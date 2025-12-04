I 5 thriller più inquietanti dell’anno: impossibile dormire dopo il terzo

Ci sono libri che si limitano a intrattenere, e poi ci sono storie che ti aggrediscono, ti trascinano dentro le ombre, ti negano il sonno e trasformano le notti in un territorio incerto. Quest’anno il thriller è tornato a imporsi con una forza rara: atmosfere claustrofobiche, segreti rimasti sepolti troppo a lungo, famiglie perfette che nascondono abissi e voci che emergono dal passato per reclamare la verità. Cinque romanzi, diversissimi tra loro, hanno dominato questo panorama inquieto, offrendo ai lettori un’esperienza che va oltre il semplice brivido. Sono viaggi che si affrontano con cautela, perché ciò che promettono non è solo suspense, ma la sensazione di essere osservati da qualcuno che non mostra mai il volto.

Il primo di questi percorsi ci porta a Praga, dentro le atmosfere gotiche delle sue strade e nelle pieghe della mente umana. Dan Brown torna dopo quasi un decennio di silenzio con un romanzo monumentale che segna il ritorno di Robert Langdon, alle prese con un manoscritto che non avrebbe dovuto esistere. Il viaggio che segue l’iniziale apparizione di Katherine Solomon sul Ponte Carlo è un crescendo di enigmi, visioni e minacce che convergono in un laboratorio segreto dove la scienza lambisce territori proibiti. Il tempo è scandito da un conto alla rovescia implacabile: ventiquattr’ore per salvare una vita, svelare una cospirazione globale e impedire che una nuova conoscenza diventi un’arma contro l’umanità stessa. Brown costruisce una mappa di tensione geometrica e devastante, in cui ogni capitolo è una porta che conduce verso una verità sempre più disturbante.

Il secondo romanzo, che a prima vista sembra quasi una favola nera, in realtà è un’incursione nella parte più fragile della memoria collettiva. Joël Dicker ambienta la sua storia in un piccolo zoo, alla vigilia di un Natale che non avrà nulla di luminoso. Una gita scolastica, una bambina che vede più di quanto dovrebbe, adulti incapaci di affrontare ciò che è accaduto e un mistero che aleggia nella città per anni come un fantasma che nessuno ha il coraggio di chiamare per nome. Quando Joséphine, ormai adulta, decide di raccontare la verità, il lettore viene risucchiato in un vortice di inganni, paure e segreti che hanno attraversato generazioni. È un romanzo che si muove tra commozione e inquietudine, capace di far percepire il terrore non tanto negli eventi, ma nella consapevolezza che anche nelle storie d’infanzia si nasconde un buio che preferiremmo non esplorare.

Poi arriva la lama, quella sottile e invisibile che Donato Carrisi sa affilare come nessun altro. La nuova storia prende forma in un’alba estiva, nella quiete apparente della campagna, dove un casale rosso sembra custodire solo normalità. Ma basta uno sguardo più attento, un rumore che non dovrebbe esserci, un dettaglio fuori posto per far crollare l’illusione. La famiglia che abitava quel casale era considerata perfetta, e invece è svanita in un modo che nessuno riesce a spiegare. Restano solo tracce di vita interrotta e un sopravvissuto che sembra racchiudere una verità troppo semplice per essere creduta. Carrisi costruisce una trappola narrativa in cui ogni pagina è un falso indizio, una menzogna elegante, un inganno calibrato per far vacillare il lettore. Dietro la trama c’è un meccanismo psicologico spietato: ciò che crediamo di sapere è solo un velo che copre un segreto molto più oscuro. Nulla è come appare, e quando finalmente si intravede la verità, è già troppo tardi per tornare indietro.

Joël Dicker torna una seconda volta in questa selezione, ma qui cambia completamente prospettiva, spingendo il lettore dentro un intreccio di ossessioni e fragilità che si avvita su sé stesso. Una gioielleria assaltata, un compleanno che dovrebbe essere solo una festa, una villa affacciata sul lago e una famiglia che sembra uscita da un ritratto perfetto. In realtà, ogni gesto, ogni sguardo, ogni silenzio nasconde una crepa. Sophie Braun vive circondata da un benessere che non regge alla pressione dei segreti che lei e suo marito hanno sepolto anni prima. A peggiorare tutto c’è la presenza del vicino di casa, un poliziotto rispettato che ha trasformato la loro vita in un’ossessione. Dicker orchestra un romanzo in cui il passato torna a chiedere il conto, e lo fa con una violenza che non concede scampo. Il lettore, proprio come i personaggi, viene trascinato in un labirinto in cui la via d’uscita non è mai quella più luminosa.

Infine, Gianrico Carofiglio porta l’inquietudine su un terreno diverso, fatto di legge, colpa e ricerca della verità. Guido Guerrieri, uno dei personaggi più complessi del panorama italiano, affronta qui un caso che non è solo un’incognita giudiziaria, ma un banco di prova morale. Una donna è accusata di aver ucciso l’ex compagno della sorella, e Guerrieri si trova costretto a interrogarsi su dove finisca la verità e dove inizi la manipolazione. Il tribunale diventa un teatro in cui le emozioni sono più taglienti delle prove. I dubbi del protagonista, le sue fragilità e il peso del proprio passato rendono la storia un thriller interiore che scava silenziosamente nel lato buio delle relazioni umane. Carofiglio lavora sulla tensione emotiva: non ci sono mostri che si nascondono tra i boschi, ma uomini e donne che lottano con ciò che non riescono a dire.

In ognuno di questi romanzi c’è una porta che si apre su un abisso diverso. Il brivido non nasce dagli inseguimenti o dalle sparatorie, ma da quella sottile sensazione che qualcosa, da qualche parte, stia per crollare. Sono storie che non concedono tregua, che trasformano la notte in un territorio sospeso e che ricordano al lettore quanto siamo vulnerabili quando la verità decide di mostrarsi senza pietà. Ed è proprio per questo che, arrivati al terzo libro, il sonno diventa un lusso difficile da permettersi.