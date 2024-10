Il Maggiore Salici prende il comando della Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra

Il Maggiore Angelo Salici ha assunto ufficialmente il comando della Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra, subentrando al Capitano Adolfo Donatiello, che è stato destinato ad assolvere un nuovo incarico. Salici, un ufficiale di 46 anni originario di Catania, porta con sé una vasta esperienza nel settore delle indagini scientifiche, avendo guidato la Sezione Balistica del RIS di Messina. Questo avvicendamento rappresenta un momento significativo per la sicurezza del territorio, in un periodo in cui la professionalità e la preparazione degli ufficiali diventano sempre più cruciali.

Il Maggiore Salici ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto, con un percorso formativo che lo ha portato a frequentare la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. La sua carriera è iniziata nel prestigioso RIS della capitale, un reparto d’élite dell’Arma, dove ha potuto affinare le sue competenze e acquisire una profonda conoscenza delle indagini scientifiche. Con l’assunzione del comando a Santo Stefano di Camastra, Salici si troverà a gestire un’area di grande rilevanza strategica, dove la sua esperienza nel settore balistico e le tecniche investigative avanzate potranno apportare un valore aggiunto significativo. La transizione dal Capitano Donatiello al Maggiore Salici avviene in un contesto dove la fiducia e la collaborazione con la comunità sono fondamentali per garantire un ambiente sicuro.