Ci sono chiese che si riconoscono per le loro pietre antiche, i mosaici dorati, le torri medievali. Altre si fanno notare da lontano per una forma che non somiglia a nessun’altra. A Siracusa una gigantesca lacrima di cemento si alza sopra i tetti e racconta una storia del Novecento.

Un santuario che domina la città

Quando si pensa alle grandi chiese della Sicilia vengono in mente le cattedrali normanne di Palermo, Monreale e Cefalù. A Siracusa invece c’è la Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, un santuario mariano del Novecento che domina il profilo della città per chi arriva verso Ortigia. Il tempio superiore è alto 103 metri, ha un diametro di 71,40 metri e accoglie 11.000 persone in piedi. Sono numeri che lo rendono uno dei luoghi di culto più imponenti dell’isola. In cima si trova una statua della Madonna.

Il quadretto che pianse in via degli Orti

Tutto cominciò in una casa modesta. Il 29, 30 e 31 agosto e il 1° settembre 1953 un quadretto in gesso raffigurante il Cuore Immacolato di Maria, appeso a capo del letto matrimoniale di una giovane coppia, Angelo Iannuso e Antonina Giusto, in via degli Orti di San Giorgio, cominciò a versare lacrime. Il fenomeno si ripeté più volte sotto gli occhi di numerosi testimoni, e il 22 settembre 1953 un comitato raccolse le testimonianze di 188 persone che lo avevano visto con i propri occhi. Già il 13 dicembre 1953 i vescovi della Sicilia, presieduti dal cardinale Ernesto Ruffini, dichiararono autentiche le lacrimazioni.

Dalla stele di piazza Euripide al concorso internazionale

La devozione crebbe in pochi mesi. Il quadretto fu collocato in una stele di pietra bianca in piazza Euripide e la zona diventò meta di grandi pellegrinaggi. Serviva una chiesa capace di accogliere folle enormi. Il santuario fu progettato nel 1957 dagli architetti francesi Michel Andrault e Pierre Parat, vincitori di un concorso internazionale, mentre la costruzione ebbe come ingegnere principale Riccardo Morandi. Al concorso parteciparono cento architetti di 17 diverse nazionalità.

Una cripta e un cono di cemento

Il santuario è costruito su due livelli. La parte inferiore è una cripta circolare, con un diametro esterno di 80 metri e 18 ingressi che portano all’altare centrale. Sopra si alza il tempio superiore, il grande cono che oggi tutti riconoscono. I lavori andarono avanti per decenni, sostenuti dalle offerte dei fedeli e dagli enti pubblici, fino al completamento negli anni Novanta. La forma vuole richiamare una lacrima, anche se non tutti la apprezzano: c’è chi l’ha paragonata a un cono gelato rovesciato.

La consacrazione di Giovanni Paolo II

Il giorno più atteso arrivò alla fine del secolo. Papa Giovanni Paolo II dedicò il santuario domenica 6 novembre 1994, durante la sua visita pastorale a Catania e Siracusa. Da allora la basilica è diventata meta ogni anno di milioni di pellegrini. Il legame con i pontefici non si è interrotto: nel 2018 papa Francesco chiese al rettore di portargli il reliquiario con le provette delle analisi del 1953 e pregò con intensità la Madonna.

Un luogo da visitare tra fede e storia

Oggi il complesso non è solo un luogo di preghiera. Il Museo della Lacrimazione è considerato il più importante dei tre musei del santuario e conserva documenti, fotografie e articoli di giornale sull’evento, la scrivania di legno su cui fu attestata l’autenticità delle lacrime e numerosi ex voto. A pochi passi, in piazza della Vittoria, si vedono gli scavi di antiche case e strade greche e romane. Così, nel cuore della Siracusa moderna, la grande lacrima di cemento continua ad attirare credenti e curiosi, che alzano lo sguardo verso la sua punta e ritrovano, a più di settant’anni di distanza, la memoria di quei quattro giorni d’estate in via degli Orti.