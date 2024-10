Alunni scozzesi questa mattina in visita al Comune di Cefalù

Una classe della prestigiosa Lomond School, che ha sede ad Helensburgh in Scozia, ha fatto questa mattina visita al Comune di Cefalù, nell’ambito di una vacanza studio finalizzata all’apprendimento dell’italiano e gestita dall’istituto Solemar Academy di Cefalù.

Gli studenti scozzesi, accompagnati dalla preside Claire Chisholm e dai docenti Karen, Neil MacKay e David Vescio, hanno avuto modo di incontrare il primo cittadino e intrattenersi con lui sulla storia della città, sulla sua capacità di essere accogliente e attrattiva e su come si sono trovati gli studenti durante la permanenza.

“Abbiamo trovato una città particolarmente accogliente – hanno raccontato – un clima invidiabile e un grande calore umano, unito alla bellezza dei luoghi”.

“Questa visita – ha affermato il sindaco Daniele Tumminello – conferma le potenzialità della città anche sul fronte degli scambi interculturali e sulla possibilità di essere scelta come sede per gli studenti stranieri che vogliono apprendere l’italiano. Siamo felici che questo prestigioso istituto abbia scelto Cefalù per la sua vacanza studio e che il riscontro sia stato positivo. Iniziative come questa, infatti, contribuiscono alla promozione della nostra città”.