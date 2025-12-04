La Capolista Lascari Cefalù in casa della Pro Mende per difendere il primato

La Capolista Lascari Cefalù sarà impegnata in una difficile trasferta in casa della Pro Mende. Da capolista è certamente la squadra più attesa. Ma sarà ancora occasione per vedere in campo i giovani talenti del vivaio della Polisportiva Lascari Cefalù. Gara non facile per il Villafranca, seconda forza del Campionato. Queste tutte le gare e le statistiche
Schede dati – 12ª giornata Promozione Girone B

1. Città di Villafranca – Torregrotta 1973

  • Data/Ora: sabato, 14:30
  • Classifica: Villafranca 2° (25 pt), Torregrotta 10° (12 pt)
  • Forma ultime 5 gare: Villafranca: V-V-P-V-V | Torregrotta: N-V-P-P-V
  • Gol fatti/subiti: Villafranca 21–7 | Torregrotta 16–11
  • Differenza reti: Villafranca +14 | Torregrotta +5

2. Monforte San Giorgio VDM – Futura

  • Data/Ora: sabato, 14:30
  • Classifica: Monforte 12° (8 pt), Futura 5° (21 pt)
  • Forma ultime 5 gare: Monforte: P-N-P-P-V | Futura: V-P-V-N-V
  • Gol fatti/subiti: Monforte 11–26 | Futura 20–19
  • Differenza reti: Monforte -15 | Futura +1

3. Santangiolese – Città di Mistretta

  • Data/Ora: sabato, 15:00
  • Classifica: Santangiolese 16° (5 pt), Mistretta 11° (12 pt)
  • Forma ultime 5 gare: Santangiolese: N-N-P-P-N | Mistretta: P-P-P-V-P
  • Gol fatti/subiti: Santangiolese 11–18 | Mistretta 10–17
  • Differenza reti: Santangiolese -7 | Mistretta -7

4. Comprensorio del Tindari – Città di Galati

  • Data/Ora: domenica, 14:30
  • Classifica: Tindari 13° (8 pt), Galati 15° (7 pt)
  • Forma ultime 5 gare: Tindari: P-P-N-P-N | Galati: P-P-N-P-P
  • Gol fatti/subiti: Tindari 8–17 | Galati 14–32
  • Differenza reti: Tindari -9 | Galati -18

5. Pro Falcone – Orlandina

  • Data/Ora: domenica, 14:30
  • Classifica: Pro Falcone 8° (16 pt), Orlandina 3° (22 pt)
  • Forma ultime 5 gare: Pro Falcone: V-N-P-V-N | Orlandina: V-V-N-V-N
  • Gol fatti/subiti: Pro Falcone 20–16 | Orlandina 25–13
  • Differenza reti: Pro Falcone +4 | Orlandina +12

6. Pro Mende – Lascari–Cefalù

  • Data/Ora: domenica, 14:30
  • Classifica: Pro Mende 7° (17 pt), Lascari–Cefalù 1° (27 pt)
  • Forma ultime 5 gare: Pro Mende: V-P-V-N-P | Lascari: V-V-N-V-V
  • Gol fatti/subiti: Pro Mende 16–17 | Lascari 24–9
  • Differenza reti: Pro Mende -1 | Lascari +15

7. Aluntina – Nuova Rinascita

  • Data/Ora: domenica, 15:00
  • Classifica: Aluntina 6° (18 pt), Nuova Rinascita 9° (13 pt)
  • Forma ultime 5 gare: Aluntina: V-P-V-N-V | Nuova Rinascita: N-P-N-V-N
  • Gol fatti/subiti: Aluntina 19–15 | Nuova Rinascita 16–14
  • Differenza reti: Aluntina +4 | Nuova Rinascita +2

8. Gangi – Polisportiva Nicosia

  • Data/Ora: domenica, 15:00
  • Classifica: Gangi 14° (9 pt), Nicosia 4° (21 pt)
  • Forma ultime 5 gare: Gangi: P-N-P-P-N | Nicosia: V-P-V-N-V
  • Gol fatti/subiti: Gangi 12–23 | Nicosia 24–13
  • Differenza reti: Gangi -11 | Nicosia +11

