Un messaggio che sembra arrivare dall’Agenzia delle Entrate, un link, una pagina identica a quella di accesso con la Carta d’Identità Elettronica. Fin qui niente di nuovo per chi conosce il phishing. La novità della campagna scoperta il 25 novembre dal Cert-AgID, la struttura dell’Agenzia per l’Italia Digitale che si occupa di sicurezza informatica, è un’altra: dall’altra parte dello schermo c’è qualcuno che segue la vittima in diretta e le parla. Con errori finti, controlli inventati e domande cucite su misura.

La pagina falsa che imita l’accesso CIE

La trappola è ospitata su un sito compromesso e riproduce la schermata di accesso con CIE di livello 2, con i loghi del Ministero dell’Interno e della Carta d’Identità Elettronica. Chiede le stesse cose della pagina vera: il numero della carta oppure il codice fiscale o l’indirizzo email, e la password dell’identità digitale. Chi non controlla l’indirizzo nella barra del browser difficilmente nota qualcosa di strano.

Dietro le quinte, un pannello di controllo in italiano

La parte più insidiosa non si vede. I truffatori gestiscono ogni tentativo da un pannello interamente in italiano, che permette di seguire le singole sessioni una per una. Quando una vittima abbocca, la notifica arriva su Telegram, e da lì i criminali entrano nel pannello e cominciano a interagire con lei in tempo reale.

Gli errori finti per far ripetere l’inserimento

Tra le funzioni del pannello c’è la possibilità di far comparire errori artificiali durante l’accesso. È un trucco semplice ma efficace: chi vede apparire un messaggio di errore pensa di aver sbagliato a digitare e ripete l’operazione, magari con più attenzione, confermando i dati già inseriti o fornendone di nuovi. Un errore, sul sito vero, è una cosa normale. Proprio per questo nessuno sospetta.

Verifiche via email, SMS e app

Il pannello consente anche di richiedere conferme tramite email, SMS o app. È qui che la truffa punta in alto. L’accesso CIE di livello 2 non si ferma alla password: serve un secondo passaggio, un codice ricevuto via SMS oppure una notifica da approvare sull’app CieID. Simulando una verifica di sicurezza, i criminali possono spingere la vittima a comunicare il codice appena arrivato o ad approvare una richiesta di accesso che in realtà hanno avviato loro.

Le domande su misura

C’è infine la possibilità di porre domande personalizzate alla vittima e di raccogliere altri dati personali durante l’autenticazione. Secondo il Cert-AgID, tutto questo indica un approccio interattivo: le richieste cambiano in base alle risposte, con l’obiettivo di ottenere ciò che serve per superare l’autenticazione a più fattori.

Perché la CIE fa gola ai truffatori

Con le credenziali della CIE si entra in una lunga serie di servizi della Pubblica Amministrazione e dei privati che aderiscono al sistema. Il danno, quindi, può andare ben oltre il fisco: accessi non autorizzati, furto di dati personali e fiscali, frodi successive. È lo stesso motivo per cui da anni i criminali prendono di mira lo SPID: una sola chiave apre molte porte.

Come difendersi

La prima regola è controllare l’indirizzo della pagina: l’accesso con CIE passa dal dominio del Ministero dell’Interno, idserver.servizicie.interno.gov.it, e qualsiasi altro indirizzo va considerato sospetto, anche se grafica e loghi sono identici. Meglio ancora non cliccare sui link ricevuti via SMS o email e raggiungere i siti ufficiali digitando l’indirizzo a mano. I codici temporanei non vanno mai comunicati a nessuno, e le notifiche sull’app CieID vanno approvate solo quando si è appena avviato un accesso. Un errore improvviso o una domanda insolita durante il login devono far scattare l’allarme, non la fretta di rispondere.

Cosa fare se si è caduti nella trappola

Chi ha inserito i propri dati deve cambiare subito la password dal portale ufficiale della CIE del Ministero dell’Interno, controllare gli accessi recenti ai servizi più sensibili e segnalare l’accaduto alla Polizia Postale, anche tramite il commissariato online. Se c’è il sospetto che le credenziali siano già state usate, conviene avvisare anche l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti coinvolti.