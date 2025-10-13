Cefalù, torna il CineClub d’Autunno: 6 martedì al cinema con grandi autori e storie indimenticabili

A Cefalù, l’autunno si accende di cinema. Dal 21 ottobre 2025 torna la rassegna del CineClub del Martedì, un appuntamento amatissimo dagli appassionati che, ogni anno, riempie le poltrone del Cinema Astro con film d’autore, emozioni rare e quell’atmosfera intima che solo il grande schermo sa regalare.

Per soli 15 euro, gli spettatori potranno abbonarsi all’intero ciclo di sei film, oppure scegliere il singolo biglietto a 5 euro. Due le proiezioni per ogni serata: alle 18.00 e alle 21.00, per permettere a tutti, lavoratori e studenti, di partecipare.

Il cinema come viaggio: ecco il programma

📅 21 ottobre – Un film fatto per bene

Una commedia umana che racconta il confine sottile tra impegno e imperfezione, tra chi fa del bene e chi inciampa nelle proprie contraddizioni.

📅 28 ottobre – Familia

Le relazioni che ci definiscono, i legami che ci tengono, le radici che ci interrogano. Un ritratto familiare intenso e silenzioso.

📅 4 novembre – Arrivederci tristezza

Un tuffo nell’anima. La delicatezza di un addio e il coraggio di una rinascita, in un racconto pieno di poesia e consapevolezza.

📅 11 novembre – La trama fenicia

Mistero, memoria e identità. Un film che intreccia passato e presente, tra archeologia interiore e Mediterraneo.

📅 18 novembre – I Roses

Un gruppo, una storia corale. Un racconto di passione, musica e rivoluzione emotiva.

📅 25 novembre – Il maestro e Margherita

Il capolavoro letterario prende vita sullo schermo. Visioni, potere, amore e magia in uno dei romanzi più profondi del Novecento.

Perché il CineClub è speciale

Non è solo una rassegna: è un ritrovo culturale, un luogo dell’anima per chi cerca storie vere, narrazioni coraggiose, personaggi che lasciano segni. In un’epoca di streaming e distrazioni, il CineClub restituisce al cinema la sua sacralità: il silenzio, la sala, la luce che si accende sul volto degli altri.

📍 Cinema Astro – Cefalù

📞 Info e prenotazioni: 328 482 9917

🌐 Programma completo: www.cineastrocefalu.it