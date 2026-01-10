Meteo oggi, 10 gennaio 2026: Cefalù tra nubi e piovaschi, Madonie con quota neve in calo

La giornata di sabato 10 gennaio 2026 si apre con un quadro tipicamente invernale tra costa e interno: cieli a tratti nuvolosi, vento occidentale costante e precipitazioni a intermittenza, mentre sulle Madonie la massa d’aria più fredda riporta neve e pioggia mista, con quota neve in discesa nelle ore serali.

Cefalù: parzialmente nuvoloso, piogge in serata e mare molto mosso

A Cefalù oggi prevalgono condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con nubi di passaggio al mattino e nel primo pomeriggio. La giornata resta relativamente mite per gennaio: minima 10°C, massima 14°C, con la nota più interessante che riguarda la sera, quando sono previsti piovaschi intermittenti e un aumento deciso delle precipitazioni nelle ore notturne (fino a 17 mm complessivi). Il vento soffia moderato da Ovest per tutta la giornata, con intensità tra 26 e 37 km/h, e il mare si conferma molto mosso (anche domani), mentre la temperatura dell’acqua scende leggermente a 15,7°C. Buono anche il dato ambientale: qualità dell’aria “molto buona”.

Madonie: neve intermittente e vento in rinforzo tra pomeriggio e sera

Spostandosi sull’asse montano, il copione cambia: il vento aumenta e le precipitazioni assumono spesso carattere nevoso, specie nel pomeriggio-sera.

Gangi: rovesci di neve e schiarite, quota neve fino a 580 metri

A Gangi oggi sono attese nevicate intermittenti alternate a schiarite. Le temperature restano basse: min 2°C, max 7°C, con quota neve minima stimata a 580 m in serata e zero termico che può scendere fino a circa 1180 m. Il vento sarà un fattore: moderato al mattino, ma forte da Ovest-Nord-Ovest nel pomeriggio, con intensità fino a 49 km/h e rinforzi serali.

Geraci Siculo: neve e schiarite, quota neve ancora più bassa

A Geraci Siculo il quadro resta simile ma con un dettaglio che pesa: la quota neve più bassa è indicata fino a 360 metri in serata, segnale che l’aria fredda riesce a “scendere” anche verso le fasce collinari. Temperature tra 1°C e 6°C, vento da Ovest-Nord-Ovest con rinforzi nel pomeriggio e visibilità più ridotta in tarda sera.

Polizzi Generosa: pioggia mista a neve e rovesci, visibilità in calo

A Polizzi Generosa oggi si alternano pioggia e neve, con una dinamica più instabile tra pomeriggio e sera: min 2°C, max 7°C, quota neve minima 460 m in serata e vento che può diventare forte nel pomeriggio (Ovest-Nord-Ovest). Attenzione anche al dato sulla visibilità, che può scendere sensibilmente in tarda serata, tipico delle fasi con precipitazioni e umidità in aumento.

Castelbuono: piovaschi intermittenti, neve in montagna

Più “di transizione” la situazione a Castelbuono: oggi sono previsti piovaschi intermittenti con schiarite, temperature tra 5°C e 10°C e una quota neve che, nelle ore serali, può scendere fino a circa 700 metri. Venti più deboli al mattino, poi moderati da Ovest nel resto della giornata.

Costa e montagna: stesso fronte, due Sicilie diverse

In sintesi: Cefalù resta in una fascia più mite ma esposta a vento e mareggiate, con piogge che tendono a concentrarsi tra sera e notte. Le Madonie, invece, vivono una giornata più “ruvida”: vento in rinforzo, fenomeni nevosi a tratti e quota neve che si abbassa soprattutto tra sera e notte, con differenze importanti da paese a paese.