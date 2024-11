Cefalù: il Consiglio comunale chiede interventi urgenti per i danni da scavi ferroviari

Il Consiglio comunale di Cefalù ha approvato una mozione che impegna l’amministrazione, nella persona del Sindaco Daniele Tumminello, a intervenire e vigilare costantemente per mitigare i danni causati dai lavori di scavo della galleria sotto lo Spinito, per il raddoppio della tratta ferroviaria Palermo-Messina. In particolare, i consiglieri comunali hanno espresso profonda preoccupazione per le lesioni e le fessurazioni comparse su alcuni edifici situati sopra la galleria scavata dalla talpa (TBM), che tra qualche mese dovrebbe ritornare per la seconda canna. E dovrebbero iniziare gli scavi per la galleria di sfollamento, il mezzanino, i vari collegamenti tra le due canne e la stazione.

La mozione, presentata dai consiglieri di maggioranza, nei confronti del Sindaco è stata votata dai consiglieri di maggioranza: Francesco Calabrese, Rosario Lapunzina, Antonio Franco, Gianluca Cesare, Vincenzo Terrasi, Sara Pizzillo, Rosaria Glorioso, Paola Castiglia e Irene Cangemi. Che esprimono soddisfazione per come si sta muovendo l’Amministrazione comunale. Si legge nel documento

Verificare la relazione tecnica: L’ufficio tecnico comunale dovrà valutare l’attendibilità e la completezza della relazione presentata da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Toto Costruzioni, che dovrebbero dimostrare di aver attuato le misure previste dall’ordinanza sindacale emanata in seguito alle prime segnalazioni di danni.

Chiedere risarcimenti: Il Comune dovrà attivarsi affinché RFI e Toto Costruzioni provvedano al più presto alle riparazioni degli edifici danneggiati e al risarcimento dei proprietari.

Prevenire ulteriori danni: L'amministrazione comunale dovrà chiedere a RFI di adottare nuove misure per mitigare gli impatti dei lavori sui fabbricati, soprattutto in vista della realizzazione della fermata di Cefalù, che avverrà con metodi di scavo tradizionali.

Informare i cittadini: RFI dovrà istituire un sistema di comunicazione efficace per tenere informati i cittadini sull'andamento dei lavori e sulle misure adottate per ridurre i disagi.

Monitorare costantemente la situazione: Il Comune si impegna a monitorare costantemente la situazione e a riferire al Consiglio comunale in caso di necessità.

Preoccupazione dei cittadini I cittadini di Cefalù interessa hanno espresso grande preoccupazione per i danni subiti ai loro immobili. La ditta esecutrice dei lavori assicura che nessun danno alle strutture portanti degli edifici è stato rilevato. Nessun problema per la sicurezza degli edifici.

La risposta dell’amministrazione Il sindaco di Cefalù, ha assicurato che l’amministrazione farà tutto il possibile per tutelare gli interessi dei cittadini e per garantire la sicurezza degli edifici. Non permetteremo che i cittadini debbano subire i danni di un’opera strategica che dovrebbe portare benefici alla comunità, ha assicurato il sindaco.

Le prossime mosse Nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale si attiverà per dare seguito alle richieste formulate dal Consiglio comunale. Si attende una risposta ufficiale da parte di RFI e Toto Costruzioni in merito alle richieste di risarcimento e alle misure di mitigazione dei danni.



Il consiglio comunale di ieri sera ha visto la partecipazione di tanti cittadini. Ma erano essenti la ditta che esegue i lavori e la ditta appaltatrice.