino Paoli, Alice De André, Sandro Giacobbe, Francesco Baccini, Giorgio Usai, Nico Di Palo, Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale, Marina Occhiena, Marisa Bindi, Michele Maisano, Max Manfredi, I Trilli, Gian Piero Alloisio ed Emanuele Dabbono.



Dopo i riconoscimenti alle varie categorie, il vincitore assoluto.

