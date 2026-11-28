Con l’arrivo di novembre le arance tornano protagoniste sui banchi dei mercati e nei reparti di frutta dei supermercati. È l’inizio della stagione degli agrumi, quella che in Sicilia accompagna l’inverno fino alla primavera. Ma non tutte le arance che troviamo in vendita sono uguali: alcune sono state raccolte da pochi giorni, altre hanno già alle spalle settimane di viaggio e magazzino. Saperle distinguere è più semplice di quanto si pensi.

Quali arance si trovano a novembre

La raccolta delle arance in Italia copre buona parte dell’anno, da ottobre fino a giugno, ma ogni varietà ha il suo momento. A novembre le protagoniste sono le arance bionde precoci, prima fra tutte la Navelina. È una delle prime a maturare: la sua raccolta parte proprio all’inizio di novembre e prosegue per alcune settimane. Si riconosce facilmente per l'”ombelico”, la piccola protuberanza sul lato opposto al picciolo, tipica delle arance del gruppo Navel. Ha una buccia un po’ più spessa delle altre, una polpa senza semi e un gusto spiccatamente dolce. Accanto a lei si trova anche la Newhall, un’altra navel dalla forma leggermente allungata e dal colore della buccia più intenso.

Le celebri arance rosse siciliane, Tarocco e Moro, arrivano invece un po’ più tardi: la loro raccolta comincia di solito a dicembre. Se a inizio novembre trovate arance rosse in vendita, conviene guardare bene l’etichetta e controllare provenienza e varietà.

Il colore non sempre dice la verità

Molti scelgono le arance guardando solo il colore, convinti che più è arancione e più il frutto è maturo. In realtà, soprattutto in autunno, non è sempre così. Il colore della buccia dipende molto dalle temperature: servono notti fresche perché l’arancia si tinga del tutto. Per questo le arance di inizio stagione possono avere qualche sfumatura verde pur avendo una polpa già matura e dolce. Una leggera macchia verdastra su una Navelina di novembre non è quindi un difetto.

Più del colore conta l’aspetto generale della buccia. Deve essere soda, compatta, senza ammaccature, macchie scure o zone molli. Una buccia raggrinzita o rugosa è il segnale che il frutto sta perdendo acqua e si sta seccando.

Attenzione alla buccia troppo lucida

Una buccia perfettamente lucida, quasi brillante come plastica, non è necessariamente sinonimo di freschezza. Spesso è il risultato di trattamenti superficiali con cere, usati per far durare di più il frutto durante il trasporto e la conservazione. Un’arancia appena raccolta ha una buccia viva ma naturale, con i piccoli pori ben visibili. Grattandola leggermente con l’unghia, deve sprigionare subito il suo profumo.

Il peso è il miglior indizio

Il trucco più efficace per scegliere un’arancia succosa è prenderla in mano e soppesarla. Confrontate due frutti della stessa grandezza: quello più pesante contiene più succo. Un’arancia leggera rispetto alle sue dimensioni ha probabilmente una polpa asciutta o una buccia molto spessa. Per la spremuta, poi, sono da preferire i frutti di medie dimensioni, con la buccia non troppo spessa.

Foglie e rametti: il segnale della raccolta recente

Quando le arance vengono vendute con qualche foglia o un piccolo rametto ancora attaccato, è un buon segno. Le foglie, infatti, si seccano in pochi giorni: se sono verdi e sode, il frutto è stato raccolto da poco. Al contrario, reti e confezioni senza alcuna foglia non permettono di capire quanto tempo è passato dalla raccolta. Controllate anche la zona del picciolo, che non deve essere scura, molle o con tracce di muffa.

Navelina da spremuta: un consiglio pratico

Le arance navel sono ottime da tavola e si possono anche spremere, ma con un’accortezza: il loro succo va bevuto subito. Se lo si lascia riposare a lungo, tende a sviluppare un sapore amarognolo. Meglio quindi preparare la spremuta al momento e non conservarla in frigorifero per il giorno dopo.

Come conservarle a casa

Le arance resistono più a lungo di altri agrumi, ma vanno trattate con un po’ di attenzione. Possono restare per qualche giorno in un luogo fresco della cucina oppure essere riposte in frigorifero, dove si mantengono anche per alcune settimane. È meglio evitare di tenerle a contatto con altra frutta, perché così si favorisce la comparsa di muffe. E prima di mangiarle o spremerle, è sempre buona abitudine lavare bene la buccia.