5 romanzi gialli imperdibili da leggere a novembre 2025

Le sere di novembre hanno un fascino particolare: il buio arriva presto, la pioggia batte sui vetri e il silenzio sembra fatto apposta per accogliere un buon libro. È il mese perfetto per lasciarsi avvolgere dal mistero, da quelle storie che tengono svegli fino a tardi con un’unica domanda in mente: chi è stato davvero?

Ecco cinque romanzi gialli imperdibili da leggere in questo novembre 2025: indagini, enigmi, segreti e atmosfere che sapranno catturarti dal primo all’ultimo colpo di scena.

1. L’orfanotrofio sul lago – Daniel G. Miller

Un orfanotrofio isolato, una ragazza scomparsa, una donna che cerca la verità e finisce per trovarsi faccia a faccia con il proprio destino. Hazel, investigatrice privata in cerca di riscatto, accetta un incarico che si trasforma presto in incubo. Simboli criptici, figure nell’ombra e una villa che sembra respirare male. Daniel G. Miller costruisce un thriller psicologico di precisione chirurgica: ogni pagina è un passo verso l’abisso.

Leggerlo a novembre è come attraversare un lago al tramonto: la nebbia nasconde i contorni, ma la voglia di scoprire cosa c’è oltre è irresistibile.

Clicca per acquistarlo su Amazon e riceverlo direttamente a casa tua

2. I sette corvi – Matteo Strukul

Tra le montagne innevate del Veneto si cela una leggenda antica quanto la colpa. A Rauch, un piccolo paese dimenticato dal tempo, una giovane insegnante viene ritrovata senza vita, mutilata in modo atroce. L’ispettrice Zoe Tormen e il medico legale Alvise Stella si trovano di fronte a un male che affonda le radici nel passato, forse nella superstizione, forse nella vendetta.

Matteo Strukul unisce ritmo cinematografico e profondità letteraria, firmando un giallo dove la neve non copre, ma rivela. È il romanzo perfetto per novembre: freddo, affascinante, tagliente come l’aria di montagna.

Clicca per acquistarlo su Amazon e riceverlo direttamente a casa tua

3. I fiori della morte – Vittorio Colitta

Un lago ghiacciato, una donna che galleggia circondata da fiori. Così comincia I fiori della morte, la prima indagine del commissario Rinaldi, un uomo tormentato che cerca la verità mentre fugge da se stesso. Sullo sfondo, un Trentino livido e bellissimo, dove il tempo sembra essersi fermato e la colpa non smette di sanguinare.

Vittorio Colitta scrive con una prosa asciutta e visiva, costruendo un noir che è anche una riflessione sul dolore e sulla solitudine. Novembre è il suo mese ideale: freddo fuori, brividi dentro.

Clicca per acquistarlo su Amazon e riceverlo direttamente a casa tua

4. In treno con l’assassino – Alexandra Benedict

Diciotto passeggeri. Sette fermate. Un delitto. Il treno diretto alle Highlands si blocca nella neve e, quando uno dei viaggiatori viene trovato senza vita, la paura corre lungo i vagoni. A bordo c’è Roz Parker, detective in pensione, decisa a risolvere un ultimo caso prima che la tempesta cancelli ogni traccia.

Alexandra Benedict riporta in scena il giallo classico con eleganza e ritmo perfetto: un omaggio alla Golden Age di Agatha Christie, ma con un tocco moderno e ironico. Leggerlo a novembre è come salire su quel treno: fuori la neve cade lenta, dentro il cuore batte forte.

Clicca per acquistarlo su Amazon e riceverlo direttamente a casa tua

5. Il Segreto del Re – Mario Macaluso

Cefalù, Sicilia. Dietro la luce dorata dei mosaici e il silenzio delle pietre, si nasconde un enigma rimasto irrisolto per secoli. Il Segreto del Re è il romanzo che intreccia mistero, storia e sentimento, portando il lettore nel cuore della Sicilia normanna.

Un re che ha lasciato un segno, una cattedrale che custodisce una verità sepolta, un segreto che si svela solo a chi sa ascoltare il silenzio. Mario Macaluso firma un giallo storico di rara intensità, dove l’indagine si fa ricerca spirituale.

È il libro perfetto per novembre: perché come questo mese, anche il romanzo è fatto di luce che resiste al buio, di silenzi che parlano più di mille voci.

Clicca per acquistarlo su Amazon e riceverlo direttamente a casa tua

Misteri per notti d’autunno

Ogni giallo è una finestra aperta sull’ignoto, ma questi cinque romanzi sono anche specchi in cui riconoscersi. Novembre è il mese ideale per leggerli: l’aria è più fredda, ma le storie accendono il fuoco dell’immaginazione.

Perché in fondo, non c’è niente di più piacevole che affrontare l’oscurità — finché resta tra le pagine di un libro.