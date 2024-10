Bando del Comune di Cefalù per la concessione di un campetto di calcetto

Il Comune di Cefalù è proprietario dell’impianto sportivo adibito al gioco del calcetto, sito in contrada

Ogliastrillo.

Trattandosi di bene comunale indisponibile, che impone un suo corretto utilizzo sotto il profilo della

gestione patrimoniale e coerentemente con la naturale vocazione a favore della collettività,

l’Amministrazione comunale stabilisce quale condizione inderogabile per la concessione del sopra

identificato impianto lo svolgimento di attività di interesse pubblico generale.

Nell’ottica della promozione della disciplina sportiva, quale elemento importante di aggregazione e di

sviluppo sociale e formativo, l’Amministrazione intende mettere a disposizione il campo da gioco comunale a favore di una pluralità di associazioni sportive, la cui convivenza possa essere da incentivo per la collaborazione e la cooperazione finalizzate alla diffusione della cultura e della pratica dell’attività fisica tra i giovani.

VISTO il Regolamento per la gestione, l’utilizzazione e la concessione in uso dei beni demaniali e

patrimoniali del Comune di Cefalù,

SI RENDE NOTO

che il Comune di Cefalù intende concedere in uso temporaneo e non esclusivo n. 1 campo adibito al gioco del calcetto sito all’interno dell’impianto sportivo comunale di contrada Ogliastrillo e precisamente quello situato sul lato nord, con annessi locali spogliatoi. Il bando e la modulistica sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune anche On Line.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PLICO

Per partecipare alla procedura, le associazioni sportive interessate dovranno far pervenire al Comune di

Cefalù – Ufficio Protocollo, C.so Ruggero n. 139, a pena di esclusione, entro le ore 11,00 del giorno 22

OTTOBRE 2024, apposita domanda di partecipazione completa della documentazione richiesta. attraverso una delle modalità indicate nel bando.

