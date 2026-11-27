Una torre di automi, animata rintocco dopo rintocco

Molti campanili si riconoscono da lontano, quando la loro sagoma si staglia sopra i tetti. Altri si fanno ricordare per quello che accade ai loro piedi. Sulla sponda siciliana dello Stretto, una torre di 60 metri dà appuntamento a un’intera piazza ogni giorno.

Una torre di automi sulla riva dello Stretto

Quando si pensa a un campanile celebre, viene in mente la torre pendente di Pisa, in Toscana. Sulla costa siciliana dello Stretto, di fronte alla Calabria, si alza il Campanile del Duomo di Messina con gli automi. La cattedrale dedicata all’Assunta fu eretta in età normanna e consacrata nel 1197, quando la Sicilia era già sveva. Il campanile raggiunge i 60 metri con una cuspide di 12 metri e poggia su una base quadrata di 9,60 metri per lato.

60 metri per ricostruire un simbolo

La torre serviva a scandire le ore. Il terremoto del 1783 danneggiò la torre normanna, che nel 1863 fu abbattuta perché pericolante, e dopo il sisma del 28 dicembre 1908 l’arcivescovo messinese Angelo Paino ne volle la ricostruzione accanto alla cattedrale, riprendendo la forma dell’edificio originario nel quadro della rinascita della città. Il progetto architettonico fu affidato a Francesco Valenti e quello statico all’ingegnere Aristide Giannelli, che diedero forma alla torre, alta 48 metri fino alla base della cuspide e 60 metri dalla piazza alla sommità.

L’orologio astronomico che mette in movimento la torre

La torre conquistò la sua fama nel Novecento. Dal 1933 il campanile ospita l’orologio astronomico costruito dagli Ungerer di Strasburgo e inaugurato a Ferragosto, una macchina che muove le figure sulle facciate e ne coordina i gesti con i suoni. Sul fianco rivolto alla cattedrale si vedono il calendario perpetuo e il planetario, mentre più in alto una grande sfera per metà dorata e per metà scura ruota per mostrare le fasi lunari. Sulla facciata verso la piazza, intanto, gli ingranaggi muovono figure disposte su più livelli, dai carri che rappresentano i giorni della settimana alle quattro età della vita, fino alle scene bibliche che si alternano durante l’anno secondo il calendario liturgico.

La città dei Vespri

Gli automi della torre mettono in scena storie messinesi. Dina e Clarenza ricordano la difesa di Messina durante i Vespri siciliani del 1282, quando secondo la tradizione l’una scagliò pietre contro gli angioini e l’altra diede l’allarme facendo risuonare le campane cittadine nel cuore della notte. Nella stessa piazza si incontra la Fontana di Orione, opera di Giovanni Angelo Montorsoli, che ancora oggi ricorda la costruzione del primo acquedotto cittadino.

Un rito quotidiano in piazza Duomo

Ogni giorno chi attraversa piazza Duomo verso mezzogiorno vede i passanti fermarsi e guardare verso l’alto. Alle dodici in punto, quando i quadranti segnano l’ora più attesa, dal campanile arrivano i tre ruggiti del leone che scuote il vessillo di Messina, quindi il gallo apre le ali e canta, prima ancora che una colomba disegni il suo volo e dal fondo della scena emerga la sagoma del santuario di Montalto. La torre del Duomo di Messina racconta così una storia che chiunque può seguire dalla piazza, alzando gli occhi dalle pietre del sagrato verso le nicchie dorate dove, per pochi minuti, la memoria della città prende di nuovo voce e movimento, rintocco dopo rintocco.