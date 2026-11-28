Con l’arrivo dell’olio nuovo tornano puntuali anche le vecchie convinzioni: quello torbido è più genuino, quello verde intenso è migliore, quello che ha un sapore diverso dall’anno scorso è venuto male. Sono idee diffuse in tante famiglie, ma spesso portano a scegliere male. All’inizio della campagna olearia 2026-2027, l’Associazione italiana frantoiani oleari e Italia Olivicola sono intervenute proprio per fare chiarezza. Ecco cosa guardare davvero, e cosa invece ignorare, quando si compra un extravergine.

Il colore non è un indice di qualità

Verde brillante o giallo dorato: il colore dell’olio dipende soprattutto dalla varietà delle olive e dal loro grado di maturazione al momento della raccolta, non dalla sua bontà. Non a caso, negli assaggi professionali l’olio si degusta in bicchierini colorati, proprio perché l’aspetto non influenzi il giudizio. Un olio molto verde non è per forza migliore di uno più chiaro, e viceversa.

Torbido non vuol dire più naturale

È forse il falso mito più radicato. Molti pensano che l’olio velato sia più genuino di quello limpido. In realtà quell’aspetto opaco è dovuto a minuscole gocce d’acqua e a residui solidi delle olive rimasti in sospensione dopo la lavorazione. È una caratteristica tipica dell’olio appena franto, non un segno di qualità superiore.

Il problema arriva col tempo. Questi residui tendono a depositarsi sul fondo della bottiglia o della damigiana e possono favorire fermentazioni, odori e sapori sgradevoli e una perdita più rapida dei polifenoli, le sostanze che danno all’extravergine le sue proprietà antiossidanti. L’olio torbido non va evitato, ma va consumato presto. Chi vuole fare scorta per i mesi successivi fa meglio a orientarsi su un olio filtrato.

Il filtro non aggiunge nulla

Un altro equivoco riguarda proprio la filtrazione. C’è chi la associa a trattamenti chimici o a processi industriali che snaturano il prodotto. Non è così: filtrare l’olio non significa aggiungere sostanze né raffinarlo, ma semplicemente eliminare acqua e particelle solide per aiutarlo a conservarsi meglio.

Se il sapore cambia, non è per forza un difetto

Capita di comprare l’olio dallo stesso frantoio, magari dallo stesso oliveto, e trovarlo diverso rispetto all’anno prima. Non bisogna allarmarsi. L’extravergine è un prodotto agricolo e ogni annata ha la sua identità. Contano il clima, con temperature e piogge che cambiano lo sviluppo delle olive, e il momento della raccolta: olive raccolte prima danno oli diversi da quelli ottenuti da frutti più maturi, anche nell’amaro e nel piccante. Conta infine il lavoro del frantoiano, che adatta le tecniche alle olive di ogni stagione. Un olio più intenso ed erbaceo, o più delicato, non è necessariamente un olio peggiore.

Amaro e piccante sono buoni segnali

Proprio quelle note che a volte spaventano sono spesso un indizio positivo. Il pizzicore in gola è legato ai polifenoli, le stesse sostanze preziose che l’olio torbido rischia di perdere più in fretta. Un olio piatto, senza carattere, merita più sospetto di uno deciso.

Leggere l’etichetta

Per sapere se l’olio è davvero nuovo, la data di scadenza dice poco: conviene cercare l’annata. Per gli oli italiani ottenuti da un’unica campagna l’indicazione è obbligatoria, e chi cerca l’olio appena prodotto deve trovare in etichetta la dicitura “campagna di produzione 2026/2027”.

Conservarlo bene, in quantità giuste

Anche il miglior extravergine si rovina se tenuto male. Luce, calore e aria sono i suoi nemici: va conservato in bottiglie o damigiane scure, lontano da fornelli, termosifoni e finestre soleggiate, richiudendo bene il contenitore dopo ogni uso. E attenzione alle scorte: comprarne troppo non conviene se se ne consuma poco, perché una bottiglia aperta troppo a lungo rischia di irrancidire. Meglio regolarsi sulle proprie abitudini.

In sintesi, per scegliere bene non basta guardare il colore o cercare la bottiglia più torbida: contano la lavorazione, la conservazione, l’annata e quello che si sente al palato.