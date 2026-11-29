Sulle Madonie l’inverno è arrivato con qualche settimana di anticipo. L’ultima domenica di novembre porta la prima neve della stagione sulle cime del comprensorio, sopra i 1.600 metri. A Piano Battaglia la temperatura resta oggi tra 1 e 2 gradi. Nei paesi più alti fa freddo vero: a Gangi, Geraci Siculo e Petralia Soprana le minime sono intorno ai 3 gradi e le massime non superano i 7. Petralia Sottana sta tra 5 e 8 gradi, come San Mauro Castelverde. Nei centri abitati la neve lascia il posto alla pioggia, e i venti settentrionali rendono l’aria ancora più pungente: in montagna le raffiche possono superare gli 80 chilometri orari. Ha piovuto anche lungo la costa. Il fronte arrivato sabato pomeriggio ha scaricato fino a 32,8 millimetri d’acqua nel tratto tra Cefalù e il confine con la provincia di Messina, e oltre 22 millimetri nel cuore del Parco delle Madonie.

Il cambio è ancora più netto se si guarda a soli dieci giorni fa. Giovedì 19 novembre la Sicilia viveva un’estate fuori stagione, spinta da correnti di Libeccio e da aria insolitamente mite. Diverse stazioni dell’isola hanno registrato i valori più alti mai misurati a novembre. A Catania il termometro è arrivato a 30,1 gradi e ha cancellato il precedente primato di 29,6 gradi, che resisteva dal 17 novembre 2009. Sabato sera, nella stessa Catania, le colonnine segnavano tra 11 e 12 gradi. Diciannove gradi in meno nell’arco di poco più di una settimana.

Il freddo ha raggiunto tutta l’isola. Sull’Etna è nevicato fitto e a lungo per tutta la serata di sabato: a Casa Cantoniera si sono misurati 0,7 gradi e al Rifugio Citelli un grado. Anche sui Nebrodi è comparsa la prima neve della stagione. Il Messinese ha preso la pioggia più forte: a Salice sono caduti oltre 108 millimetri in dodici ore, a Castanea delle Furie quasi 77, a Venetico 61 e a Milazzo più di 25. A Siracusa la pioggia ha superato i 20 millimetri, con il picco su Ortigia. A Palermo è stata più leggera, intorno ai 5 millimetri, con punte di 8 in alcuni quartieri. A Catania il maltempo ha costretto il Comune a rinviare l’apertura dei mercatini di Natale. Agrigento, Caltanissetta, Gela e Vittoria sono invece rimaste quasi del tutto all’asciutto. Per sabato la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta gialla per temporali e vento, e il bollettino è stato poi esteso fino alla mezzanotte di oggi.

La tregua durerà poco. Lunedì le piogge dovrebbero esaurirsi, con qualche schiarita e massime tra 8 e 11 gradi nei paesi delle alte Madonie, mentre a Piano Battaglia le minime toccheranno lo zero. Tra martedì e mercoledì il tempo tornerà instabile, con pioggia nei centri abitati e qualche debole nevicata sulle vette sopra i 1.750 metri. Verso metà settimana alcuni modelli indicano temperature vicine allo zero anche a Petralia Soprana, e a Piano Battaglia il termometro potrebbe scendere sotto lo zero. Per sabato 5 dicembre si profila un nuovo calo della quota neve fino a circa 1.500 metri, ma la tendenza è ancora da confermare. Per ora nessun modello prevede nevicate abbondanti. Gli impianti di Piano Battaglia restano chiusi e la riapertura è prevista per il 26 dicembre.