Davanti alla cassetta di mandarini, al mercato o al supermercato, quasi tutti fanno la stessa cosa: ne prendono uno a caso, guardano il colore e lo mettono nel sacchetto. Eppure basta qualche secondo in più per capire se quel frutto è stato raccolto da poco e se sarà dolce e succoso oppure asciutto e senza sapore. Il segreto sta quasi tutto nella buccia.

Perché la buccia dice tutto

La buccia del mandarino è sottile e ricca di oli essenziali profumati. Proprio per questo è la prima parte del frutto a cambiare quando passano i giorni dalla raccolta. Un mandarino fresco ha la buccia lucida, tesa e di un arancio vivo, senza zone opache o scolorite. Quando il frutto invecchia, la buccia perde brillantezza, diventa più spenta e tende a raggrinzirsi.

C’è poi una particolarità tutta del mandarino: tra la buccia e gli spicchi resta un piccolo spazio d’aria. È anche per questo che il mandarino si conserva meno a lungo di altri agrumi, come la clementina. Con il passare del tempo quello spazio aumenta, la buccia si gonfia e si stacca, mentre la polpa all’interno si asciuga.

Il trucco: premere con il pollice

Ecco il gesto da fare prima di comprare. Prendete il mandarino in mano e premete leggermente la buccia con il pollice. Se è fresco, sentirete una buccia aderente agli spicchi, che cede appena e torna al suo posto. Se invece il pollice affonda nel vuoto, come in un palloncino sgonfio, significa che la buccia si è staccata dalla polpa: il frutto è vecchio e probabilmente poco succoso.

Attenzione però a non confondere: un mandarino di buona qualità si sbuccia facilmente, ed è proprio uno dei suoi pregi. Facile da sbucciare non vuol dire però “gonfio”. La buccia deve venire via con le dita, ma deve stare ben appoggiata sugli spicchi finché il frutto è intero.

Il profumo e il peso

Il secondo controllo si fa con il naso. Grattando leggermente la buccia con un’unghia, un mandarino fresco libera subito un profumo intenso: sono gli oli essenziali, che nei frutti appena raccolti sono abbondanti. Se il profumo è debole o assente, il frutto ha già qualche giorno sulle spalle.

Poi c’è il peso. Prendete due mandarini della stessa grandezza e confrontateli: quello più pesante è quello con più succo. Un mandarino leggero rispetto alle sue dimensioni ha la polpa che si sta seccando.

Picciolo e foglie: un indizio in più

Spesso i mandarini vengono venduti ancora con qualche foglia attaccata. È un buon segnale, ma solo se le foglie sono verdi e sode. Foglie secche, accartocciate o ingiallite indicano che dalla raccolta è passato del tempo. Controllate anche la zona del picciolo: non deve essere molle, scura o con tracce di muffa, perché è da lì che il frutto comincia a rovinarsi.

Quando comprarli e quali varietà cercare

In Italia i mandarini si coltivano soprattutto in Sicilia, Calabria e Campania, e la stagione va dalla fine dell’autunno fino a marzo. In Sicilia la varietà più diffusa è l’Avana, dalla buccia sottile, con molti semi e una polpa molto aromatica. C’è poi il celebre Tardivo di Ciaculli, nato negli anni Quaranta nelle campagne alle porte di Palermo da una mutazione spontanea dell’Avana. Matura più tardi degli altri, verso marzo, tanto che a Palermo lo chiamano “u marzuddu”, ed è un presidio Slow Food apprezzato per la dolcezza e il profumo intenso.

Come conservarli a casa

Una volta portati a casa, i mandarini non vanno lasciati per giorni nel sacchetto di plastica. Teneteli nel punto più fresco della cucina se pensate di mangiarli in pochi giorni, oppure nel ripiano meno freddo del frigorifero, dove possono durare fino a circa due settimane. Meglio non ammassarli a contatto con altra frutta, che può favorire la comparsa di muffe. E prima di mangiarli, anche se la buccia si butta, è buona abitudine lavarli: le mani che sbucciano toccano poi gli spicchi.