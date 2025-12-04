La Capolista Lascari Cefalù in casa della Pro Mende per difendere il primato

Vai al contenuto
La Capolista Lascari Cefalù sarà impegnata in una difficile trasferta in casa della Pro Mende. Da capolista è certamente la squadra più attesa. Ma sarà ancora occasione per vedere in campo i giovani talenti del vivaio della Polisportiva Lascari Cefalù. Gara non facile per il Villafranca, seconda forza del Campionato. Queste tutte le gare e le statistiche Schede dati – 12ª giornata Promozione Girone B
1. Città di Villafranca – Torregrotta 1973
Data/Ora: sabato, 14:30
Classifica: Villafranca 2° (25 pt), Torregrotta 10° (12 pt)
Forma ultime 5 gare: Villafranca: V-V-P-V-V | Torregrotta: N-V-P-P-V
Gol fatti/subiti: Villafranca 21–7 | Torregrotta 16–11
Differenza reti: Villafranca +14 | Torregrotta +5
2. Monforte San Giorgio VDM – Futura
Data/Ora: sabato, 14:30
Classifica: Monforte 12° (8 pt), Futura 5° (21 pt)
Forma ultime 5 gare: Monforte: P-N-P-P-V | Futura: V-P-V-N-V
Gol fatti/subiti: Monforte 11–26 | Futura 20–19
Differenza reti: Monforte -15 | Futura +1
3. Santangiolese – Città di Mistretta
Data/Ora: sabato, 15:00
Classifica: Santangiolese 16° (5 pt), Mistretta 11° (12 pt)
Forma ultime 5 gare: Santangiolese: N-N-P-P-N | Mistretta: P-P-P-V-P
Gol fatti/subiti: Santangiolese 11–18 | Mistretta 10–17
Differenza reti: Santangiolese -7 | Mistretta -7
4. Comprensorio del Tindari – Città di Galati
Data/Ora: domenica, 14:30
Classifica: Tindari 13° (8 pt), Galati 15° (7 pt)
Forma ultime 5 gare: Tindari: P-P-N-P-N | Galati: P-P-N-P-P
Gol fatti/subiti: Tindari 8–17 | Galati 14–32
Differenza reti: Tindari -9 | Galati -18
5. Pro Falcone – Orlandina
Data/Ora: domenica, 14:30
Classifica: Pro Falcone 8° (16 pt), Orlandina 3° (22 pt)
Forma ultime 5 gare: Pro Falcone: V-N-P-V-N | Orlandina: V-V-N-V-N
Gol fatti/subiti: Pro Falcone 20–16 | Orlandina 25–13
Differenza reti: Pro Falcone +4 | Orlandina +12
6. Pro Mende – Lascari–Cefalù
Data/Ora: domenica, 14:30
Classifica: Pro Mende 7° (17 pt), Lascari–Cefalù 1° (27 pt)
Forma ultime 5 gare: Pro Mende: V-P-V-N-P | Lascari: V-V-N-V-V
Gol fatti/subiti: Pro Mende 16–17 | Lascari 24–9
Differenza reti: Pro Mende -1 | Lascari +15
7. Aluntina – Nuova Rinascita
Data/Ora: domenica, 15:00
Classifica: Aluntina 6° (18 pt), Nuova Rinascita 9° (13 pt)
Forma ultime 5 gare: Aluntina: V-P-V-N-V | Nuova Rinascita: N-P-N-V-N
Gol fatti/subiti: Aluntina 19–15 | Nuova Rinascita 16–14
Differenza reti: Aluntina +4 | Nuova Rinascita +2
8. Gangi – Polisportiva Nicosia
Data/Ora: domenica, 15:00
Classifica: Gangi 14° (9 pt), Nicosia 4° (21 pt)
Forma ultime 5 gare: Gangi: P-N-P-P-N | Nicosia: V-P-V-N-V
Gol fatti/subiti: Gangi 12–23 | Nicosia 24–13
Differenza reti: Gangi -11 | Nicosia +11
