Allerta gialla Sicilia oggi, venerdì 27 novembre, e questa volta Cefalù è dentro la zona colorata. Il nuovo avviso della Protezione civile regionale ha acceso il giallo per rischio idrogeologico e idraulico da temporali su sei zone su nove dell’isola. Tra queste c’è la zona B, la fascia centro-settentrionale del versante tirrenico, che comprende Cefalù e i Comuni del comprensorio madonita che ricadono in quest’area. L’avviso vale fino alla mezzanotte di oggi.

Cosa significa la zona B per Cefalù

Ogni Comune siciliano appartiene a una delle nove zone di allerta in cui la Protezione civile divide l’isola. Cefalù sta nella zona B, quella che va dalla parte orientale del Palermitano verso il confine con il Messinese. Con l’allerta gialla Sicilia di oggi, i Comuni di quest’area passano alla fase operativa di “attenzione”: significa che le strutture comunali e il volontariato di protezione civile devono tenere d’occhio la situazione ed essere pronti a intervenire se arrivano segnalazioni.

Il giallo non riguarda i venti, per i quali non sono previsti fenomeni di rilievo, e neppure il rischio idraulico sui fiumi più grandi, che resta verde su tutta la regione. Il pericolo sono i temporali.

Poca pioggia, ma il rischio resta

Le previsioni parlano di piogge sparse, a tratti sotto forma di rovesci o temporali, più probabili proprio sui settori settentrionali e centro-occidentali. Le quantità attese vanno da deboli a moderate solo in alcuni punti. Sembra poco, e in effetti i siti meteo indicano una giornata grigia con piogge intermittenti, più insistenti sul versante tirrenico, e schiarite in arrivo da ovest tra pomeriggio e sera.

Il punto è un altro. I temporali di questo tipo sono brevi, irregolari e difficili da localizzare: possono scaricare molta acqua in pochi minuti su un solo quartiere e lasciare asciutto il paese accanto. La stessa Regione avverte che dove torrenti, valloni e reti fognarie non sono in buone condizioni, i disagi possono arrivare anche con piogge modeste. A Cefalù e nei centri delle Madonie questo vuol dire soprattutto caditoie intasate, strade in pendenza che si trasformano in canali e sottopassi che si allagano in fretta.

Temperature in calo e mare in miglioramento

L’allerta gialla Sicilia arriva insieme a un cambio di stagione vero. Le temperature minime sono in discesa, in alcune zone in modo netto, dopo settimane di clima insolitamente mite per novembre. Il mare Tirreno è molto mosso nelle prime ore della giornata, ma dovrebbe calmarsi gradualmente col passare delle ore. Anche sabato, secondo le previsioni, non sono esclusi rovesci sulla Sicilia settentrionale.

Le dighe che scaricano acqua

Nell’avviso c’è un dettaglio che riguarda anche la provincia di Palermo. Sette dighe siciliane stanno rilasciando o devono rilasciare acqua nei fiumi, tra cui Rosamarina sul San Leonardo e Prizzi. Se a queste portate si aggiunge altra pioggia, i corsi d’acqua a valle potrebbero uscire dagli argini in alcuni punti. Meglio quindi stare lontani dagli alvei e dalle zone basse vicino ai fiumi.

Come comportarsi oggi

Con l’allerta gialla Sicilia valgono le regole di sempre. Non attraversare in auto strade allagate o sottopassi pieni d’acqua: non si vede quanto è profonda e bastano pochi centimetri per perdere il controllo del mezzo. Evitare argini, ponti e greti dei torrenti durante i rovesci. Se l’acqua sale, non scendere in garage o in cantina per spostare la macchina. Prima di mettersi in viaggio verso altri centri dell’isola conviene controllare gli avvisi del Comune di destinazione: l’allerta gialla Sicilia di oggi non è uguale ovunque, e il Sud-Est e il bacino del Simeto restano in verde.