Ci sono luoghi del mondo in cui gli alberi smettono di essere semplice paesaggio e diventano protagonisti. Tronchi che servirebbero decine di persone per abbracciarli, chiome a ombrello che stillano una resina rossa come il sangue, pini piegati ad angolo retto senza che nessuno sappia perché e foreste in cui le nuvole passano tra i rami. Sono luoghi diversi per clima e storia, accomunati dal tempo lunghissimo che li ha plasmati e dalla fragilità che oggi li espone a nuove minacce. Dall’Africa all’Oceania, passando per l’Asia, l’Europa e le Americhe, ecco dieci alberi e foreste fuori dal comune.

VIALE DEI BAOBAB, Madagascar – Sulla costa occidentale del Madagascar, nella regione di Menabe, la pista sterrata tra Morondava e Belo Tsiribihina attraversa un filare di una ventina di baobab alti fino a trenta metri. I tronchi cilindrici, lisci e rossastri, reggono chiome piatte che al tramonto si stagliano sul cielo come giganteschi candelabri. Sono esemplari di Adansonia grandidieri, specie endemica dell’isola, cioè presente solo qui. Un tempo crescevano in una foresta secca, poi sacrificata a risaie e pascoli: gli alberi sopravvissuti sono rimasti in piedi, isolati, lungo la strada. I malgasci li chiamano renala, “madre della foresta”. Nel 2007 il viale ha ottenuto una prima tutela, che lo ha avviato a diventare il primo monumento naturale del Paese.

FORESTA DI BAMBÙ DI ARASHIYAMA, Giappone – Alla periferia occidentale di Kyoto, nel quartiere di Arashiyama, un sentiero di qualche centinaio di metri si insinua tra migliaia di canne di bambù. Salgono dritte verso il cielo e in alto si chiudono come le navate di una cattedrale verde. La specie dominante è il bambù moso (Phyllostachys edulis), una graminacea gigante che si espande con grande rapidità grazie a una fitta rete di fusti sotterranei, i rizomi. Quando soffia il vento le canne oscillano, cigolano e frusciano. È un suono così caratteristico che il Ministero dell’Ambiente giapponese lo ha inserito tra i cento paesaggi sonori del Paese. A pochi passi sorgono il tempio Tenryū-ji e il santuario Nonomiya.

CASTAGNO DEI CENTO CAVALLI, Italia – Sul versante orientale dell’Etna, nel bosco di Carpineto a Sant’Alfio, in provincia di Catania, vive un castagno che secondo recenti analisi del DNA ha circa 2.200 anni. Il tronco si apre in tre grandi fusti che formano un’unica, colossale scultura vegetale. Le stesse analisi hanno confermato che i fusti derivano dalla frammentazione di una sola pianta di Castanea sativa, il castagno europeo. La circonferenza complessiva, oltre 52 metri, è per il Guinness dei primati la più grande mai misurata in un albero vivente a più tronchi. Il nome viene da una leggenda: una regina sorpresa da un temporale vi avrebbe trovato riparo con i suoi cento cavalieri. Nel 2021 è stato eletto albero italiano dell’anno.

FORESTA NEBULOSA DI MONTEVERDE, Costa Rica – Lungo la Cordillera de Tilarán, tra le province di Puntarenas e Alajuela, la riserva di Monteverde protegge una foresta tropicale d’altura immersa quasi sempre nelle nuvole. I tronchi sono rivestiti di muschi, felci e bromelie, e i rami sembrano gocciolare anche quando non piove. È l’effetto delle nubi spinte contro i rilievi: l’umidità si condensa sulla vegetazione e alimenta una straordinaria varietà di piante epifite, cioè che crescono sopra altri alberi. Tra queste ci sono oltre 450 specie di orchidee. La riserva nacque nel 1972, anche grazie a un gruppo di quaccheri arrivati dall’Alabama nel 1951, attratti da un Paese che aveva appena abolito l’esercito.

