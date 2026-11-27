Prestazione convincente per i Pulcini dell’Academy BM, che si aggiudicano il derby contro lo Sporting Cefalù con il risultato di 4-0. Una vittoria maturata nell’arco dei tre tempi di gioco, nei quali i giovani calciatori hanno dimostrato qualità, entusiasmo e significativi progressi nel proprio percorso di crescita.

Sotto la guida del duo tecnico Fazio-Camilleri, sono scesi in campo dodici ragazzi del folto gruppo Pulcini, protagonisti di una prova brillante, caratterizzata da buon gioco, partecipazione e numerose reti. Al di là del risultato, a meritare particolare attenzione è la crescita mostrata dalla squadra, frutto del lavoro svolto quotidianamente sul campo e dell’impegno dei piccoli atleti.

Prosegue così, con soddisfazione, il percorso formativo del gruppo, nel quale il divertimento, la condivisione e la progressiva maturazione delle capacità tecniche rappresentano gli obiettivi principali.

Un cammino che guarda già a un appuntamento di prestigio: nel mese di maggio, infatti, la formazione parteciperà al Pulcino d’Oro, importante torneo che riunisce alcune delle migliori squadre della categoria Pulcini della Sicilia. Un’esperienza significativa per confrontarsi con altre realtà calcistiche e continuare a crescere attraverso i valori più autentici dello sport.

Pulcini F.I.G.C. – Risultato finale

Sporting Cefalù – Academy BM 0-4.

Il derby è dell’Academy, ma la vittoria più bella resta quella della crescita.