Ci sono libri che conquistano i lettori un po’ alla volta, anno dopo anno. Altri arrivano in libreria e cambiano subito la storia dell’editoria. Uno dei romanzi più famosi del Novecento è nato in Sicilia, ma il suo autore non ha mai saputo che avrebbe avuto successo.

Quando si pensa alla Sicilia raccontata nei libri, oggi viene in mente prima di tutto il commissario Montalbano di Andrea Camilleri. Eppure il romanzo siciliano che ha fatto il giro del mondo è un altro: Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L’autore era nato a Palermo il 23 dicembre 1896, discendeva da un’antica famiglia aristocratica e scrisse il libro negli ultimi anni della sua vita, a metà degli anni Cinquanta. Fu il suo unico romanzo.

Due rifiuti e una lettera arrivata troppo tardi

Il dattiloscritto fu proposto prima a Mondadori e poi a Einaudi, le due case editrici più importanti dell’epoca, ed entrambe lo respinsero. Il romanzo sembrava lontano dalla letteratura che andava di moda in quegli anni: troppo legato al passato, troppo distante dall’impegno politico che si chiedeva agli scrittori. L’ultima lettera di rifiuto arrivò pochi giorni prima della morte dell’autore, che si spense a Roma il 23 luglio 1957, convinto che il suo libro non avrebbe mai visto la luce.

Il manoscritto salvato da Giorgio Bassani

La svolta arrivò grazie a Elena Croce, figlia del filosofo Benedetto, che fece avere il testo allo scrittore Giorgio Bassani, allora consulente della casa editrice Feltrinelli. Bassani capì subito di avere tra le mani un’opera fuori dal comune, recuperò anche le parti mancanti e curò la pubblicazione. Il Gattopardo uscì nel novembre 1958, poco più di un anno dopo la morte del suo autore, con una prima tiratura di tremila copie.

Il primo best seller della storia italiana

Il successo fu immediato. In meno di sei mesi il libro arrivò a 52 edizioni e divenne il primo romanzo italiano a superare le centomila copie vendute. Nel 1959 vinse il Premio Strega, battendo tra gli altri Pier Paolo Pasolini. Nel giro di pochi anni fu tradotto in decine di lingue, dall’inglese fino al persiano e al coreano, ed è considerato il romanzo più venduto della storia della letteratura italiana.

La Sicilia del 1860 vista da un principe

Il libro racconta la Sicilia dello sbarco di Garibaldi attraverso gli occhi del principe Fabrizio di Salina, un aristocratico che assiste alla fine del suo mondo e all’arrivo di una nuova classe sociale. Accanto a lui si muovono il nipote Tancredi, giovane brillante e ambizioso, e la bellissima Angelica, figlia di un borghese arricchito. Dal romanzo è nata anche una delle frasi più citate della politica italiana, quella secondo cui bisogna cambiare tutto perché nulla cambi davvero.

Dal libro al cinema, fino alle serie tv

Nel 1963 Luchino Visconti ne trasse un film con Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon, che vinse la Palma d’oro al Festival di Cannes e rese la storia ancora più celebre nel mondo. La famosa scena del ballo è diventata un’icona del cinema. Più di sessant’anni dopo, nel 2025, il romanzo è tornato sugli schermi con una serie tv prodotta per Netflix. Così il libro che nessuno voleva pubblicare continua ancora oggi a conquistare nuovi lettori, a dimostrazione di quanto un editore possa sbagliare nel giudicare un capolavoro.