ISOLA DI SOCOTRA, Yemen – Nell’oceano Indiano nord-occidentale, al largo del Corno d’Africa, l’isola di Socotra ospita alberi che sembrano usciti da un altro pianeta. Il più celebre è l’albero del sangue di drago (Dracaena cinnabari): la chioma ha la forma di un ombrello rovesciato, e se si incide il tronco ne esce una resina rosso cupo, usata fin dall’antichità come colorante e medicamento. La forma serve a raccogliere l’umidità delle nebbie e a fare ombra alle radici nel clima secco. L’isolamento ha favorito l’evoluzione di specie uniche: circa il 37 per cento delle piante di Socotra non esiste altrove. Dal 2008 l’arcipelago è Patrimonio dell’umanità UNESCO.

BOSCO STORTO DI GRYFINO, Polonia – Vicino al villaggio di Nowe Czarnowo, poco a sud di Stettino, nella Pomerania occidentale, un gruppo di circa quattrocento pini silvestri cresce in modo bizzarro. Appena sopra il suolo ogni tronco piega bruscamente verso nord, corre di lato per uno-tre metri e poi torna a salire dritto, come una lunga fila di punti interrogativi. Intorno, gli altri pini sono perfettamente verticali. Gli alberi furono piantati verso il 1930, quando la zona era ancora tedesca. L’ipotesi più accreditata è un intervento umano sui giovani fusti, forse per ricavarne legno curvo, ma nessun documento lo conferma. Oggi il bosco è protetto come monumento naturale.

ÁRBOL DEL TULE, Messico – Nel sagrato della chiesa di Santa María del Tule, a pochi chilometri dalla città di Oaxaca, sorge un cipresso di Montezuma (Taxodium mucronatum) dal tronco smisurato: la sua circonferenza supera i 40 metri. Rugoso e pieno di sporgenze, il tronco sembra fatto di tanti alberi fusi insieme, ma le analisi genetiche hanno dimostrato che si tratta di un unico individuo. La specie ama l’acqua, e la zona era un tempo una palude, il che spiega una crescita così imponente. In lingua nahuatl questo albero si chiama ahuehuete, “vecchio dell’acqua”. L’età è stimata intorno ai duemila anni, e il Messico lo ha candidato alla lista UNESCO.

DARK HEDGES, Regno Unito – Lungo la Bregagh Road, tra Armoy e Stranocum, nella contea di Antrim in Irlanda del Nord, due file di faggi intrecciano i rami sopra la strada e formano una galleria vegetale. Il nome significa “siepi scure”. Gli alberi furono piantati intorno al 1775 da James Stuart, che aveva costruito la vicina Gracehill House e voleva un ingresso scenografico per stupire gli ospiti in carrozza. Erano oltre 150 faggi europei (Fagus sylvatica), specie che di solito vive 150-200 anni: oggi ne restano poche decine, ormai a fine vita e tutelati da un vincolo dal 2004. Il viale è diventato celebre come la Strada del Re nella serie Il Trono di Spade.

REDWOOD NATIONAL AND STATE PARKS, Stati Uniti – Sulla costa settentrionale della California, nelle contee di Humboldt e Del Norte, un parco nazionale e tre parchi statali proteggono la più vasta foresta di sequoie costiere (Sequoia sempervirens) sopravvissuta al taglio. Tronchi colonnari si perdono nella nebbia che sale dal Pacifico: è proprio questa umidità costante, catturata dagli aghi, a dissetare gli alberi nelle estati asciutte. Le sequoie possono vivere oltre duemila anni. Qui cresce Hyperion, l’albero vivente più alto conosciuto, con circa 116 metri. La sua posizione è tenuta riservata e dal 2022 l’area è chiusa per proteggerla. Il parco è Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1980.

TĀNE MAHUTA, Nuova Zelanda – Nella foresta di Waipoua, nella regione di Northland sull’Isola del Nord, un breve sentiero conduce davanti al più grande kauri vivente conosciuto. Alto più di 45 metri, ha un tronco massiccio che sale per quasi 18 metri prima di aprirsi in rami grandi come alberi. È un esemplare di Agathis australis, conifera esclusiva della Nuova Zelanda, sopravvissuto della foresta subtropicale che un tempo copriva la penisola. La sua età è stimata tra 1.250 e 2.500 anni. Il nome māori significa “signore della foresta” e richiama Tāne, il dio che separò il cielo dalla terra. La foresta è un santuario dal 1952.