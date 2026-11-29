Molti borghi siciliani si fanno ricordare per il mare che li bagna o per i monumenti che custodiscono. Altri si fanno notare per la loro posizione, lontana dalle spiagge e vicina alle nuvole. Tra i boschi del nord-est dell’isola c’è un piccolo paese che detiene un primato di cui pochi conoscono l’esistenza.

Il comune più alto dell’isola

Quando si pensa alla montagna in Sicilia, il primo nome che viene in mente è l’Etna, con i paesi che salgono lungo le sue pendici. Il record di altitudine però appartiene a un altro territorio. Tra i Monti Nebrodi, in provincia di Messina, sorge Floresta, che con i suoi 1.275 metri sul livello del mare è il comune più alto dell’isola. Il primato si misura sull’altitudine del punto in cui si trova il municipio, e Floresta è anche il terzo comune più piccolo della città metropolitana di Messina per numero di residenti. Gli abitanti sono poco più di 450.

Tra Messina, Catania e il Parco dei Nebrodi

Il paese si trova a circa 140 chilometri a est di Palermo e a circa 60 chilometri a sud-ovest di Messina, e confina con Raccuja, Randazzo, Montalbano Elicona, Santa Domenica Vittoria, Tortorici e Ucria. Fa parte del Parco dei Nebrodi e dista più o meno 90 chilometri sia da Messina sia da Catania. Il suo territorio arriva a toccare anche il Parco fluviale dell’Alcantara. Il Parco dei Nebrodi è la più vasta area protetta della Sicilia e la sua vetta più alta è il Monte Soro, a 1.847 metri.

Un feudo diventato comune nell’Ottocento

La storia di Floresta è antica. All’inizio del XIV secolo il sito entrò nei domini di Federico d’Aragona e diventò un feudo. L’autonomia arrivò molto più tardi: nel 1820 Floresta diventò un comune indipendente e il paese crebbe attorno alla chiesa di Sant’Anna e lungo via Vittorio Emanuele e corso Umberto I, tra case in pietra e vicoli tortuosi. Sant’Anna è ancora oggi la patrona e si festeggia il 26 luglio.

Quando la neve imbianca il paese

A questa quota l’inverno si fa sentire davvero. Floresta rientra nella zona climatica F, quella dei comuni più freddi d’Italia. A marzo 2026, in piena primavera, i Nebrodi si sono svegliati imbiancati, con tetti e strade coperti di neve come neanche a Natale. E nei video diffusi dall’Anas durante le nevicate, le strade che salgono fino a Floresta e al valico più alto dell’isola fanno somigliare la Sicilia al Trentino.

La patria della provola

Il nome di Floresta è legato soprattutto ai formaggi. L’allevamento dei bovini è il mestiere più antico del paese ed è ancora oggi una delle principali attività economiche, con la produzione di ricotta fresca, stagionata e infornata e della celebre provola. Le antiche tecniche di lavorazione della provola, nate proprio a Floresta, si sono poi diffuse in tutti i Nebrodi e hanno dato vita alla provola dei Nebrodi, riconosciuta ufficialmente nel 1998 come prodotto tradizionale siciliano. Oggi è inserita nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ed è anche presidio Slow Food. Il paese è noto anche per l’artigianato del giunco e della pietra.

Le domeniche d’autunno tra sagre e boschi

L’autunno è il momento in cui il borgo si riempie di visitatori. Nel 2025, con Ottobrando, Floresta ha dedicato tutte le domeniche di ottobre a sagre, folklore, eventi culturali e assaggi di provola dei Nebrodi. Tutto intorno si estendono i boschi e i pascoli del parco, e tra le mete da raggiungere c’è anche la sorgente dell’Alcantara. Così il paese più alto della Sicilia, lontano dalle rotte del turismo balneare, continua a offrire a chi sale fin quassù aria pura, silenzio e i sapori di una montagna che in pochi immaginano di trovare sull’isola.