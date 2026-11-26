Sky TG24, Rai, RaiNews24, Mediaset: in cinque anni le più importanti redazioni televisive italiane sono passate da Cefalù per ricevere lo stesso riconoscimento. È il premio “Giornalista della Pace”, che il Festival del Cinema di Cefalù assegna ogni anno a chi racconta le guerre e la vita di chi le subisce. È un premio internazionale per chi lo sceglie, per le storie che premia e per i luoghi da cui arrivano le giornaliste premiate. Il suo albo d’oro lo dimostra.

Un premio scelto da una giuria internazionale

Il premio fa parte del Festival del Cinema di Cefalù. Il festival è nato nel 2015 come Cefalù Film Festival, da un’idea di Mario Macaluso, che ne è il presidente, e dal 2021 ha il nome attuale. Il direttore artistico è Giacomo Sapienza. La rassegna accoglie film italiani e stranieri, ha categorie riservate al cinema straniero e una giuria formata da esperti di cinema che lavorano in tutto il mondo.

Il regolamento è chiaro: il premio va al giornalista che nel corso dell’anno si è distinto per il suo impegno a favore della pace, della giustizia e dei diritti umani. Non conta la notorietà. Conta il lavoro fatto sul campo, spesso lontano dall’Italia e dentro conflitti che segnano la storia del mondo.

L’albo d’oro della Giornalista della Pace

La prima edizione, nel 2022, ha premiato Raffaella Daino di Sky TG24. Nel 2023 il riconoscimento è andato a Lidia Tilotta, giornalista di Rai Sicilia.

Nel 2024 è stata la volta di Angela Caponnetto, di RaiNews24, premiata per i suoi reportage sulle migrazioni e sui profughi della guerra in Ucraina. Il suo lavoro ha raccontato agli italiani le persone in fuga, i viaggi in mare e le famiglie divise dal conflitto.

Nel 2025 il titolo è andato a Lucia Goracci, inviata della Rai. Il Festival l’ha premiata per il coraggio con cui da oltre vent’anni attraversa i luoghi più fragili del pianeta. La motivazione cita la caduta di Kabul, le macerie di Haiti, le trincee siriane e le tensioni in Medio Oriente. Per il Festival, nei suoi servizi la pace non è un concetto astratto: ha il volto concreto delle vittime.

Nel 2026 il premio è andato a Paola Nurnberg, corrispondente Mediaset da Gerusalemme. Nata a Genova nel 1971 da padre tedesco e madre italiana, dal 2008 al 2024 è stata giornalista e inviata della RSI, la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Lì ha condotto anche il Telegiornale e ha raccontato le guerre, soprattutto in Medio Oriente. Dal 2025 è corrispondente da Gerusalemme per Mediaset. I suoi servizi vanno dal Libano alle Torri Gemelle, fino a Israele e Palestina. Il Festival l’ha premiata per la serietà e l’equilibrio con cui racconta il dolore delle famiglie israeliane colpite il 7 ottobre e la devastazione di Gaza. La motivazione si chiude così: «Informare con rigore e umanità è già un gesto di pace».

Perché è un premio internazionale

Le cinque premiate hanno raccontato l’Afghanistan, Haiti, la Siria, l’Ucraina, Israele, la Palestina e il Libano. Il premio guarda al mondo, non a un solo territorio. Anche la giuria del festival è formata da esperti che lavorano in diversi Paesi. E l’eco va oltre Cefalù: Paola Nurnberg ha condiviso la notizia del premio con i suoi contatti professionali, e il riconoscimento è stato ripreso dalla stampa siciliana e regionale.

La consegna agli studenti

Il premio non resta chiuso in una sala di gala. Il 24 novembre 2026 Paola Nurnberg è arrivata da Gerusalemme a Cefalù e ha ritirato il riconoscimento nell’Auditorium “Vincenzo Marguglio” dell’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato”, davanti agli studenti. Ha raccontato ai ragazzi cosa succede in Medio Oriente e ha risposto alle loro domande. Il presidente Mario Macaluso ha ricordato la storia del premio, nato per dare valore a un giornalismo che sa stare nei luoghi più difficili del pianeta.

Cinque edizioni e cinque grandi firme: da Cefalù il premio “Giornalista della Pace” premia ogni anno chi racconta le guerre del mondo.